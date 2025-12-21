NB I: Debrecen–Kisvárda

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

Debreceni VSC–Kisvárda Master Good 0–0 élőben az NSO-n!

Debrecen, Nagyerdei Stadion. 5133 néző (Tv: M4 Sport). Vezeti: Rúsz

A mérkőzés online tudósítása itt követhető.

♦ Eddig 16-szor ütköztek meg az élvonalban, és az örökmérleg a szeptemberi idegenbeli DVSC-győzelemnek köszönhetően minimális különbséggel a debreceniek felé billen: 7 Loki-győzelem, 3 iksz, 6 várdai siker.

♦ A várdaiaknak legutóbb több mint három éve, 2022 októberében, idegenben sikerült legyőzniük a debrecenieket (3–2), azóta 4-szer nyert a Loki, egyszer pedig nem esett gól a meccsükön. Szeptemberben Kisvárdán Bárány Donát hajrában elért fejes gólja döntött a DVSC javára (1–0).

♦ Debrecenben 7-szer csaptak össze, a mérleg 4–1–2 a hazaiak szemszögéből. A Nagyerdei Stadionban legutóbb, 2023 augusztusában Dzsudzsák Balázsék 4–1-re lelépték a szabolcsiakat.

♦ A bajnok FTC vasárnapi Üllői úti legyőzésével az előző 4 bajnokiján 9 pontot szerzett a DVSC, és az idei utolsó forduló előtt csak rosszabb gólkülönbségével szorul az ugyancsak 31 pontos zöld-fehérek mögé a tabellán.

♦ Az újonc Kisvárda korán megszerzett kétgólos előnyét elherdálva, fordulatos meccsen 3–3-at játszott hazai közönsége előtt a ZTE-vel, ezzel megszakította a zalaiak 4-es győzelmi sorozatát. Révész Attila együttese azonban így is már 3 forduló óta nyeretlen (1 iksz, 2 vereség), ami egálban a második legrégebben tartó ilyen széria az NB I-ben.

♦ A Loki 4–1–3-as mérlegével a középmezőnyben van a hazai tabellán, 3-as otthoni győztes sorozata szakadt meg legutóbb, amikor 1–0-ra alulmaradt a Puskás Akadémiával szemben.

♦ A Várda 3–1–4-es idegenbeli mutatójával szintén középmezőnybeli, viszont a harmadik legkevesebb gólt ért el (8) és az előző 3 idegenbeli fellépéséről kivétel nélkül vesztesen tért haza, miközben 10 gólt szedett be és csak 3-at hozott össze.