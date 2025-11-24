Heti program: kezdődik a női kézilabda-vb, pályán a Ferencváros az El-ben
NOVEMBER 24., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
14. FORDULÓ
20.00: Vasas FC–Bp. Honvéd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
21.00: Manchester United–Everton (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
18.30: Torino–Como (Tv: Match4)
20.45: Sassuolo–Pisa (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
14. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Haladás
18.30: Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia
19.00: Nyírbátor–H.O.P.E. Futsal
19.00: PTE-PEAC–DEAC
19.35: Aramis–Veszprém
20.45: Újpest FC–Berettyóújfalu
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
Hétfő 2.20: Los Angeles Rams–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Arena4)
Kedd 2.15: San Francisco 49ers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)
CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG
A-DIVÍZIÓ, LOHJA
Férfiak
11.00: Olaszország–Németország (Tv: Eurosport1)
19.00: Lengyelország–Olaszország (Tv: Eurosport2)
Nők
15.00: Olaszország–Svédország (Tv: Eurosport1)
B-DIVÍZIÓ, LAHTI
Férfiak
13.00: Magyarország–Írország
Nők
13.00: Magyarország–Észtország
DARTS
17.30: a 2026-os PDC-vb sorsolása (Tv: Sport1)
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1167 (Tv: Sport2)
ÖKÖLVÍVÁS
U23-as Európa-bajnokság, BOK-csarnok
11.00 és 15.00: selejtezők
NOVEMBER 25., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
5. FORDULÓ
18.45: Ajax (holland)–Benfica (portugál)
18.45: Galatasaray (török)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) (Tv: Sport1)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Chelsea FC (angol)–FCBarcelona (spanyol)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Juventus (olasz)
21.00: Manchester City (angol)–Bayer Leverkusen (német) (Tv: Sport1)
21.00: Marseille (francia)–Newcastle United (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Athletic Bilbao (spanyol)
21.00: Napoli (olasz)–Qarabag (azeri)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. forduló
2.15: San Francisco 49ers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)
CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG, B-DIVÍZIÓ, LAHTI
Férfiak
8.00: Magyarország–Hollandia
Nők
13.00: Finnország–Magyarország
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
5. forduló, E-csoport
18.45: FTC-Green Collect–Benfica (portugál) (Tv: Sport2)
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1168 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
NŐI CHALLENGE-KUPA
1. forduló, 1. mérkőzés
19.00: ÖKSIL Myre (norvég)–KHG Kaposvári NRC
VÍZILABDA
NŐI OB I, ALAPSZAKASZ
19.00: UVSE Helia-D–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport)
NOVEMBER 26., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
5. FORDULÓ
18.45: Köbenhavn (dán)–Kajrat Almati (kazah) (Tv: Sport2)
18.45: Pafosz (ciprusi)–Monaco (francia) (Tv: Sport1)
21.00: Arsenal (angol)–Bayern München (német) (Tv: Sport1)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Inter (olasz)
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Atalanta (olasz)
21.00: Liverpool FC (angol)–PSV (holland)
21.00: Olympiakosz (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport2)
21.00: Paris SG (francia)–Tottenham (angol)
21.00: Sporting CP (portugál)–FC Bruges (belga)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG, B-DIVÍZIÓ, LAHTI
Férfiak
11.00: Belgium–Magyarország
19.00: Magyarország–Spanyolország
Nők
7.00: Lettország–Magyarország
15.00: Ausztria–Magyarország
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
17.30: Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai)
