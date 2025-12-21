Kézilabda: akadémiai uralom az élvonalbeli leánybajnokságokban

Az élvonalbeli leány kézilabda-bajnokságok 2024/2025-ös évadában az U20-asok, az U18-asok és az U16-osok pontvadászatának alapszakaszát is ketté bontva, Kelet- és Nyugat-csoporttal rendezték meg, a legfiatalabbaknál viszont – a másik két kategóriával ellentétben – nem a négyes döntőkkel, hanem a felső-, közép- és alsóház küzdelmeivel zárult. Ebben a korosztályban az akadémiai csapatok domináltak, a top három a Győri ETO, a NEKA és a Ferencváros együtteseiből állt össze, ebben a sorrendben. Az U18-asoknál viszont a Final Four döntőjébe az akadémiák közül csak a DVSC jutott be, a Budaörs gárdáját hetesekkel győzte le az aranyéremért, míg az U20-asoknál csak nem akadémiai csapatokat figyelhettünk a fináléban, a Kisvárda a Szent István SE-t verte két góllal.

A jelenlegi évadban az őszi időszak alapján

az idősebb korosztályokban is akadémiai fölényt látunk,

ez persze nem jelenti azt, hogy a végjátékban biztosan nem lesz ott „kiscsapat”, az viszont tény, a csoportok élén az előbbi kategóriába tartozó gárdákat találunk a téli szünetben.

Az U20-asoknál keleten a legkevesebb pontot, kettőt a DVSC vesztette, a debrecenieket meglepetésre a tabella második felében álló Kecskemét győzte le egyedüliként, november közepén. Az éllovast a Kisvárda és a Ferencváros üldözi, mindkét csapatnak két vereség csúszott be a győzelmei mellé. Nyugaton az első Győri ETO szintén két pont híján hibátlan, az akadémistákat a Kozármisleny győzte le, ráadásul idegenben. Az ETO mögött a Budaörs áll a legjobban, amely két pont távolságra üldözi az elsőt.

A Győri ETO U18-asai Forrás: Győri ETO KC Utánpótlás, Facebook

A serdülőknél (U18) a DVSC játékosai egyelőre másolják a klub ifistáinak a mérlegét, ők még a szezon elején a Kisvárdától kaptak ki, azóta minden meccsüket behúzták. Mögöttük a Ferencváros egy egység távolságra érkezik. Nyugaton a Győri ETO egyelőre hibátlan, kilencből kilenccel áll,az eddigiek alapján nagy meglepetés lenne, ha nem lenne ott a négyes döntőben. A második helyre a négy pont mínusszal érkező Budaörs a legesélyesebb a jelenlegi állás alapján.

Az U16-osok bajnokságában is a DVSC és a Győri ETO vezet, az előbbi százszázalékos mérleggel (9/9) áll, és még az utóbbit sem tudták legyőzni a riválisok, a győrieknek két döntetlen áll a győzelmek mellett.

(Kiemelt képünkön: a DVSC U20-asai ünnepelnek Forrás: DVSC Kézilabda Akadémia)