Öt PSG-játékos az év álomcsapatában a FIFPro-nál

A hétfőn bejelentett névsor több mint 20 ezer profi labdarúgó szavazata alapján állt össze.

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató, angol bajnoki címvédő Liverpoolból csak Virgil van Dijk, a klubvilágbajnok Chelsea-ből pedig csupán Cole Palmer került be az álomcsapatba.

A nőknél több mint hatezren szavaztak és hat angol futballista szerepel a 11 között. A hátvéd Lucy Bronze nyolcadik alkalommal került be.

A FIFPro álomcsapata

Férfiak: Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain/Manchester City) – Virgil van Dijk (holland, Liverpool FC), Asraf Hakimi (marokkói, PSG), Nuno Mendes (portugál, PSG), Jude Bellingham (angol, Real Madrid), Cole Palmer (angol, Chelsea), Pedro González López (spanyol, Barcelona), Vítor Machado Ferreira (portugál, PSG), Ousmane Dembélé (francia, PSG), Kylian Mbappé (francia, Real Madrid), Lamine Yamal (spanyol, Barcelona)

Nők:

Hannah Hampton (angol, Chelsea) - Ona Batlle (spanyol, Barcelona), Millie Bright (angol, Chelsea), Leah Williamson (angol, Arsenal), Lucy Bronze (angol, Chelsea), Aitana Bonmatí (spanyol, Barcelona), Gizlane Csebbak (marokkói, Levante Badalona/al-Hilal), Alexia Putellas (spanyol, Barcelona), Barbra Banda (zambiai, Orlando Pride), Chloe Kelly (angol, Manchester City/Arsenal), Alessia Russo (angol, Arsenal)