ICEHL, alapszakasz
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-csoport (Stuttgart)
18.00: Németország–Izland (Tv: M4 Sport)
20.30: Szerbia–Uruguay (Tv: M4 Sport)
D-csoport (Trier)
18.00: Spanyolország–Paraguay
20.30: Montenegró–Feröer
FÉRFI NB I
18.30: Budai Farkasok-Rév–CYEB-Budakalász
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
B-csoport
18.00: Galatasaray (török)–Sopron Basket
C-csoport
20.00: Valencia (spanyol)-DVTK HunTherm
NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
C-csoport
18.00: NKA Universitas Pécs–Uniao Sportiva (portugál)
D-csoport
18.00: Tarr KSC Szekszárd–Mechelen (belga)
RÖPLABDA
NŐI CEV-KUPA
1. forduló, 1. mérkőzés
18.00: ZOK Ribola Kastela (horvát)–MBH-Békéscsaba
NŐI CHALLENGE-KUPA
1. forduló, 1. mérkőzés
18.00: Fatum Nyíregyháza–ZOK Igman Ilidza (bosnyák)
1. forduló, 2. mérkőzés
18.30: KHG Kaposvári NRC–ÖKSIL Myre (norvég)
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Dunaújvárosi KSE
20.00: Szolnoki RK-SC SI–Swissten Dág KSE
FÉRFI MAGYAR-KUPA
Negyeddöntő, 1. mérkőzés
18.00: Fino Kaposvár–Kecskeméti RC
VÍZILABDA
NŐI OB I, ALAPSZAKASZ
18.30: BVSC-Manna ABC–Szentes
18.30: III. Kerületi TVE–Győr
19.00: Dunaújváros–Szeged
19.30: One Eger–KSI SE
NOVEMBER 27., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
5. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Roma (olasz)–FC Midtjylland (dán)
18.45: Aston Villa (angol)–Young Boys (svájci)
18.45: FC Porto (portugál)–Nice (francia)
18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Freiburg (német)
18.45: Feyenoord (holland)–Celtic (skót)
18.45: Lille OSC (francia)–Dinamo Zagreb (horvát)
18.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)
18.45: Ludogorec (bolgár)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Bologna (olasz)–Salzburg (osztrák)
21.00: Crvena Zvezda (szerb)–FCSB (román)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Vf Stuttgart (német)
21.00: Genk (belga)–FC Basel (svájci)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Lyon (francia)
21.00: Nottingham Forest (angol)–Malmö (svéd)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Sturm Graz (osztrák)
21.00: Rangers (skót)–Braga (portugál)
21.00: Real Betis (spanyol)–Utrecht (holland)
KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
18.45: AZ (holland)–Shelbourne (ír)
18.45: Hamrun Spartans (máltai)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
18.45: Zrinjski Mostar (bosnyák)–Häcken (svéd)
18.45: Lech Poznan (lengyel)–Lausanne (svájci)
18.45: Omonia (ciprusi)–Dinamo Kijev (ukrán)
18.45: Raków (lengyel)–SK Rapid (osztrák)
18.45: Sigma Olomouc (cseh)–Celje (szlovén)
18.45: Universitatea Craiova (román)–Mainz (német)
18.45: Slovan Bratislava (szlovák)–Rayo Vallecano (spanyol)
21.00: Aberdeen (skót)–Noa (örmény)
21.00: Fiorentina (olasz)–AEK Athén (görög)
21.00: Breidablik (izlandi)–Samsunspor (török)
21.00: Drita (koszovói)–Skëndija (északmacedón)
21.00: Rijeka (izlandi)–AEK Larnaca (ciprusi)
21.00: Jagiellonia (lengyel)–Kuopio (finn)
21.00: Legia Warszawa (lengyel)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Strasbourg (francia)–Crystal Palace (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Sahtar Doneck (ukrán)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
13. forduló
19.00: Detroit Lions–Green Bay Packers
22.30: Dallas Cowboys–Kansas City Chiefs
CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG, B-DIVÍZIÓ, LAHTI
Férfiak
18.00: Magyarország–Szlovákia
Nők
8.00: Magyarország–Szlovákia
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-csoport (Rotterdam)
18.00: Románia–Horvátország
20.30: Dánia–Japán
B-csoport ('s-Hertogenbosch)
18.00: Svájc–Irán
20.30: Magyarország–Szenegál (Tv: Duna World, M4 Sport) – élőben az NSO-n!
