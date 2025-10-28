Nemzeti Sportrádió

Török bundabotrány: 3700 játékost vizsgál meg a hatóság

H. Á.H. Á.
2025.10.28. 14:38
Ibrahim Haciosmanoglu, a török szövetség elnöke indította el a lavinát hétfőn (Fotó: Getty Images)
bundabotrány fogadási csalás Törökország játékvezető
Nem csitul a hétfőn kirobbant török bundabotrány, sőt, a Habertürk című lap beszámolója szerint az Isztambuli Főügyészség nyomozása „az alacsonyabb osztályoktól felfelé a legmagasabbakig minden klubot, és összesen több mint 3700 játékost érint”.

Noha a Habertürk beszámolója konkrét csapatneveket nem tartalmaz, és érintett játékosokat sem nevez meg, ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen folyamatban lévő nyomozásról nem szokása bűnüldöző szerveknek ilyen mélységű tájékoztatást adni. Ugyanakkor az ügyészség keddi közleményéből kiderült, hogy a nyomozás már áprilisban elkezdődött, és minimum az elmúlt öt évre kiterjedően vizsgálódnak. Arra is fény derült, hogy áprilisban az isztambuli ügyészség összevonta az ügyet az antalyai Központi Játékvezetői Bizottsághoz beérkezett panaszok alapján indított vizsgálattal.

A Habertürk írása szerint az ügyészség gyakorlatilag mindent is átvizsgál: a török és a nemzetközi fogadási irodák felhasználói adatai mellett a jelentkező névtelen tanúk vallomásait is megvizsgálják, s nemcsak azt vizsgálják, hogy egy játékvezető vagyona magyarázat nélkül gyarapodott, hanem azt is, ha ugyanez történt a családtagjaival.

Török sajtóhírek szerint a jelenleg 3700 labdarúgót érintő vizsgálat a továbbiakban akár tovább is emelkedhet.

Mint ismert, az ügyet hétfőn a Török Labdarúgó-szövetség elnöke, Ibrahim Haciosmanoglu robbantotta ki, amikor arról beszélt, hogy több mint 150 játékvezető aktív sportfogadónak számít, s az érintettek közül tízen több mint 10 000, közülük a listavezető egymaga 18 227 fogadást kötött. 

Minden más foci
Tegnap, 13:31

Százas nagyságrendben fogadnak mérkőzésekre török játékvezetők

A szövetség véget vetne ennek: „Elszántak vagyunk, hogy megtisztítsuk a labdarúgást a korrupció minden megnyilvánulásától.”

 

Ezek is érdekelhetik