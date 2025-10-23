Nemzeti Sportrádió

A Bölöni László történetével vont párhuzam is téma volt a Puskás-esten

2025.10.23.
A Puskás-est háziasszonya ezúttal is Budai Ivett volt, aki a szép számú érdeklődő előtt Sipos Jenővel, a Magyar Labdarúgó-szövetség tanácsadójával és Szöllősi Györggyel, a Nemzeti Sport főszerkesztőjével beszélgetett (Fotók: NSÜ/Novák Eszter)
A Puskás Ferenc melbourne-i edzői időszakát bemutató, Ange & the Boss című ausztrál dokumentumfilm szerdai vetítése kapcsán szó esett az Aranycsapat-kapitány és Bölöni László pályafutása közötti történelmi hasonlóságokról.

 

Az Ange & the Boss című ausztrál dokumentumfilmet vetítették szerda este a Puskás-est keretében, a Puskás Múzeumban. Az alkotás a legismertebb magyar labdarúgó South Melbourne Hellas csapatánál töltött, bajnoki és kupaarannyal fémjelzett edzői időszakát (1989–1991) mutatja be, a történet hátteréről és tanulságairól előzetesen Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó-szövetség tanácsadója és Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője beszélgetett szép számú érdeklődő előtt, Budai Ivett moderálásával. Szóba került egy közelmúltban bemutatott másik dokumentumfilm, a Bölöni László életét feldolgozó, Az erdélyi legenda című produkció is, a hétfői marosvásárhelyi díszbemutatón is jelen lévő Szöllősi György pedig – az 1956-os forradalom kitörésének évfordulója apropóján is – párhuzamot vont a két futballcsillag története között: 

„Puskás Ferenc számos futballistával és kétszázezer honfitársával együtt elhagyta az országot 1956 után. A Real Madriddal elért, világra szóló sikereit, így három BEK-győzelmét spanyol állampolgárként jegyezte, úgy, hogy közben azokról a hivatalos Magyarország nem akart tudomást venni. Ugyanígy a futballtörténelem másik magyar BEK-győztese, Bölöni László is egy idegen ország képviseletében, román állampolgárként nyerte meg 1986-ban a Steauával a legrangosabb európai kupasorozatot, és a hivatalos Magyarország az ő érdemeiről sem akart tudomást venni. Sok pótolnivalónk volt tehát velük kapcsolatban, ezért is örömteli a róluk szóló dokumentumfilmek megszületése, az ausztrálok által készített munka ráadásul Puskás életének egy hazánkban szinte teljesen ismeretlen időszakát hozza közelebb a nézőkhöz.”

 

Sipos Jenő hangsúlyozta, Puskás Ferenc neve a világon mindenhol Magyarországot juttatja az emberek eszébe. Zseniális játéktudása jogosította fel arra, hogy a pályán kívül is vezér legyen, akitől nem veszik zokon, ha bárkinek kritikus megjegyzést tesz, és akinek mindig jó volt a társaságában lenni. Hamarosan a szélesebb közönség is megismerkedhet az ausztrál Puskás-filmmel, ugyanis a szerdai est során elhangzottak szerint a Magyar Televízió a magyar labdarúgás napján, november 25-én műsorra tűzi az Ange & the Boss című filmet.

 
