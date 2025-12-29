Nemzeti Sport Gála: még lehet szavazni az Év sportpillanatára
A hagyományok szerint az év második hétfőjén, 2026. január 12-én rendezik a 68. Nemzeti Sport Gálát, amelynek ezúttal is az Operaház ad otthont. Természetesen nem maradhatott ki a kategóriák közül az Év sportpillanata sem, amelyre az M4 Sport honlapján lehet szavazni.
A közmédia díjáról, az Év Sportpillanatáról idén is a szurkolók dönthetnek, egy tízes listáról kiválasztva a számukra legkedvesebbet, az m4sport.hu-n közzétett szavazáson.
A voksolás január 3-ig tart, a szűkített hármas lista alapján a felkért szakemberek döntenek a nyertesről.
Jelöltek az Év sportpillanata-díjra:
- a férfi jégkorong-válogatott történelmi bennmaradása az A-csoportban;
- a Győri Audi ETO KC női kézilabdázóinak győzelme az Odense elleni BL-döntőben;
- az FK Csíkszereda férfi labdarúgóinak feljutása a román élvonalba;
- Boronkay Péter paratriatlon-világbajnok célba érkezése a Spar Maratonon: úgy teljesítette a távot, hogy közben egy kerekesszékes barátját tolta maga előtt;
- Kopasz Bálint vb-győzelmet érő hajrája a férfi kajakosok „királykategóriájában”;
- Kós Hubert világbajnoki címet érő úszása Szingapúrban, 200 m háton;
- Losonczi Dávid hősies bronzmérkőzése a birkózó-vb-n, szakadt térdszalaggal;
- Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben;
- Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt, világfigyelmet kapó győztes szabadrúgásgólja;
- Szoboszlai Dominik egyenlítő gólja a Portugália elleni lisszaboni vb-selejtező utolsó pillanataiban.
Az Operaházban megrendezendő gálaest két nagykövete, korábbi Év sportolói, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó Nagy Tímea és a hétszeres világválogatott labdarúgó Détári Lajos lesz. A 68. Nemzeti Sport Gála fővédnöke Magyarország köztársasági elnöke, Sulyok Tamás, aki díjátadóként is szerepet vállal az eseményen.
