Drámai végjáték Szegeden, hatgólos hátrányból felállva nyert a Veszprém

Amikor két ősi rivális először találkozik egy adott idényben, az mindig felfokozott várakozások közepette történik. Nem volt ez másképp a bajnok Veszprém és a kupagyőztes Szeged esetében sem, amit a Pick Arénában szombat délután helyet foglaló hétezer rajongó és az általuk teremtett hangulat is bizonyított.

A két magyar sztárcsapat párharca nemzetközi berkekben csak „szuperrangadó” néven fut, és csupán nagyon kevés kézilabdás rivalizálás fogható hozzá. A lengyelországi Kielce–Wisla Plock csatát csak „szent háborúként” emlegetik, a legerősebb bajnokságként számon tartott Bundesliga egyik koronaékszere, a THW Kiel–Flensburg párharc az „északi derbiként” ismert.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mindkét külföldi derbin van magyar érdekeltség: Fazekas Gergő, Ilic Zoran és Szita Zoltán révén a Wisla Plockban három játékosunk is van, Fazekas néhány hete tíz góllal vette ki a részét a Kielcében aratott győzelemből. A Bundesliga egyik legígéretesebb fiatal jobbszélsője, Imre Bence már több mint egy éve a kieli együttest erősíti.

Ahogyan Európa-szerte a többi nagy klub, úgy a Szeged és a Veszprém is hisz a külföldiek erejében, de azért néhány magyart mindkét oldalon találhattunk a több mint kétszáz mérkőzésből álló csata legújabb fejezetében is. Igaz, közülük egyedül Mikler Roland kapott szerepet kezdőként, az összes mezőnyjátékos légiós volt, a beálló Bánhidi Bence támadó csereként szállt be.

A kezdő sípszó előtt a szegedi klub alapítójára, egyben első elnökére, az október végén 85 éves korában elhunyt dr. Bérczi Mihályra emlékeztek a hazai mellett a vendégszurkolók is. A Tisza-partiaknál felépült sérüléséből Magnus Röd, az irányító Janus Smárason még nem állt Michael Apelgren vezetőedző rendelkezésére. A túloldalon két szélső, Gasper Marguc és Bjarki Már Elísson hiányzott.

Az Építők egyiptomi kontingense igencsak bekezdett, Ahmed Adel és Amhed Hesam góljaival 3–1-gyel nyitott. Adelt nem sokkal később kiállították, miután belenyúlt Gleb Kalaras arcába. Ez Dragan Pesmalbek korábbi büntetése miatt egy percre kettős emberhátrányt jelentett a Veszprémnek, amit a Szeged kihasznált, 5–4-nél már ő állt jobban.

Mikler Roland jól védett, de Mikael Appelgren is kifogta az első Mario Sostaric-hetest. Kőkemény, de összességében sportszerű csata bontakozott ki a szemeink előtt, igaz, idényenként hat-hét egymás elleni derbivel csak kevés újat tudnak mutatni egymásnak a felek. Aztán a 16. percben először szállt be az első szuperrangadóján Jim Gottfridsson, aki méltó volt a híréhez: betört, gólokat szerzett, jól szolgálta ki Bánhidit. A svéd irányítólegenda meghozta a fordulatot, ha nincsenek Appelgren ziccer-védései, háromnál jóval nagyobb is lehetett volna a különbség a szünetben (16–13).

Rémálomszerűen folytatódott a veszprémieknek a találkozó, a két hazai játékmester, Gottfridsson és Lazar Kukics tökéletes összhangban játszotta le ziccerig a hazai támadásokat. Nem mellesleg a Szegednek hátul sikerült rossz lövőpozícióba kényszeríteni a vendégeket, Mikler szépen szedte le ezeket a kísérleteket (21–15).

Imanol Garciandia indításból szerzett gólja után fesztiválhangulat költözött a csarnokba, pedig még mindig volt hátra 14 perc. Igaz, nekünk is olyan érzésünk volt, ha Nedim Remili nem mutatja meg a klasszisát és a veszprémi védőfal sem zár össze jobban, akkor a Szeged plusz hatról ezt az időszakot már megoldja.

Miközben Bánhidi legszebb napjait idézően használta ki a nem kevés helyzetét, a francia jobbátlövő valóban igyekezett a hátára venni csapatát, rögtön kettőre csökkent a különbség. A szuperrangadó végül a hajrában dőlt el, mert a Veszprém 28–28-nál utolérte ellenfelét, egyértelműen nem jött be a hét a hat elleni játék hazai oldalon. Két perccel a vége előtt Hugo Descat bevette az üres kaput, az Építők a semmiből fordított. Remili gólja után húsz másodperce maradt a pontmentésre a Szegednek, de egy technikai hiba megakadályozta ebben. A Veszprém 32–31-re győzött, amivel megőrizte százszázalékos mérlegét.

A két csapatot legközelebb szerdán a Bajnokok Ligájában láthatjuk pályára lépni, előtte mindkettőre hosszú út vár. A Veszprém északra, a norvég Kolstadhoz repül, a Szeged pedig délre utazik, hogy az északmacedón Eurofarm Peliszter katlanjából hozza el a két pontot.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 8. FORDULÓ

Szeged–Veszprém 31–32 (16–13)

18.00: Balatonfüred–Csurgó

18.00: PLER–Ferencvárosi TC

18.00: Gyöngyös–NEKA

18.00: Szigetszentmiklós–Komló

20.30: Tatabánya–Győr (Tv: M4 Sport)