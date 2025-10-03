Idegenben félelmetes csapat érkezik az FK Csíkszeredához

Döntetleneket játszva gyarapítja pontjait a román élvonalban az újonc FK Csíkszereda, első győzelme azonban várat magára. Szombaton 14 órától a kolozsvári Universitatea ellen adódik újabb esély a történelmi siker megszerzésére, amellyel korábban a Liga 2-ben háromszor is összecsapott: két csíki győzelem és egy döntetlen született ezeken a találkozókon. Az Universitatea viszont ebben az évadban kifejezetten erős idegenben, mindhárom győzelmét vendégként aratta, miközben otthon még nyeretlen.

„Ellenfelünknél több válogatott labdarúgó is szerepel, a csapat edzője pedig Ioan Ovidiu Sabau, akit nagyon tisztelek, annak idején csapattársam volt a Rapidnál, és fiatal játékosként felnéztem rá. Labdabirtoklásban nagyjából mindenkit megvernek a kolozsváriak, de bízom benne, hogy ki tudjuk használni a hazai pálya előnyét” – fogalmazott sajtótájékoztatóján Ilyés Róbert, az FK szakvezetője.

Bödő Efraim Zoltán, a 18 éves középpályás szerint a négyes veretlenségi sorozatra kell építeniük: „A legutóbbi, UTA elleni meccsünkön gólt sem kaptunk, reméljük, most már nyerni is tudunk."

Miközben a hazaiaknál mindenki bevethető, a kolozsváriak házi gólkirályuk, Jovo Lukic nélkül érkeznek Csíkszeredába, a bosnyák csatár a CFR elleni városi rangadón megkapta idénybeli negyedik sárga lapját, és eltiltását tölti. Érkezik viszont a vendégcsapattal a Superliga egyik legvadabb szurkolótábora, amely magyarellenességével rendszeresen felhívja magára a figyelmet.

ROMÁN SUPERLIGA

12. FORDULÓ

Szombat, 14.00: FK Csíkszereda–Universitatea Cluj – élőben az NSO-n!