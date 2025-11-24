Heti program: kezdődik a női kézilabda-vb, pályán a Ferencváros az El-ben

NOVEMBER 24., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

14. FORDULÓ

20.00: Vasas FC–Bp. Honvéd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

21.00: Manchester United–Everton (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

18.30: Torino–Como (Tv: Match4)

20.45: Sassuolo–Pisa (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–Haladás

18.30: Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia

19.00: Nyírbátor–H.O.P.E. Futsal

19.00: PTE-PEAC–DEAC

19.35: Aramis–Veszprém

20.45: Újpest FC–Berettyóújfalu

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

Hétfő 2.20: Los Angeles Rams–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)

Kedd 2.15: San Francisco 49ers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

CURLING

EURÓPA-BAJNOKSÁG

A-DIVÍZIÓ, LOHJA

Férfiak

11.00: Olaszország–Németország (Tv: Eurosport1)

19.00: Lengyelország–Olaszország (Tv: Eurosport2)

Nők

15.00: Olaszország–Svédország (Tv: Eurosport1)

B-DIVÍZIÓ, LAHTI

Férfiak

13.00: Magyarország–Írország

Nők

13.00: Magyarország–Észtország

DARTS

17.30: a 2026-os PDC-vb sorsolása (Tv: Sport1)

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1167 (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

U23-as Európa-bajnokság, BOK-csarnok

11.00 és 15.00: selejtezők

NOVEMBER 25., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

18.45: Ajax (holland)–Benfica (portugál)

18.45: Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport1)

21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)

21.00: Chelsea FC (angol)–FCBarcelona (spanyol)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz)

21.00: Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)

21.00: Marseille (francia)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol)

21.00: Napoli (olasz)–Qarabag (azeri)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. forduló

2.15: San Francisco 49ers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

CURLING

EURÓPA-BAJNOKSÁG, B-DIVÍZIÓ, LAHTI

Férfiak

8.00: Magyarország–Hollandia

Nők

13.00: Finnország–Magyarország

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

5. forduló, E-csoport

18.45: FTC-Green Collect–Benfica (portugál) (Tv: Sport2)

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1168 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

NŐI CHALLENGE-KUPA

1. forduló, 1. mérkőzés

19.00: ÖKSIL Myre (norvég)–KHG Kaposvári NRC

VÍZILABDA

NŐI OB I, ALAPSZAKASZ

19.00: UVSE Helia-D–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport)

NOVEMBER 26., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)

18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Inter (olasz)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)

21.00: Liverpool FC (angol)–PSV (holland)

21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)

21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)

21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING

EURÓPA-BAJNOKSÁG, B-DIVÍZIÓ, LAHTI

Férfiak

11.00: Belgium–Magyarország

19.00: Magyarország–Spanyolország

Nők

7.00: Lettország–Magyarország

15.00: Ausztria–Magyarország

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)

ICEHL, alapszakasz

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-csoport (Stuttgart)

18.00: Németország–Izland (Tv: M4 Sport)

20.30: Szerbia–Uruguay (Tv: M4 Sport)

D-csoport (Trier)

18.00: Spanyolország–Paraguay

20.30: Montenegró–Feröer

FÉRFI NB I

18.30: Budai Farkasok-Rév–CYEB-Budakalász

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

B-csoport

18.00: Galatasaray (török)–Sopron Basket

C-csoport

20.00: Valencia (spanyol)-DVTK HunTherm

NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

C-csoport

18.00: NKA Universitas Pécs–Uniao Sportiva (portugál)

D-csoport

18.00: Tarr KSC Szekszárd–Mechelen (belga)

RÖPLABDA

NŐI CEV-KUPA

1. forduló, 1. mérkőzés

18.00: ZOK Ribola Kastela (horvát)–MBH-Békéscsaba

NŐI CHALLENGE-KUPA

1. forduló, 1. mérkőzés

18.00: Fatum Nyíregyháza–ZOK Igman Ilidza (bosnyák)

1. forduló, 2. mérkőzés

18.30: KHG Kaposvári NRC–ÖKSIL Myre (norvég)

