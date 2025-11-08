F1, Sao Pauló-i Nagydíj, időmérő

Lando Norris számára egyelőre tökéletesen alakul a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj, hiszen az első helyét győzelemre váltotta a sprintversenyen, miközben fő ellenfele, Oscar Piastri kiesett, míg Max Verstappen a két Mercedes mögött negyedikként szelte át a célvonalat. Arról, hogy miként alakul az időmérő, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ NOVEMBER 7., PÉNTEK Szabadedzés 1. Norris 1:09.975 Sprintidőmérő 1. Norris 1.09.243 NOVEMBER 8., SZOMBAT Sprintverseny 1. Norris, 2. Antonelli, 3. Russell Időmérő 19.00–20.00 NOVEMBER 9., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 305.939 km) rajtja 18.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 22., 5.00 Katari Nagydíj, Loszaíl november 30., 17.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi december 7., 14.00