A ráadásban egyenlített a Komárom a Nagymihály ellen

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
2025.11.02. 19:16
Fotó: Niké Liga/FB
Aranyosmarót Komárom Niké Liga
A szlovák labdarúgó Niké Liga 13. fordulójában két tizenegyesgól után a Komárom 1–1-es döntetlent játszott a Nagymihállyal.

Aranyosmaróton a 280 néző alighanem gyorsan elfelejti a mai találkozót. Alacsony színvonalú mérkőzésen az első félidőben egyetlen lövés sem találta el a kaput.

A szünet után valamelyest aktívabban kezdett a KFC, de Elvis Mashike és Tamás Nándor próbálkozásai célt tévesztettek. A 61. percben Kiss Filip lerántotta a tizenhatoson belül Gytis Paulauskast, s a VAR-vizsgálat után a játékvezető büntetőt ítélt. A komáromi védő megkapta a második sárga lapját, így idő előtt mehetett zuhanyozni. A tizenegyest Samuel Ramos magabiztosan értékesítette.

Ezt követően a játék kissé szétesett. A vendégek megelégedtek az egygólos előnnyel, míg a hazaiak emberhátrányban is igyekeztek támadni, mindent megtettek az egyenlítésért.

A 92. percben Henry Bahi szabálytalankodott Róbert Pillárral szemben, a megítélt büntetőt pedig Christian Bayemi higgadtan értékesítette. A KFC első kaput eltaláló lövése végül pontot ért a liláknak. A Komárom továbbra is a hetedik helyen áll a tabellán.

NIKÉ LIGA
13. FORDULÓ
Komáromi FC–Nagymihály 1–1

 

