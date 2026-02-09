Nemzeti Sportrádió

A kieséses szakaszban bemutatkozik a budapesti BL-döntő labdája

2026.02.09. 13:43
Fotó: UEFA
A Bajnokok Ligája hamarosan kezdődő kieséses szakaszában bemutatkozik a budapesti BL-döntő hivatalos labdája – emlékeztet hétfői cikkében az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) honlapja.

Az Adidas tervezői Budapest klasszikus építészetéből, természeti adottságaiból, Buda és Pest eltérő hangulatából, sokszínű kultúrájából, a főváros éjszakai életének színességéből egyaránt ihletet merítettek, és szándékaik szerint a labda (hivatalos nevén: UEFA Champions League Final Budapest 2026 Official Match Ball) küllemében megjeleníti a városra együttesen jellemző harmóniát és lüktetést.

A Budapest címerében látható, büszkeséget, erőt sugárzó oroszlán és griffmadár is megjelenik a legmodernebb technológiával készült labda felületén. 

A mostani idény egyébként jubileumi: immár 25 éve az Adidas az első számú európai klubsorozat hivatalos partnere – derül ki a közleményből.

A 2025–2026-OS BL-IDÉNY KIESÉSES SZAKASZÁNAK MENETRENDJE

SORSOLÁS

MÉRKŐZÉSEK

Playoff

(január 30.)

február 17–18., 24–25.

Nyolcaddöntő

február 27.

március 11–11., 17–18.

Negyeddöntő

február 27.

április 7–8., 14–15.

Elődöntő

február 27.

április 28–29., május 5–6.

Döntő

 

május 30., Budapest, Puskás Aréna

 

 