G-csoport (Stuttgart)
18.00: Brazília–Kuba
20.30: Svédország–Csehország
H-csoport (Trier)
18.00: Angola–Kazahsztán
20.30: Norvégia–Dél-Korea
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. forduló
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–PPD Zagreb (horvát) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
KARATE
WKF-világbajnokság, Kairó
RÖPLABDA
NŐI CEV-KUPA
1. forduló, 1. mérkőzés
18.30: Vasas Óbuda–Reale Mutua Fenera Chieri'76 (olasz)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Olimpiai kvalifikációs világkupa, selejtező, Dordrecht
NOVEMBER 28., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
15. FORDULÓ
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
FRANCIA LIGUE 1
14. FORDULÓ
20.45: Metz–Rennes
NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ
20.30: Borussia Mönchengladbach–RB Leipzig (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
20.45: Como–Sassuolo (Tv: Match4)
ROMÁN SUPERLIGA
18. FORDULÓ
19.30: Rapid Bucuresti–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
21.00: Getafe–Elche (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
13. forduló
2.30: Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals
21.00: Philadelphia Eagles–Chicago Bears
CURLING
EURÓPA-BAJNOKSÁG, B-DIVÍZIÓ, LAHTI
Nők
12.30: Magyarország–Lengyelország
CSELGÁNS
14.00: Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi, 1. nap (Tv: Sport1)
FORMULA–1
KATARI NAGYDÍJ, DOHA
14.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport)
18.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
17.30: Corona Brasov (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–DVTK Jegesmedvék
17.30: Gyergyói HK (romániai)–Debreceni EAC
18.30: FEHA19–Újpesti TE
ICEHL, alapszakasz
18.30: FTC-Telekom–Hydro Fehérvár AV19
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
1. forduló
E-csoport (Rotterdam)
18.00: Ausztria–Egyiptom
20.30: Hollandia–Argentína
F-csoport ('s-Hertogenbosch)
18.30: Lengyelország–Kína
21.00: Franciaország–Tunézia
2. forduló
C-csoport (Stuttgart)
18.00: Németország–Uruguay
20.30: Szerbia–Izland
D-csoport (Trier)
18.00: Montenegró–Paraguay
20.30: Spanyolország–Feröer
FÉRFI NB I
18.00: PLER-Budapest–HE-DO B.Braun Gyöngyös
BUNDESLIGA
20.00: Eisenach–THW Kiel (Tv: Sport2)
KARATE
WKF-világbajnokság, Kairó
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI-SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
G-csoport
18.00: Magyarország–Finnország, Szombathely (Tv: M4 Sport+)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Olimpiai kvalifikációs világkupa, selejtező, Dordrecht
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
9. forduló
18.45: UVSE-Semmelweis OSC
NOVEMBER 29., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
15. FORDULÓ
12.30: Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
14.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
16.15: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
12.30: Magyarország–Írország, Marbella
ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ
16.00: Brentford–Burnley
16.00: Sunderland–AFC Bournemouth (Tv: Match4)
16.00: Manchester City–Leeds United (Tv: Spíler1)
18.30: Everton–Newcastle United
21.00: Tottenham Hotspur–Fulham (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
14. FORDULÓ
17.00: Monaco–Paris SG
19.00: Paris FC–Auxerre
21.05: Marseille–Toulouse
NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ
15.30: Bayern München–St. Pauli (Tv: Arena4)
15.30: Union Berlin–Heidenheim
15.30: Werder Bremen–1. FC Köln
15.30: Hoffenheim–Augsburg
18.30: Bayer Leverkusen–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
NÉMET II. BUNDESLIGA
13.00: Holsten Kiel–Hertha BSC
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
15.00: Genoa–Hellas Verona
15.00: Parma–Udinese
18.00: Juventus–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lazio (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
14.00: Mallorca–Osasuna (Tv: Spíler2)
16.15: FC Barcelona–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
16. FORDULÓ
15.30: Rózsahegy–FC Kassa
18.00: Trencsén–DAC 1904 – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FORMULA–1
KATARI NAGYDÍJ, DOHA
15.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport)
19.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-N!
KARATE
WKF-világbajnokság, Kairó
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-csoport (Rotterdam)
18.00: Románia–Japán
20.30: Dánia–Horvátország
B-csoport ('s-Hertogenbosch)
18.00: Svájc–Szenegál
20.30: Magyarország–Irán (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
G-csoport (Stuttgart)
18.00: Brazília–Csehország
20.30: Svédország–Kuba
H-csoport (Trier)
18.00: Angola–Dél-Korea
20.30: Norvégia–Kazahsztán
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–Szigetszentmiklósi KSK
17.00: FTC-Green Collect–MOL Tatabánya KC
17.00: Csurgói KK–Budai Farkasok-Rév
