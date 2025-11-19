Csütörtöki sportműsor: BL-meccset játszik a Szeged; sorsolják a futball-vb pótselejtezőjét
NOVEMBER 20., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG
13.00: az interkontinentális és az európai pótselejtező sorsolása, Zürich (Tv: M4 Sport)
ANGOL LEAGUE ONE (harmadosztály)
21.00: Peterborough–Stockport (Tv: Match4)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 13. FORDULÓ
18.00: DEAC–Nyíregyháza
18.30: Berettyóújfalu–Kecskemét
19.00: Magyar Futsal Akadémia–Aramis
20.30: H.O.P.E Futsal–Újpest
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Houston Texas–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
FORMULA–1
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS
Péntek, 1.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Péntek, 5.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA Tour
18.00: RSM Classic (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Svéd bajnokság
19.00: Rögle–Skelleftea (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
8. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Eurofarm Peliszter (északmacedón) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: GOG (dán)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
A-CSOPORT
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–Nantes (francia)
20.45: Füchse Berlin (német)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
POSTEN KUPA, NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA
1. FORDULÓ
20.30: Magyarország–Szerbia
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.30: Debreceni EAC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ
18.30: Anadolu Efes (török)–Barcelona (spanyol)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.30: Milan (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Zalgiris Kaunas (litván)
LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1166 (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
Global Champions League
20.00: negyeddöntő, Prága (Tv: Eurosport2)
RÖPLABDA
MAGYAR KUPA, NŐK
Nyolcaddöntő
20.00: Kecskeméti RC–KHG Kaposvári NRC
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
World tour sorozat, 3. állomás, Gdansk
9.30: selejtezők
STRANDRÖPLABDA
0.30: világbajnokság, Adelaide
SZNÚKER
15.00 és 20.00: meghívásos torna, Rijád (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Davis-kupa, világdöntő, Bologna
Negyeddöntő
10.00: Spanyolország–Csehország (Tv: M4 Sport)
17.00: Argentína–Németország (Tv: M4 Sport)
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.00: Szolnoki Dózsa–Dinamo Bucuresti (román)
C-CSOPORT
18.30: BVSC-Manna ABC–Vuliagmeni (görög)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Miért érint meg minket ennyire a csapatunk veresége? Pólus Enikő mentálhigiénés szakember a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Holczer Ádám a vonalban
9.00: Interjú a női vb-re készülő magyar kézilabdázókkal. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Női kézilabda Európa-bajnokság, 2024
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Sákovicsné Dömölky Lídia
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, a vb-pótselejtező sorsolása után Cselőtei Márkkal és Bene Ferenccel
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Ballai Attila, Kis Tamás, Patai Gergely
17.00: Édes magyar sportnyelvünk
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Ökölvívás, vasárnaptól U23-as Eb Budapesten – beszélgetés Kovács István MÖSZ-elnökkel. Formula–1, világbajnok-avatás a Las Vegas-i Nagydíjon? A vonalban: Zsoldos Barna
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Sport Forum Hungary. Kézilabda, a Szeged–Peliszter BL-mérkőzés elé, interjú Mikler Rolanddal
18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Szeged–Peliszter férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György
20.30: Kézilabda, élő közvetítés a Magyarország–Szerbia női válogatott felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
22.00: Tízpróba a sportlövő Pekler Zalánnal
22.30: Sportvilág