A ráadásban egyenlített a Komárom a Nagymihály ellen

Aranyosmaróton a 280 néző alighanem gyorsan elfelejti a mai találkozót. Alacsony színvonalú mérkőzésen az első félidőben egyetlen lövés sem találta el a kaput.

A szünet után valamelyest aktívabban kezdett a KFC, de Elvis Mashike és Tamás Nándor próbálkozásai célt tévesztettek. A 61. percben Kiss Filip lerántotta a tizenhatoson belül Gytis Paulauskast, s a VAR-vizsgálat után a játékvezető büntetőt ítélt. A komáromi védő megkapta a második sárga lapját, így idő előtt mehetett zuhanyozni. A tizenegyest Samuel Ramos magabiztosan értékesítette.

Ezt követően a játék kissé szétesett. A vendégek megelégedtek az egygólos előnnyel, míg a hazaiak emberhátrányban is igyekeztek támadni, mindent megtettek az egyenlítésért.

A 92. percben Henry Bahi szabálytalankodott Róbert Pillárral szemben, a megítélt büntetőt pedig Christian Bayemi higgadtan értékesítette. A KFC első kaput eltaláló lövése végül pontot ért a liláknak. A Komárom továbbra is a hetedik helyen áll a tabellán.

NIKÉ LIGA

13. FORDULÓ

Komáromi FC–Nagymihály 1–1