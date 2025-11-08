F1, Sao Pauló-i Nagydíj, időmérő
Lando Norris számára egyelőre tökéletesen alakul a Formula–1-es Sao Pauló-i Nagydíj, hiszen az első helyét győzelemre váltotta a sprintversenyen, miközben fő ellenfele, Oscar Piastri kiesett, míg Max Verstappen a két Mercedes mögött negyedikként szelte át a célvonalat. Arról, hogy miként alakul az időmérő, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 7., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Norris 1:09.975
|Sprintidőmérő
|1. Norris 1.09.243
|NOVEMBER 8., SZOMBAT
|Sprintverseny
|1. Norris, 2. Antonelli, 3. Russell
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 9., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.939 km) rajtja
|18.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00
