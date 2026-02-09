A kieséses szakaszban bemutatkozik a budapesti BL-döntő labdája
Az Adidas tervezői Budapest klasszikus építészetéből, természeti adottságaiból, Buda és Pest eltérő hangulatából, sokszínű kultúrájából, a főváros éjszakai életének színességéből egyaránt ihletet merítettek, és szándékaik szerint a labda (hivatalos nevén: UEFA Champions League Final Budapest 2026 Official Match Ball) küllemében megjeleníti a városra együttesen jellemző harmóniát és lüktetést.
A Budapest címerében látható, büszkeséget, erőt sugárzó oroszlán és griffmadár is megjelenik a legmodernebb technológiával készült labda felületén.
A mostani idény egyébként jubileumi: immár 25 éve az Adidas az első számú európai klubsorozat hivatalos partnere – derül ki a közleményből.
|A 2025–2026-OS BL-IDÉNY KIESÉSES SZAKASZÁNAK MENETRENDJE
SORSOLÁS
MÉRKŐZÉSEK
|Playoff
(január 30.)
február 17–18., 24–25.
|Nyolcaddöntő
február 27.
március 11–11., 17–18.
|Negyeddöntő
február 27.
április 7–8., 14–15.
|Elődöntő
február 27.
április 28–29., május 5–6.
|Döntő
május 30., Budapest, Puskás Aréna