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

19.00: Vidux-Szegedi RSE–Dunaújvárosi KSE

20.00: Szolnoki RK-SC SI–Swissten Dág KSE

FÉRFI MAGYAR-KUPA

Negyeddöntő, 1. mérkőzés

18.00: Fino Kaposvár–Kecskeméti RC

VÍZILABDA

NŐI OB I, ALAPSZAKASZ

18.30: BVSC-Manna ABC–Szentes

18.30: III. Kerületi TVE–Győr

19.00: Dunaújváros–Szeged

19.30: One Eger–KSI SE

NOVEMBER 27., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Roma (olasz)–FC Midtjylland (dán)

18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)

18.45: FC Porto (portugál)–Nice (francia)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)

18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)

18.45: Lille OSC (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)

18.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)

18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)

21.00: Crvena Zvezda (szerb)–FCSB (román)

21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Vf Stuttgart (német)

21.00: Genk (belga)–FC Basel (svájci)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)

21.00: Real Betis (spanyol)–Utrecht (holland)

KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

18.45: AZ (holland)–Shelbourne (ír)

18.45: Hamrun Spartans (máltai)–Lincoln Red Imps (gibraltári)

18.45: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Häcken (svéd)

18.45: Lech Poznan (lengyel)–Lausanne (svájci)

18.45: Omonia (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán)

18.45: Raków (lengyel)–SK Rapid (osztrák)

18.45: Sigma Olomouc (cseh)–Celje (szlovén)

18.45: Universitatea Craiova (román)–Mainz (német)

18.45: Slovan Bratislava (szlovák)–Rayo Vallecano (spanyol)

21.00: Aberdeen (skót)–Noa (örmény)

21.00: Fiorentina (olasz)–AEK Athén (görög)

21.00: Breidablik (izlandi)–Samsunspor (török)

21.00: Drita (koszovói)–Skëndija (északmacedón)

21.00: Rijeka (izlandi)–AEK Larnaca (ciprusi)

21.00: Jagiellonia (lengyel)–Kuopio (finn)

21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Sparta Praha (cseh)

21.00: Strasbourg (francia)–Crystal Palace (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Sahtar Doneck (ukrán)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. forduló

19.00: Detroit Lions–Green Bay Packers

22.30: Dallas Cowboys–Kansas City Chiefs

CURLING

EURÓPA-BAJNOKSÁG, B-DIVÍZIÓ, LAHTI

Férfiak

18.00: Magyarország–Szlovákia

Nők

8.00: Magyarország–Szlovákia

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-csoport (Rotterdam)

18.00: Románia–Horvátország

20.30: Dánia–Japán

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

18.00: Svájc–Irán

20.30: Magyarország–Szenegál (Tv: Duna World, M4 Sport) – élőben az NSO-n!

G-csoport (Stuttgart)

18.00: Brazília–Kuba

20.30: Svédország–Csehország

H-csoport (Trier)

18.00: Angola–Kazahsztán

20.30: Norvégia–Dél-Korea

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. forduló

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–PPD Zagreb (horvát) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

KARATE

WKF-világbajnokság, Kairó

RÖPLABDA

NŐI CEV-KUPA

1. forduló, 1. mérkőzés

18.30: Vasas Óbuda–Reale Mutua Fenera Chieri'76 (olasz)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Olimpiai kvalifikációs világkupa, selejtező, Dordrecht

NOVEMBER 28., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ

20.45: Metz–Rennes

NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

20.30: Borussia Mönchengladbach–RB Leipzig (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

20.45: Como–Sassuolo (Tv: Match4)

ROMÁN SUPERLIGA

18. FORDULÓ

19.30: Rapid Bucuresti–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

21.00: Getafe–Elche (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. forduló

2.30: Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals

21.00: Philadelphia Eagles–Chicago Bears

CURLING

EURÓPA-BAJNOKSÁG, B-DIVÍZIÓ, LAHTI

Nők

12.30: Magyarország–Lengyelország

CSELGÁNS

14.00: Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi, 1. nap (Tv: Sport1)

