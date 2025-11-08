Sportlövő-vb: Pekler Zalán hatodik légpuskában

A 10 méteres szám alapversenyében Pekler 632,4 körrel a nyolcadik helyen végzett, egyetlen tizeddel megelőzve Pénit, aki így lemaradt a fináléról.

A legjobb nyolc csatájában két ötös sorozat után két lövéssel folytatták a versenyt, és minden szériát követően búcsúzott az utolsó helyen álló. A négyszeres Európai Játékok-győztes Pekler az első öt lövés után még csak a nyolcadik volt, majd a második öt lövést követően holtversenyben a hatodik helyre ugrott, de csupán négy tizeddel volt elmaradva a harmadik helyezettől. Az első tíz lövés során egyszer sem lőtt 10 kör alatt, de rendre becsúszott egy-egy alacsonyabb tízes, a folytatásban pedig szintén nem hibázott nagyot, viszont az igazán erős tízesekből kevesebbet lőtt, így végül harmadik kiesőként, 166,5 körrel a hatodik helyen zárt. A versenyt a német Maximilian Dallinger nyerte meg 252 körös eredménnyel, a második helyen a svéd Victor Lindgren (251,7 kör) végzett, a harmadikon a kínai Seng Li-hao (229,9 kör) zárt.

„Ez most egy szintlépés a pályafutásomban, korábban a vb-kilencedik hely volt a legjobb egyéni teljesítményem. Fantasztikus eredmények születtek az alapversenyben. A mezőny első felének versenye után reménykedtem benne, hogy Péni Istvánnal mind a ketten döntősök leszünk, úgy mentálisan is könnyebb lett volna a finálé” – nyilatkozta a hazai szövetség közleményében Pekler. Hozzátette, az alaperedményével nagyon elégedett, fegyelmezetten versenyzett és végig koncentrált tudott maradni.

„A döntőben kisebb hiányérzetem volt. Jobbnak éreztem a lövéseimet, mint amit a találatjelző mutatott. Ezzel együtt tudok örülni a hatodik helyezésnek. A csapatbronz pedig bearanyozta valamennyiünk napját, és remélem, hogy lesz még érmünk” – zárta Pekler.

A férfi gyorstüzelő pisztolyosok alapversenyének első 30 lövése után Nagy Ákos Károly 287 körrel a 26., Rédecsi Máté 284-gyel a 40., Laczik Dávid 273-mal az 54. helyen áll a 60 fős mezőnyben.

SPORTLÖVŐ VILÁGBAJNOKSÁG

FÉRFI LÉGPUSKA

1. Maximilian Dallinger (Németország) 252 kör

2. Victor Lindgren (Svédország) 251.7 kör

3. Seng Li-hao (Kína) 229.9 kör

...

6. Pekler Zalán 166.5 kör

...

9. Péni István 632.3 (alapversenyben)

...

66. Hammerl Soma 626.7 (alapversenyben)