Döcögős játékkal, de nyert a Veszprém Bukarestben a férfi kézilabda BL-ben

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

DINAMO BUCURESTI (román)–ONE VESZPRÉM HC 27–30 (15–15)

Bukarest, 2200 néző. V: D. Martins, R. Martins (portugálok)

DINAMO: Iancu – Akimenko 3, Vujovics 2, LUMBROSO 5, Rosta M. 3, LANGARO 7, A. Pascual 1. Csere: Cupara (kapus), Militaru, Veitia 3, Negru, Pelayo 3 (2), Dedu, Nistor. Edző: Paulo Pereira

VESZPRÉM: CORRALES – Marguc 3, Martinovic 3, Pesmalbek 2, Thiagus Petrus, Hesam 4, Elísson 4 (2). Csere: El-Dera 1, ADEL 5, Ali Zein, Ligetvári, REMILI 7, Cindric 1, Descat. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 2. perc: 0–2. 9. p.: 4–5. 15. p.: 8–6. 20. p.: 10–8. 22. p.: 10–11. 26. p.: 12–13. 36. p.: 15–18. 41. p.: 20–18. 43. p.: 22–20. 49. p.: 22–25. 53. p.: 23–28. 58. p.: 27–29

Kiállítások: 4, ill. 12 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/2

ÖSSZEFOGLALÓ

Jobban kezdett a Veszprém Bukarestben, a Bajnokok Ligája harmadik csoportfordulójában, a Dinamo otthonában, a hazaiak az első négy percben nem is tudtak betalálni, de ijedtségük csak rövid ideig tartott, megtalálták a saját ritmusukat, és percek alatt sikerült kiegyenlíteniük.

Sőt, lépéselőnyt kovácsoltak a hirtelen jött lelkesedésből, ami egyrészt annak is köszönhető volt, hogy Rodrigo Corrales a vendégkapuban ezúttal nem kapta el a fonalat, sem a védő-, sem a támadójáték nem volt igazán meggyőző, míg az ellenkező oldalon Ionut Iancu több labdába is jól nyúlt bele – bár tény, az első harminc percben nem volt különbség a kapusteljesítmények között.

A vendéglátók lelkesedését jól mutatta, amikor a balszélső Alex Pascual (a veszprémi edző, Xavier Pascual fia) egy elrontott helyzet után a padlót ütötte dühében, majd felpattant, és rohant vissza védekezni. A veszprémi falról viszont ezúttal kicsit hullott a vakolat, hiányzott a megszokott hátsó stabilitás, amit jelez, hogy a román csapat játékosai szinte valamennyi góljukat felállt fal ellen szerezték az első játékrészben.

Akárcsak a Nantes ellen egy hete, ezúttal is remekül szállt be a meccsbe a nagy kedvvel kézilabdázó Nedim Remili, aki a szünetig háromszor talált be a hazai kapuba, és közben mérföldkőhöz is érkezett: megszerezte 500. veszprémi gólját! Ezúttal kifejezetten bejött az is, hogy Ahmed Adel balkezes, a vendégek beállója háromszor is remekül fordult le a védőjéről.

Bár lett volna rá lehetősége, az első félidő végére nem sikerült előnyt kiharcolnia a kicsit visszafogottan játszó Építőknek. Az utolsó percekben az ellenfél montenegrói jobbátlövője, Branko Vujovics megtalálta az egyetlen sávot, ahol ellőhette a labdát, el is lőtte, és gól lett a vége. A vezetését így nem tudta megőrizni a vendégcsapat, főleg úgy, hogy az utolsó támadásnál Ali Zein eladta a labdát – 15–15-tel mehettek pihenni a csapatok.

A fordulás után kicsit összekapta magát a magyar bajnok, hat percen át nem hagyta gólt szerezni ellenfelét, közben ellépett hárommal, amiből kettőt Ahmed Hesham szerzett, akinek szüksége is volt/van az önbizalomra, mert még nem hozta ki magából veszprémi mezben azt, ami benne van.

Nagy kár, hogy a mérkőzés tempóját diktáló hazaiak két perc alatt ledolgozták a hátrányukat, főleg talán azért, mert a vendégcsapat játékosai olykor ötlettelenül, szinte rutinból kézilabdáztak, és a leginkább az edzőben, oldalvonalnál hevesen gesztikuláló Xavier Pascualban volt meg az a tűz, amire pedig a pályán lett volna inkább szükség. A meccs magyar szempontból még így is nyerhető lett volna a két keret közötti nyilvánvaló különbség miatt.

Az utolsó negyedórára úgy tűnt, a Veszprém végre kézbe veheti a meccs irányítását, öt góllal is elhúzott, a Dinamo játékosai pedig mintha elfogytak volna. Azonban mégsem lett olyan sima a vége, mint lehetett volna, a Veszprém ugyanis nem darálta be ellenfelét, pedig megtehette volna. Az utolsó percekig nyílt mérkőzésen a kulcs az volt, amikor Corrales kétszer is védte Rosta Miklós, a Dinamo magyar válogatott beállójának tiszta ziccerét, a második után pedig Remili megszerezte a hetedik gólját, amivel az utolsó percre már nem maradt kérdés.

A Veszprém megérdemelten nyert 30–27-re, behúzva második BL-csoportmeccsét az idényben.