FORMULA–1

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

14.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)

18.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–DVTK Jegesmedvék

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Debreceni EAC

18.30: FEHA19–Újpesti TE

ICEHL, alapszakasz

18.30: FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. forduló

E-csoport (Rotterdam)

18.00: Ausztria–Egyiptom

20.30: Hollandia–Argentína

F-csoport ('s-Hertogenbosch)

18.30: Lengyelország–Kína

21.00: Franciaország–Tunézia

2. forduló

C-csoport (Stuttgart)

18.00: Németország–Uruguay

20.30: Szerbia–Izland

D-csoport (Trier)

18.00: Montenegró–Paraguay

20.30: Spanyolország–Feröer

FÉRFI NB I

18.00: PLER-Budapest–HE-DO B.Braun Gyöngyös

BUNDESLIGA

20.00: Eisenach–THW Kiel (Tv: Sport2)

KARATE

WKF-világbajnokság, Kairó

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI-SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

G-csoport

18.00: Magyarország–Finnország, Szombathely (Tv: M4 Sport+)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Olimpiai kvalifikációs világkupa, selejtező, Dordrecht

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

9. forduló

18.45: UVSE-Semmelweis OSC

NOVEMBER 29., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

12.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

14.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

16.15: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

12.30: Magyarország–Írország, Marbella

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

16.00: Brentford–Burnley

16.00: Sunderland–AFC Bournemouth (Tv: Match4)

16.00: Manchester City–Leeds United (Tv: Spíler1)

18.30: Everton–Newcastle United

21.00: Tottenham Hotspur–Fulham (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ

17.00: Monaco–Paris SG

19.00: Paris FC–Auxerre

21.05: Marseille–Toulouse

NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

15.30: Bayern München–St. Pauli (Tv: Arena4)

15.30: Union Berlin–Heidenheim

15.30: Werder Bremen–1. FC Köln

15.30: Hoffenheim–Augsburg

18.30: Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

NÉMET II. BUNDESLIGA

13.00: Holsten Kiel–Hertha BSC

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

15.00: Genoa–Hellas Verona

15.00: Parma–Udinese

18.00: Juventus–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Milan–Lazio (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

14.00: Mallorca–Osasuna (Tv: Spíler2)

16.15: FC Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

16. FORDULÓ

15.30: Rózsahegy–FC Kassa

18.00: Trencsén–DAC 1904 – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FORMULA–1

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

15.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport)

19.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-N!

KARATE

WKF-világbajnokság, Kairó

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-csoport (Rotterdam)

18.00: Románia–Japán

20.30: Dánia–Horvátország

B-csoport ('s-Hertogenbosch)

18.00: Svájc–Szenegál

20.30: Magyarország–Irán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

G-csoport (Stuttgart)

18.00: Brazília–Csehország

20.30: Svédország–Kuba

H-csoport (Trier)

18.00: Angola–Dél-Korea

20.30: Norvégia–Kazahsztán

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–Szigetszentmiklósi KSK

17.00: FTC-Green Collect–MOL Tatabánya KC

17.00: Csurgói KK–Budai Farkasok-Rév

18.00: NEKA–OTP Bank-Pick Szeged

BUNDESLIGA

18.45: Minden–Magdeburg (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

17.00: UNI Győr–Sopron Basket

17.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HunTherm

18.00: TARR KSC Szekszárd–Dávid Kornél KA

18.00: Vasas Akadémia–Csata TKK

18.00: VBW CEKK Cegléd–BKG-Prima Szigetszentmiklós

19.00: TFSE–ELTE BEAC Újbuda

ÖKÖLVÍVÁS

19.00: profi gála, Budapest (Tv: Sport2)