18.00: NEKA–OTP Bank-Pick Szeged
BUNDESLIGA
18.45: Minden–Magdeburg (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
17.00: UNI Győr–Sopron Basket
17.00: NKA Universitas Pécs–DVTK HunTherm
18.00: TARR KSC Szekszárd–Dávid Kornél KA
18.00: Vasas Akadémia–Csata TKK
18.00: VBW CEKK Cegléd–BKG-Prima Szigetszentmiklós
19.00: TFSE–ELTE BEAC Újbuda
ÖKÖLVÍVÁS
19.00: profi gála, Budapest (Tv: Sport2)
RALI
Szaúdi rali, világbajnokság 14. (utolsó) futama, Dzsidda és környéke
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Kecskeméti RC
17.00: Dunaújvárosi KSE–MEAFC-Peka Bau
18.00: Fino Kaposvár–Prestige Fitness PSE
19.00: MÁV Előre Foxconn–TFSE
19.00: MAFC–Debreceni EAC
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
13.35: olimpiai kvalifikációs világkupa, Dordrecht
TEKVANDÓ
Országos bajnokság, Körcsarnok
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
9. forduló
12.00: Debreceni VSE-Master Good–Szolnoki Dózsa
16.00: VasasPlaket–KSI SE
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–Szegedi VE
17.30: One Eger–EPS-Honvéd
18.00: Metalcom Szentes–Kaposvári VK
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport+)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-csoport
18.00: Alimosz NAC Betsson (görög)–UVSE Helia-D
18.00: Olimpiakosz (görög)–Dunaújvárosi FVE
C-csoport
18.00: Spandau Berlin (német)–FTC-Telekom Waterpolo
D-csoport
18.00: One Eger–ZV De Zaan (holland)
NŐI EUROKUPA
D-csoport
17.00: Pallanuoto Trieste (olasz)–III. Kerületi TVE
NOVEMBER 30., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
15. FORDULÓ
13.45: Kisvárda Master Good–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
NB II
15. FORDULÓ
13.00: Budafoki MTE–Videoton FC Fehérvár
13.00: Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny
13.00: Szentlőrinc–Tiszakécskei LC
15.00: FC Ajka–Vasas FC
17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Mezőkövesd Zsóry FC
17.00: Kecskeméti TE–Soroksár SC
17.00: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
17.00: Budapest Honvéd FC–BVSC-Zugló
ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ
13.00: Crystal Palace–Manchester United (Tv: Spíler1)
15.05: Aston Villa–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
15.05: Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion
15.05: West Ham United–Liverpool FC (Tv: Match4)
17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
14. FORDULÓ
15.00: Strasbourg–Brest
17.15: Angers–Lens
17.15: Le Havre–Lille
17.15: Lorient–Nice
20.45: Lyon–Nantes
NÉMET BUNDESLIGA
12. FORDULÓ
15.30: Hamburg–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
17.30: Eintracht Frankfurt–Wolfsburg
19.30: Freiburg–Mainz
OLASZ SERIE A
13. FORDULÓ
12.30: Lecce–Torino (Tv: Match4)
15.00: Pisa–Internazionale
18.00: Atalanta–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Roma–Napoli (Tv: Match4)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
12. FORDULÓ
18.45: Sporting–Estrela Amadora (Tv: Sport2)
21.15: FC Porto–Estoril (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
14.00: Real Sociedad–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Girona–Real Madrid (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
17. FORDULÓ
16.00: Topolyai SC–Radnik Surdulica – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
13. forduló
19.00: Miami Dolphins–New Orleans Saints
19.00: Indianapolis Colts–Houston Texans (Tv: Arena4)
19.00: New York Jets–Atlanta Falcons
19.00: Cleveland Browns–San Francisco 49ers
19.00: Carolina Panthers–Los Angeles Rams
19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Arizona Cardinals
22.05: Seattle Seahawks–Minnesota Vikings
22.25: Pittsburgh Steelers–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders
Hétfő, 2.20: Washington Commanders–Denver Broncos (Tv: Arena4)
CSELGÁNCS
14.00: Grand Slam-verseny, Abu-Dzabi, 3. nap (Tv: Sport1)
FORMULA–1
KATARI NAGYDÍJ, DOHA
17.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Budapest Jégkorong Akadémia HC
16.30: Corona Brasov (romániai)–DVTK Jegesmedvék
17.00: Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Debreceni EAC
ICEHL, alapszakasz
18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–FTC-Telekom
KARATE
WKF-világbajnokság, Kairó
KÉZILABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. forduló
F-csoport ('s-Hertogenbosch)
15.30: Lengyelország–Tunézia
18.00: Franciaország–Kína
E-csoport (Rotterdam)
18.00: Ausztria–Argentína
20.30: Hollandia–Egyiptom (Tv: M4 Sport+)
3. forduló
C-csoport (Stuttgart)
15.30: Izland–Uruguay
18.00: Németország–Szerbia
D-csoport (Trier)
15.30: Feröer–Paraguay
18.00: Montenegró–Spanyolország
FÉRFI NB I
18.00: ETO University–Balatonfüredi KSE
18.00: Carbonex-Komló–One Veszprém HC
BUNDESLIGA
16.30: Füchse Berlin–Lemgo (Tv: Sport1)
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
13.35: olimpiai kvalifikációs világkupa, Dordrecht