Megható üzenetet kapott fiától Neymar a katasztrofális vereség után

2025.08.18. 18:02
Neymarnak nehéz estéje volt (Fotó: Getty Images)
Vasco da Gama Santos brazil foci Neymar
Mint arról hétfőn délelőtt már hírt adtunk, a Neymarral felálló Santos 6–0-ra kikapott a Vasco da Gamától a brazil labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában. A találkozó után Neymar a könnyeivel küszködött, a fia azonban nem feledkezett meg róla – megható üzenetet küldött neki a nehéz helyzetben.

A könnyeivel küszködő Neymart a Vasco da Gama vezetőedzője, a korábbi brazil szövetségi kapitány, Fernando Diniz vigasztalta először a pályán, de alighanem a klasszis játékosnak még többet jelentett az a gesztus, amit a fia gyakorolt felé a meccs után. Neymar gyermeke ugyanis megható üzenetet küldött édesapjának a találkozót követően:

„Szia, apa! Tudom, hogy ma nehéz napod volt. Neked is, nekünk is. De akarom, hogy tudd: ezekben a nehéz pillanatokban, amikor nincs más melletted, rám mindig számíthatsz. Nemcsak kiváló apa vagy, hanem példakép, még azokon a napokon is, amikor sírsz. Szeretném, ha tudnád, hogy nagyon szeretlek. Ezt mindig tartsd szem előtt! Ne feledd, hogy a családod itt van melletted, hogy támogasson és segítsen minden pillanatban, legyen az nehéz vagy szép. Te az én apám vagy, és mindig tudd, itt vagyok neked. Szeretném, ha felemelnéd a fejed, és úgy mennél előre, ahogy mindig is tetted, és mindig is fogod. Csodálatos vagy. Teljes szívemből szeretlek! És soha ne add fel a legnagyobb álmod olyan emberek miatt, akik nem is ismernek téged, nem tudják, ki vagy és mire vagy képes. A mai vereséget ne kudarcként éld meg, hanem használd motivációként, hogy mindig jobb legyél, mint tegnap. Soha ne feledd: csodálatos vagy! Mutasd meg nekik!” – olvasható a közösségi médián keresztül elküldött üzenetben.

Neymar csapata egyébként az egész idényben gyengélkedik a brazil élvonalban: a csapat jelenleg csak a 15. helyen áll az élvonal tabelláján, hátránya 22 pont az első helyezett Flamengo mögött, de a Vasco da Gamát például még így is megelőzi két ponttal.

