Pénteki sportműsor: folytatódik az NB I a válogatott szünet után

NOVEMBER 21., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

14. FORDULÓ

20.00: ETO FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB III

17. FORDULÓ

DÉLNYUGATI CSOPORT

16.00: Dunaújváros FC–Paksi FC II

ANGOL CHAMPIONSHIP

16. FORDULÓ

21.00: Preston North End–Blackburn Rovers (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

20.45: Nice–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

20.30: Mainz–Hoffenheim (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13. FORDULÓ

18.30: Hertha BSC–Eintracht Braunschweig (Tv: Arena4)

ROMÁN SUPERLIGA

17. FORDULÓ

16.30: Csíkszereda–Unirea Slobozia – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

21.00: Valencia–Levante (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

9. FORDULÓ

18.30: Al-Ahli–Al-Kadiszija (Tv: Spíler1)

NŐI NB I

12. FORDULÓ

13.00: MTK Budapest–Szekszárdi WFC

FUTSAL

FÉRFI NB I, 13. FORDULÓ

18.30: Haladás–Nyírbátor

19.00: PTE-PEAC–Veszprém

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

Players Championship Finals, 1. forduló, Minehead

13.45: 1. rész (Tv: Sport1)

20.00: 2. rész (Tv: Sport1)

FORMULA–1

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS

1.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

5.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombat, 1.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szombat, 5.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA Tour

18.00: RSM Classic, 2. nap (Tv: Eurosport2)

GYORSKORCSOLYA

18.30: világkupaverseny, Calgary

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: Újpesti TE–SC Csíkszereda (romániai)

18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

19.15: HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák)

19.15: EC KAC (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)

19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)

19.15: VSV Villach (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–NEKA

NÉMET FÉRFIBAJNOKSÁG

20.00: Melsungen–Flensburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–NKA Universitas Pécs

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ

20.15: Olympiakosz (görög)–Paris Basketball (francia)

20.30: Baskonia (spanyol)–Bayern München (német)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Fenerbahce (török)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

21.00: Valencia (spanyol)–Crvena zvezda (szerb)

KÜZDŐSPORT

13.30: ONE 134, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

Global Champions League, Prága

20.00: díjugratás, elődöntő (Tv: Eurosport2)

MŰKORCSOLYA

Grand Prix, Helsinki

12.55: páros rövid program (Tv: Eurosport2)

14.15: férfi rövid program (Tv: Eurosport2)

19.00: jégtánc rövid program (Tv: Eurosport1)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.30: MEAFC-Peka Bau–Szolnoki RK-SC SI

20.00: Kecskeméti RC–MAFC

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Olimpiai kvalifikációs világkupa, Gdansk

9.30: selejtezők

SÍUGRÁS

Világkupa, Lillehammer

16.00: vegyes csapat, HS 140 (Tv: Eurosport2)

SPORTLÖVÉSZET

Hungarian Open, Nemzeti lőtér

11.00: 10 m légpisztoly, vegyes páros

15.00: 10 m légpuska, vegyes páros

STRANDRÖPLABDA

Szombat, 0.30: világbajnokság, Adelaide

SZNÚKER

15.00 és 20.00: rijádi meghívásos torna (Tv: Eurosport1)

TENISZ

Davis-kupa, szuperdöntő, Bologna

Elődöntő

16.00: Belgium–Olaszország (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Sinkó Andrea

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: november 22-én kezdődött az 1956-os melbourne-i olimpia

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró – Katona László

14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: Horváth Csaba jachtnavigátor a vendégünk

15.30: Beszélgetés Bíró Norberttel, a Magyar Judoszövetség szakmai igazgatójával

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Kovács Erika, Kis Tamás, Somogyi Zsolt

17.00: Gera Dániel, a DVTK labdarúgója nyilatkozik a válogatott szünetet követően

17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával

17.30: Felelevenítjük, mi történt a labdarúgó NB I-ben a válogatott szünet előtt

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Közös lista: a XXI. század 10 legjobb futballkapusa

19.00: Összeállítás a ma 40 éves Jesús Navasról

19.15: Közvetítés a Fehérvár AV19–Graz ICEHL jégkorongmérkőzésről, kommentátor: Erdei Márk

20.00: Közvetítés az ETO FC–Zalaegerszeg labdarúgóbajnoki mérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs és Regős László, szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág