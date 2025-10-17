Videó: Pászka panenkás tizenegyese és Eppel első gólja a román élvonalban

Mint arról csütörtökön élő tudósításunkban beszámoltunk, a kétszer is hátrányba kerülő FK Csíkszereda a nyolcszoros magyar válogatott Eppel Márton fejes góljával és a nyáron a Ferencvárostól igazolt Pászka Lóránd panenkás 11-esével mentett pontot a román élvonalban az 5. fordulóból pótolt meccsen kolozsvári CFR ellen (Eppel fejesénél Pászka adta a gólpasszt is). Mindketten az első góljukat szerezték a Superligában.

Superliga, az 5. fordulóból pótolt mérkőzés

FK Csíkszereda–Kolozsvári CFR 2–2 (1–1)

Csíkszereda, Városi-stadion, 2500 néző. Vezette: George Gaman

FK Csíkszereda: Pap – Pászka, Hegedűs, Celic, Ferenczi – Végh, Veres (Dusinszki, 82.) – Anderson Ceará, Bödő (Bakos, 64.), Szalay (Jebari, 64.) – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert

Kispadon: Simon, Bloj, Palmes, Kaján, Dolny, Szilágyi, Gál-Andrezly, Dusinszki, Gergely, Csürös, Bakos, Jebari.

CFR: Hindrich – Coco, Sinyan, M. Ilie, Camora – Paun (Emerllahu, 52.), Keita, Djokovic (Szlimani, 69.) – Cordea (Korenica, 52.), L. Munteanu, Sfait (Biliboc, 52.). Vezetőedző: Andrea Mandorlini

Kispadon: Gal, Valceanu, Kun, Zouma, Kresic, Emerllahu, Perianu, Korenica, Biliboc, Ciubancan, Cernigoi, Slimani.

Gólszerző: Eppel (39.), Pászka (90+9. –11-esből), ill. Cordea (17.), Szlimani (71.)