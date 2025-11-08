Nemzeti Sportrádió

F1, Sao Pauló-i Nagydíj, időmérő

2025.11.08. 18:32
Fotó: AFP
Lando Norris számára egyelőre tökéletesen alakul a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj, hiszen az első helyét győzelemre váltotta a sprintversenyen, miközben fő ellenfele, Oscar Piastri kiesett, míg Max Verstappen a két Mercedes mögött negyedikként szelte át a célvonalat. Arról, hogy miként alakul az időmérő, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

 

5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 7., PÉNTEK
Szabadedzés1. Norris 1:09.975
Sprintidőmérő1. Norris 1.09.243
NOVEMBER 8., SZOMBAT
Sprintverseny1. Norris, 2. Antonelli, 3. Russell
Időmérő19.00–20.00
NOVEMBER 9., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.939 km) rajtja18.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj időmérő
