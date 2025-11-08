MLS: főcsoport-elődöntőbe navigálta a New Yorkot a volt Fradi-edző

Hiába a Charlotte FC pályaelőnye, az idén januárig a Ferencvárost irányító Pascal Jansen vezette New York City FC nyerte az egyik párharcot az észak-amerikai profi labdarúgóliga (Major League Soccer) Keleti főcsoportjának elődöntőjében. A két csapat hárommeccses csatájában egyébként a hazai pálya inkább hátránynak számított, mert az első találkozón, Charlotte-ban 1–0-ra a Nagy Almából érkező alakulat nyert, majd a Yankee Stadionban szétlövéssel diadalmaskodtak az észak-karolinaiak.

A mindent eldöntő harmadik találkozón az argentin Nicolás Fernández Mercau az öt és feles sarkáról leadott lövéssel szerezte meg a vezetést a New Yorknak az első félidő hosszabbításában, majd a Costa Rica-i Alonso Martínez egy gyors ellentámadás végén megduplázta az előnyt. A Charlotte az izraeli Idan Toklomati góljával még vissza tudott kapaszkodni, de a második játékrész ráadásában Fernández Mercau második találata végleg lerendezte a vitás kérdéseket.

„Az első tizenöt-húsz percben nyomás alatt tartottak bennünket, nem tudtuk birtokolni a labdát, de megőriztük a hidegvérünket, és belerázódtunk a mérkőzésbe. Az első gólunk nagy energiát adott nekünk és nagy pofon volt a Charlotte-nak. A pontosság ma bennünket segített” – idézi az MLS honlapja Pascal Jansent.

A New York City FC-re következő körben a Philadelphia Union vár.