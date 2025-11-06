Nemzeti Sportrádió

Lionel Messi és Sallai Roland csapattársak lehetnek – sajtóhír

2025.11.06. 10:17
Messi és Sallai akár együtt is játszhatnának (Fotók: Getty Images)
Török forrásokra hivatkozva a Mundo Deportivo is beszámolt a hírről, hogy Lionel Messi a török Galatasarayhoz szerződhet, így az argentin együtt játszhatna Sallai Rolanddal.


Az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) a végéhez közeledik, az alapszakasznak már vége, jelenleg a rájátszás zajlik. Ebben Lionel Messi csapata, az Inter Miami is versenyben van még, és a ha bejut a döntőbe, akkor december 6-ig érdekelt is marad. Azonban ezután vége a bajnokságnak, a következő idény pedig csak tavasszal kezdődik.

Azért, hogy Lionel Messi formában maradjon az új évad előtt, játéklehetőségre lesz szüksége. Erre gondolva a Galatasaray – a török Fotomac szerint – megkísérelheti megszerezni a nyolcszoros aranylabdás klasszist – számolt be a hírről a Mundo Deportivo is. A kölcsönszerződés az Inter Miami szereplésének függvényében akár négy hónap is lehet. Ha létrejön, akkor Messi és a magyar válogatott Sallai Roland csapattársak lesznek.

A FotoMac, amelynek egymillió követője van, úgy tudja, hogy a Galatasaray vezetői nagyon szorosan követik Messi sorsának alakulását.

Jelenleg az Inter Miami 1–1-re áll a Nashville ellen az MLS nyolcaddöntőjében, amelyben a párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak. A döntő ütközetre magyar idő szerint vasárnap hajnalban kerül sor.

 

