Nemzeti Sport Gála: még lehet szavazni az Év sportpillanatára

2025.12.29. 11:31
A Győri Audi ETO BL-sikere, Szoboszlai Dominik távoli szabadrúgásgólja és Kós Hubert vb-címvédése is jelölt (Fotók: Árvai Károly, Getty Images)
A hagyományok szerint az év második hétfőjén, 2026. január 12-én rendezik a 68. Nemzeti Sport Gálát, amelynek ezúttal is az Operaház ad otthont. Természetesen nem maradhatott ki a kategóriák közül az Év sportpillanata sem, amelyre az M4 Sport honlapján lehet szavazni.

A közmédia díjáról, az Év Sportpillanatáról idén is a szurkolók dönthetnek, egy tízes listáról kiválasztva a számukra legkedvesebbet, az m4sport.hu-n közzétett szavazáson.

A voksolás január 3-ig tart, a szűkített hármas lista alapján a felkért szakemberek döntenek a nyertesről.

Jelöltek az Év sportpillanata-díjra:

  • a férfi jégkorong-válogatott történelmi bennmaradása az A-csoportban;
  • a Győri Audi ETO KC női kézilabdázóinak győzelme az Odense elleni BL-döntőben;
  • az FK Csíkszereda férfi labdarúgóinak feljutása a román élvonalba;
  • Boronkay Péter paratriatlon-világbajnok célba érkezése a Spar Maratonon: úgy teljesítette a távot, hogy közben egy kerekesszékes barátját tolta maga előtt;
  • Kopasz Bálint vb-győzelmet érő hajrája a férfi kajakosok „királykategóriájában”;
  • Kós Hubert világbajnoki címet érő úszása Szingapúrban, 200 m háton;
  • Losonczi Dávid hősies bronzmérkőzése a birkózó-vb-n, szakadt térdszalaggal;
  • Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben;
  • Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt, világfigyelmet kapó győztes szabadrúgásgólja;
  • Szoboszlai Dominik egyenlítő gólja a Portugália elleni lisszaboni vb-selejtező utolsó pillanataiban.

Szavazni ide kattintva lehet!

Az Operaházban megrendezendő gálaest két nagykövete, korábbi Év sportolói, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó Nagy Tímea és a hétszeres világválogatott labdarúgó Détári Lajos lesz. A 68. Nemzeti Sport Gála fővédnöke Magyarország köztársasági elnöke, Sulyok Tamás, aki díjátadóként is szerepet vállal az eseményen.

 

