Pénteki sportműsor: folytatódik az NB I a válogatott szünet után
NOVEMBER 21., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
14. FORDULÓ
20.00: ETO FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB III
17. FORDULÓ
DÉLNYUGATI CSOPORT
16.00: Dunaújváros FC–Paksi FC II
ANGOL CHAMPIONSHIP
16. FORDULÓ
21.00: Preston North End–Blackburn Rovers (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
13. FORDULÓ
20.45: Nice–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
20.30: Mainz–Hoffenheim (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
13. FORDULÓ
18.30: Hertha BSC–Eintracht Braunschweig (Tv: Arena4)
ROMÁN SUPERLIGA
17. FORDULÓ
16.30: Csíkszereda–Unirea Slobozia – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
21.00: Valencia–Levante (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
9. FORDULÓ
18.30: Al-Ahli–Al-Kadiszija (Tv: Spíler1)
NŐI NB I
12. FORDULÓ
13.00: MTK Budapest–Szekszárdi WFC
FUTSAL
FÉRFI NB I, 13. FORDULÓ
18.30: Haladás–Nyírbátor
19.00: PTE-PEAC–Veszprém
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
Players Championship Finals, 1. forduló, Minehead
13.45: 1. rész (Tv: Sport1)
20.00: 2. rész (Tv: Sport1)
FORMULA–1
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS
1.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
5.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombat, 1.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Szombat, 5.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA Tour
18.00: RSM Classic, 2. nap (Tv: Eurosport2)
GYORSKORCSOLYA
18.30: világkupaverseny, Calgary
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Újpesti TE–SC Csíkszereda (romániai)
18.30: Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
19.15: HC Innsbruck (osztrák)–FTC-Telekom
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák)
19.15: EC KAC (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–Black Wings Linz (osztrák)
19.15: VSV Villach (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–NEKA
NÉMET FÉRFIBAJNOKSÁG
20.00: Melsungen–Flensburg (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–NKA Universitas Pécs
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ
20.15: Olympiakosz (görög)–Paris Basketball (francia)
20.30: Baskonia (spanyol)–Bayern München (német)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Fenerbahce (török)
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
21.00: Valencia (spanyol)–Crvena zvezda (szerb)
KÜZDŐSPORT
13.30: ONE 134, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
Global Champions League, Prága
20.00: díjugratás, elődöntő (Tv: Eurosport2)
MŰKORCSOLYA
Grand Prix, Helsinki
12.55: páros rövid program (Tv: Eurosport2)
14.15: férfi rövid program (Tv: Eurosport2)
19.00: jégtánc rövid program (Tv: Eurosport1)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.30: MEAFC-Peka Bau–Szolnoki RK-SC SI
20.00: Kecskeméti RC–MAFC
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
Olimpiai kvalifikációs világkupa, Gdansk
9.30: selejtezők
SÍUGRÁS
Világkupa, Lillehammer
16.00: vegyes csapat, HS 140 (Tv: Eurosport2)
SPORTLÖVÉSZET
Hungarian Open, Nemzeti lőtér
11.00: 10 m légpisztoly, vegyes páros
15.00: 10 m légpuska, vegyes páros
STRANDRÖPLABDA
Szombat, 0.30: világbajnokság, Adelaide
SZNÚKER
15.00 és 20.00: rijádi meghívásos torna (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Davis-kupa, szuperdöntő, Bologna
Elődöntő
16.00: Belgium–Olaszország (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Sinkó Andrea
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József
9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: november 22-én kezdődött az 1956-os melbourne-i olimpia
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal
14.00: Játékoskijáró – Katona László
14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: Horváth Csaba jachtnavigátor a vendégünk
15.30: Beszélgetés Bíró Norberttel, a Magyar Judoszövetség szakmai igazgatójával
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Kovács Erika, Kis Tamás, Somogyi Zsolt
17.00: Gera Dániel, a DVTK labdarúgója nyilatkozik a válogatott szünetet követően
17.20: Nemzeti sportkrónika Szilágyi Dórával
17.30: Felelevenítjük, mi történt a labdarúgó NB I-ben a válogatott szünet előtt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Közös lista: a XXI. század 10 legjobb futballkapusa
19.00: Összeállítás a ma 40 éves Jesús Navasról
19.15: Közvetítés a Fehérvár AV19–Graz ICEHL jégkorongmérkőzésről, kommentátor: Erdei Márk
20.00: Közvetítés az ETO FC–Zalaegerszeg labdarúgóbajnoki mérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs és Regős László, szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág