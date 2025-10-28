Török bundabotrány: 3700 játékost vizsgál meg a hatóság

Noha a Habertürk beszámolója konkrét csapatneveket nem tartalmaz, és érintett játékosokat sem nevez meg, ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen folyamatban lévő nyomozásról nem szokása bűnüldöző szerveknek ilyen mélységű tájékoztatást adni. Ugyanakkor az ügyészség keddi közleményéből kiderült, hogy a nyomozás már áprilisban elkezdődött, és minimum az elmúlt öt évre kiterjedően vizsgálódnak. Arra is fény derült, hogy áprilisban az isztambuli ügyészség összevonta az ügyet az antalyai Központi Játékvezetői Bizottsághoz beérkezett panaszok alapján indított vizsgálattal.

A Habertürk írása szerint az ügyészség gyakorlatilag mindent is átvizsgál: a török és a nemzetközi fogadási irodák felhasználói adatai mellett a jelentkező névtelen tanúk vallomásait is megvizsgálják, s nemcsak azt vizsgálják, hogy egy játékvezető vagyona magyarázat nélkül gyarapodott, hanem azt is, ha ugyanez történt a családtagjaival.

Török sajtóhírek szerint a jelenleg 3700 labdarúgót érintő vizsgálat a továbbiakban akár tovább is emelkedhet.

Mint ismert, az ügyet hétfőn a Török Labdarúgó-szövetség elnöke, Ibrahim Haciosmanoglu robbantotta ki, amikor arról beszélt, hogy több mint 150 játékvezető aktív sportfogadónak számít, s az érintettek közül tízen több mint 10 000, közülük a listavezető egymaga 18 227 fogadást kötött.