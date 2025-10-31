Nemzeti Sportrádió

Több mint száz játékvezetőt függesztettek fel a török fogadási botrányban

2025.10.31. 17:50
Illusztráció: Getty Images
A Török Labdarúgó-szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a hétfőn kirobbant fogadási botrányban.

A TFF pénteki bejelentése szerint 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki az ügyben. A nagyszabású vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve a szövetség szabályait.

A török sportsajtó kizárta annak lehetőségét, hogy a TFF elrendelje a megbüntetett bírók bármelyike által vezetett mérkőzések újrajátszását. A Habertürk című lap kedden arról számolt be, hogy a vizsgálat több ezer játékost és klubvezetőt is érint, a játékvezetőknek pedig a telefonbeszélgetéseit is megvizsgálják majd.

 

