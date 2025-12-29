Nemzeti Sport Gála: még lehet szavazni az Év sportpillanatára

A közmédia díjáról, az Év Sportpillanatáról idén is a szurkolók dönthetnek, egy tízes listáról kiválasztva a számukra legkedvesebbet, az m4sport.hu-n közzétett szavazáson.

A voksolás január 3-ig tart, a szűkített hármas lista alapján a felkért szakemberek döntenek a nyertesről.

Jelöltek az Év sportpillanata-díjra:

a férfi jégkorong-válogatott történelmi bennmaradása az A-csoportban;

a Győri Audi ETO KC női kézilabdázóinak győzelme az Odense elleni BL-döntőben;

az FK Csíkszereda férfi labdarúgóinak feljutása a román élvonalba;

Boronkay Péter paratriatlon-világbajnok célba érkezése a Spar Maratonon: úgy teljesítette a távot, hogy közben egy kerekesszékes barátját tolta maga előtt;

Kopasz Bálint vb-győzelmet érő hajrája a férfi kajakosok „királykategóriájában”;

Kós Hubert világbajnoki címet érő úszása Szingapúrban, 200 m háton;

Losonczi Dávid hősies bronzmérkőzése a birkózó-vb-n, szakadt térdszalaggal;

Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben;

Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt, világfigyelmet kapó győztes szabadrúgásgólja;

Szoboszlai Dominik egyenlítő gólja a Portugália elleni lisszaboni vb-selejtező utolsó pillanataiban.

Szavazni ide kattintva lehet!

Az Operaházban megrendezendő gálaest két nagykövete, korábbi Év sportolói, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó Nagy Tímea és a hétszeres világválogatott labdarúgó Détári Lajos lesz. A 68. Nemzeti Sport Gála fővédnöke Magyarország köztársasági elnöke, Sulyok Tamás, aki díjátadóként is szerepet vállal az eseményen.