NB I: Újpest–Kazincbarcika

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–0 – ÉLŐ

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 15 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Csupán egy meccsük volt az NB I-ben, szeptemberben Mezőkövesden Ubochioma Meshack és Sós Bence góljaival 2–0-ra győzött a Kazincbarcika, amely a klub történetének első élvonalbeli sikerét érte el a lila-fehérek ellen.

♦ Barcikán egy tétmeccsük volt az elmúlt másfél évtizedben, 2012 őszén a Kiprich József vezetőedző által dirigált NB II-es borsodi együttes 2–1-es győzelmével kiejtette az élvonalbeli Újpestet a kupából.

♦ Bodor Boldizsár irányításával 2. győzelmét aratta múlt héten az Újpest: a paksi 3–1-es siker után most az MTK otthonában nyert 4–3-ra, mégpedig úgy, hogy a meccs elején még a kék-fehérek vezettek 1–0-ra, majd kétszer is kiegyenlítettek. A lila-fehéreknek a diósgyőri után ez volt a második fordításuk az ősz során.

♦ A Kazincbarcika már 7 forduló óta nem tudott győzni, sőt, ezalatt csupán 1 pontot szerzett, ideiglenes otthonában, Mezőkövesden a Diósgyőr ellen (1–1), ezzel övé most a leghosszabb aktív nyeretlenségi sorozat.

♦ Az Újpest 5 pontjával a hazai pályán legrosszabbul szereplő csapat a mezőnyben. Egyetlen otthoni sikerét még a július 25-i bajnoki nyitányon a DVTK felett aratta (3–1), azóta 2-szer ikszelt, 5-ször pedig alulmaradt. Bodor Boldizsárral a kispadon még csak egy meccse volt a Szusza-stadionban, azon 2–0-ra kikapott a ZTE-től.

♦ A Barcika 11 pontjából csupán 4-et gyűjtött be látogatóként: Diósgyőrben ért el 2–2-t, majd Nyíregyházán tudott nyerni (1–0), legutóbbi 2 idegenbeli találkozóját azonban annak ellenére elbukta, hogy Debrecenben (1–2) és Győrben (1–3) is betalált.

