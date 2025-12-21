Elsöprő többséggel további négy évig a 81 éves Hasszan Musztafa az IHF elnöke

Nemzeti Sportrádió

2025.12.21.
Hasszan Musztafa maradt az IHF elnöke (Fotó: AFP, archív)
A Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) küldöttgyűlése további négyéves ciklusra bizalmat szavazott a szervezetet már 25 esztendeje irányító, jelenleg 81 éves egyiptomi Hasszan Musztafának.

 

Az elmúlt három voksolással ellentétben ezúttal kihívói is akadtak Musztafának, rögtön hárman: a szlovén Franjo Bobinacnak, a német Gerd Butzecknek és a holland Tjark de Langénak „hazai pályán” kellett megküzdenie a regnáló elnökkel, ugyanis a küldöttgyűlést Kairóban rendezték. A szervezési feladatok és a szükséges vízumok beszerzése annyira lekötötte Musztafa minden energiáját, hogy kihagyta a női világbajnokság záró hétvégéjét, így nem volt ott az éremátadáson sem. 

A szavazást komoly technikai nehézségek vezették fel, először az interneteléréssel volt probléma az eseménynek helyet adó szállodában, a kongresszus levezető elnöke felajánlotta, hogy nyugodtan használják a küldöttek a mobilnetjüket, megtérítik később a roaming költségét... Utána nem tudott minden szövetség belépni a szavazási felületre. Az IHF 211 tagországot számlál, ebből 176-an képviseltették magukat a tisztújításon, és volt olyan pillanat, amikor 41 delegált nem tudott regisztrálni a szavazásra, majd amikor már „csak” 23, ebédszünetet rendeltek el, hogy ezalatt megoldják a problémát.

Mindezen túllépve a három ellenjelölt hatperces beszédeivel folytatódott a kongresszus, mindannyian hangsúlyozták, hogy nem érzik elégségesnek, amit az IHF tesz a sportág népszerűsítéséért, pedig a forrásai meglennének a fejlesztési programokra. Egyetértettek abban, hogy több kontinensen sem elég látható a kézilabda, és a szponzorok terén is lenne még bőven előrelépési lehetőség. 

Ezután jött a szavazás, amelyet elsöprő többséggel nyert meg Musztafa, a szavazatok 73 százalékát begyűjtve (129 voks). Bobinacra 24-en, Butzeckre 20-an, De Langéra pedig 3-an szavazták. A számokat látva valószínű, hogy az Európán kívüli tagországok nagy többsége továbbra is az időről időre sokat kritizált Musztafát támogatta, az európaiak pedig megosztottak voltak a másik három jelölt között.

A 81 éves egyiptomi sportvezető gyorsan megjegyezte, éjjel-nappal azért fog dolgozni, hogy jobbá tegye a sportágat, és mindenhova elvigye a világban.

 
