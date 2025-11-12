Európai kézilabdaligák: Albek Anna hét gólt lőtt

A liga honlapja szerint a jobbátlövő nyolc kísérletből szerezte a hét találatát. Európa-bajnoki bronzérmes csapattársa, Vámos Petra ezúttal nem talált a hálóba. Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB házigazdaként 31–18-ra kikapott a Brest Bretagne-tól.

Töpfner Alexandra egy gólt lőtt a Rapid Bucuresti-ben, amely házigazdaként 42–26-ra verte a CSM Targu Jiut a román női bajnokságban.

Szikora Melinda hat védéssel járult hozzá a Borussia Dortmund 38–26-os sikeréhez az SU Neckarsulm otthonában a német női bajnokságban.

Fazekas Virág három találata ellenére a Sönderjyske otthon 35–24-re kikapott a Bajnokok Ligája-szereplő Esbjergtől a dán női ligában.

Bognár Alex két találatával az RK Celje PL otthon 38–29-re nyert az MRK Krka ellen a szlovén férfi élvonalban.