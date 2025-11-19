Csütörtöki sportműsor: BL-meccset játszik a Szeged; sorsolják a futball-vb pótselejtezőjét

NOVEMBER 20., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG

13.00: az interkontinentális és az európai pótselejtező sorsolása, Zürich (Tv: M4 Sport)

ANGOL LEAGUE ONE (harmadosztály)

21.00: Peterborough–Stockport (Tv: Match4)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 13. FORDULÓ

18.00: DEAC–Nyíregyháza

18.30: Berettyóújfalu–Kecskemét

19.00: Magyar Futsal Akadémia–Aramis

20.30: H.O.P.E Futsal–Újpest

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Houston Texas–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

FORMULA–1

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS

Péntek, 1.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Péntek, 5.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA Tour

18.00: RSM Classic (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

Svéd bajnokság

19.00: Rögle–Skelleftea (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

8. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Eurofarm Peliszter (északmacedón) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: GOG (dán)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

A-CSOPORT

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Nantes (francia)

20.45: Füchse Berlin (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

POSTEN KUPA, NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA

1. FORDULÓ

20.30: Magyarország–Szerbia

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.30: Debreceni EAC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ

18.30: Anadolu Efes (török)–Barcelona (spanyol)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

20.30: Milan (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván)

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1166 (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

Global Champions League

20.00: negyeddöntő, Prága (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

MAGYAR KUPA, NŐK

Nyolcaddöntő

20.00: Kecskeméti RC–KHG Kaposvári NRC

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

World tour sorozat, 3. állomás, Gdansk

9.30: selejtezők

STRANDRÖPLABDA

0.30: világbajnokság, Adelaide

SZNÚKER

15.00 és 20.00: meghívásos torna, Rijád (Tv: Eurosport1)

TENISZ

Davis-kupa, világdöntő, Bologna

Negyeddöntő

10.00: Spanyolország–Csehország (Tv: M4 Sport)

17.00: Argentína–Németország (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.00: Szolnoki Dózsa–Dinamo Bucuresti (román)

C-CSOPORT

18.30: BVSC-Manna ABC–Vuliagmeni (görög)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Miért érint meg minket ennyire a csapatunk veresége? Pólus Enikő mentálhigiénés szakember a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban

9.00: Interjú a női vb-re készülő magyar kézilabdázókkal. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Női kézilabda Európa-bajnokság, 2024

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Sákovicsné Dömölky Lídia

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, a vb-pótselejtező sorsolása után Cselőtei Márkkal és Bene Ferenccel

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, Kis Tamás, Patai Gergely

17.00: Édes magyar sportnyelvünk

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Ökölvívás, vasárnaptól U23-as Eb Budapesten – beszélgetés Kovács István MÖSZ-elnökkel. Formula–1, világbajnok-avatás a Las Vegas-i Nagydíjon? A vonalban: Zsoldos Barna

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Sport Forum Hungary. Kézilabda, a Szeged–Peliszter BL-mérkőzés elé, interjú Mikler Rolanddal

18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Szeged–Peliszter férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György

20.30: Kézilabda, élő közvetítés a Magyarország–Szerbia női válogatott felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

22.00: Tízpróba a sportlövő Pekler Zalánnal

22.30: Sportvilág