RALI

Szaúdi rali, világbajnokság 14. (utolsó) futama, Dzsidda és környéke

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Kecskeméti RC

17.00: Dunaújvárosi KSE–MEAFC-Peka Bau

18.00: Fino Kaposvár–Prestige Fitness PSE

19.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE

19.00: MAFC–Debreceni EAC

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

13.35: olimpiai kvalifikációs világkupa, Dordrecht

TEKVANDÓ

Országos bajnokság, Körcsarnok

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

9. forduló

12.00: Debreceni VSE-Master Good–Szolnoki Dózsa

16.00: VasasPlaket–KSI SE

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–Szegedi VE

17.30: One Eger–EPS-Honvéd

18.00: Metalcom Szentes–Kaposvári VK

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport+)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-csoport

18.00: Alimosz NAC Betsson (görög)–UVSE Helia-D

18.00: Olimpiakosz (görög)–Dunaújvárosi FVE

C-csoport

18.00: Spandau Berlin (német)–FTC-Telekom Waterpolo

D-csoport

18.00: One Eger–ZV De Zaan (holland)

NŐI EUROKUPA

D-csoport

17.00: Pallanuoto Trieste (olasz)–III. Kerületi TVE

NOVEMBER 30., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

NB II

15. FORDULÓ

13.00: Budafoki MTE–Videoton FC Fehérvár

13.00: Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny

13.00: Szentlőrinc–Tiszakécskei LC

15.00: FC Ajka–Vasas FC

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Mezőkövesd Zsóry FC

17.00: Kecskeméti TE–Soroksár SC

17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.00: Budapest Honvéd FC–BVSC-Zugló

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

13.00: Crystal Palace–Manchester United (Tv: Spíler1)

15.05: Aston Villa–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

15.05: Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion

15.05: West Ham United–Liverpool FC (Tv: Match4)

17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ

15.00: Strasbourg–Brest

17.15: Angers–Lens

17.15: Le Havre–Lille

17.15: Lorient–Nice

20.45: Lyon–Nantes

NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

15.30: Hamburg–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Wolfsburg

19.30: Freiburg–Mainz

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

12.30: Lecce–Torino (Tv: Match4)

15.00: Pisa–Internazionale

18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

12. FORDULÓ

18.45: Sporting–Estrela Amadora (Tv: Sport2)

21.15: FC Porto–Estoril (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

14.00: Real Sociedad–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Girona–Real Madrid (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

17. FORDULÓ

16.00: Topolyai SC–Radnik Surdulica – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

13. forduló

19.00: Miami Dolphins–New Orleans Saints

19.00: Indianapolis Colts–Houston Texans (Tv: Arena4)

19.00: New York Jets–Atlanta Falcons

19.00: Cleveland Browns–San Francisco 49ers

19.00: Carolina Panthers–Los Angeles Rams

19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Arizona Cardinals

22.05: Seattle Seahawks–Minnesota Vikings

22.25: Pittsburgh Steelers–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders

Hétfő, 2.20: Washington Commanders–Denver Broncos (Tv: Arena4)

CSELGÁNCS

14.00: Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi, 3. nap (Tv: Sport1)

FORMULA–1

KATARI NAGYDÍJ, DOHA

17.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

16.00: Gyergyói HK (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC

16.30: Corona Brasov (romániai)–DVTK Jegesmedvék

17.00: Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Debreceni EAC

ICEHL, alapszakasz

18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–FTC-Telekom

KARATE

WKF-világbajnokság, Kairó

KÉZILABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. forduló

F-csoport ('s-Hertogenbosch)

15.30: Lengyelország–Tunézia

18.00: Franciaország–Kína

E-csoport (Rotterdam)

18.00: Ausztria–Argentína

20.30: Hollandia–Egyiptom (Tv: M4 Sport+)

3. forduló

C-csoport (Stuttgart)

15.30: Izland–Uruguay

18.00: Németország–Szerbia

D-csoport (Trier)

15.30: Feröer–Paraguay

18.00: Montenegró–Spanyolország

FÉRFI NB I

18.00: ETO University–Balatonfüredi KSE

18.00: Carbonex-Komló–One Veszprém HC

BUNDESLIGA

16.30: Füchse Berlin–Lemgo (Tv: Sport1)

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

13.35: olimpiai kvalifikációs világkupa, Dordrecht