Három a magyar igazság Dunaszerdahelyen

Az első perctől lehetett látni a csapatok elképzeléseit: a Kassa visszahúzódott a saját tizenhatosa elé, és csak a védelemre összpontosított. Főleg a dunaszerdahelyiek leggyorsabb, legjobban cselező játékosát, Redzic Damirt fogták szorosan. „Amint megkaptam a labdát, egyből kettőztek, úgyhogy nehéz volt cselezni is. Tudtuk, hogy türelmesnek kell lennünk, nem mehetünk ész nélkül a falnak” – kezdte a Nemzeti Sportnak a magyar szélső. Az első kapura tartó lövés és az első gól is az ő nevéhez fűződött, mégpedig magyar összjáték után: Tuboly Máté adta a passzt és Redzic kifliként csavarodó bombával megszerezte a hazaiaknak a vezetést. „Amikor megkaptam a labdát, rá is fordultam, aztán nem nagyon gondolkoztam, csak lőttem. Nagyon örülök, hogy góllal segíthettem a csapatot. Jól kezdtünk, megszereztük a vezetést, sőt az ellenfél emberhátrányba került. Meglepetésemre egy kicsit szét is estünk, és a Kassa egyenlített. A szünet után tudtuk, hittünk benne, hogy megszerezzük a győzelmet. Támadtunk végig, folyamatosan veszélyeztettünk, és sikerült két gólt rúgnunk, így megvan a három pontot. Többször is betalálhattunk volna, a helyzeteink megvoltak rá. Ma nagyon fontos volt megszerezni a három pontot” – zárta le Redzic Damir, aki a idénybeli hatodik találatát érte el, s ezzel feljött a Niké Liga góllövőlistájának harmadik helyére.

Már említettük, hogy Tuboly Máté gólpasszt adott, továbbá a második félidőben gyönyörű átadásával remek helyzetbe hozta magyar csapattársát, akinek ajtó-ablak helyzetét Matús Kira kapus hárította. „Fordulatos mérkőzés volt, egy kis időt leszámítva, végig kézben tartottuk a meccset. Nyilván volt egy kiállítás, ami nagyban befolyásolta a találkozót, emberelőnyben játszottunk elég sokat. Amit elterveztünk, azt sikerült véghez vinni. Már említettem azt a kis időt, ami nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. A kiállítás után az mentális probléma volt. Ezt mindenképpen ki kell javítanunk a jövőben, hogy a topon legyünk az egész meccsen. A második félidőben bedaráltuk őket (labdabirtoklás: 77–-23%, lövések száma: 20–1, kaput eltaláló lövések: 6–0), csak idő kérdése volt, mikor szerezzük meg a következő gólt. Büszke vagyok a csapatra, hogy sikerült megszereznünk a győzelmet. Most fontos lesz a regeneráció, hiszen hét közben is pályára lépünk” – nyilatkozta lapunknak Tuboly Máté, aki továbbra is tartja jó formáját, három ponttal ünnepelhette meg az új, kétéves szerződését a DAC-cal.

Míg a két dunaszerdahelyi magyar mosolygott, a kassai Kovács Mátyás szomorúan ballagott le a pályáról. „Úgy gondolom, a harminchetedik percben történt kiállítás megpecsételte a sorsunkat. Az első félidőben a csapattársam piros lapja ellenére is játékban tudtunk maradni, a gólon kívül egy nagy helyzetet is ki tudtunk alakítani, de a második félidőben igazából teljesen fölőröltek minket. Mondhatom úgy is, hogy igazából nem volt esélyünk megfordítani a meccset – mondta a Nemzeti Sportnak Kovács Mátyás, aki a találkozó előtt lapunknak elárulta, hogy nagyon várja a dunaszerdahelyi meccset, hiszen magyar környezetben fog játszani. – Nagyon jó érzés volt! Magyar rigmusokat hallani a meccs előtt, a Ria, Ria, Hungáriát és a magyar Himnuszt. Szuper volt, hogy sokan gratuláltak magyarul. Tényleg remek volt. Ugyan már folyt a játék, de azért észrevettem a hazai drukker megemlékezését az 1956-os hősökről – folytatta a magyar játékos, aki szomorúan tekintett arra, hogy a Kassa a Niké Ligában az utolsó helyen áll. Pedig összeségében egészen máshol lenne a helye. – Sajnos, még mindig erről beszélünk már több hete. Valami hiányzik, jönnek a hibák, kapjuk a gólokat. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb tudunk javítani és még az ősszel feljebb kerülünk a tabellán” – zárta le Kovács Mátyás.

Tavaly, az őszi idény végén, a 18. forduló után, 24 pontot (gólkülönbség 24–19) szerzett a DAC. Jelenleg, a 13. után már huszonötnél jár a sárga-kék csapat. A gólkülönbsége pedig 26–12. A harmadik helyen áll a Dunaszerdahely, három ponttal szerzett kevesebbet, mint az első Zsolna és eggyel, mint a második Slovan.

„Mi nem figyeljük a riválisokat, kizárólag magunkra összpontosítunk. Minden mérkőzésen pontokat kell gyűjtenünk, hiszen már elég sokat elhullajtottunk, éppen ezért is nagyon örülök, hogy a Nagymihály elleni győzelmünk után újra megszereztük a három pontot. Emiatt ezek a pontok különösen értékesek. Hosszú a bajnokság, és szeretnénk az élmezőnyben maradni. Ebből a szempontból ez a három pont nagyon fontos volt, de ahogy mondtam – a bajnokság hosszú, meccsről meccsre kell haladnunk, csak magunkra koncentrálni, és a lehető legtöbbet kihozni magunkból” – nyilatkozta Branislav Fodrek, a DAC metere.