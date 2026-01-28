Nemzeti Sportrádió

Meghaladta a 13 milliárd dollárt a nemzetközi átigazolások értéke 2025-ben a FIFA tanulmánya szerint

Vágólapra másolva!
2026.01.28. 16:23
null
Liverpool FCFlorian Wirtz (Fotó: Getty Images)
Címkék
Florian Wirtz FIFA átigazolások
Meghaladta a 13 milliárd dollárt a nemzetközi átigazolások értéke 2025-ben – derült ki a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tanulmányából.

Tavaly összesen 24 ezer 558 tranzakciót bonyolítottak le a klubok, ez hét százalékkal több, mint a 2024-es adat. Ha nem csak a profi felnőtt férfi, hanem a női és az amatőr vonalat is beszámítják, akkor 86 ezer 158 átigazolást regisztráltak világszinten. Minden 2025-ös adat csúcsnak számít.

A legdrágább üzletet a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool FC kötötte, a német Florian Wirtz megszerzésekor garantáltan 100 millió fontot fizetett és ez az összeg bónuszokkal további 16 millió fonttal nőhet.

Az öt legnagyobb nemzetközi átigazolás között szerepelt még Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt – Liverpool FC), Jhon Durán (Aston Villa – Al-Naszr), Benjamin Sesko (RB Leipzig – Manchester United) és Nick Woltemade (VfB Stuttgart – Newcastle United).

A női labdarúgás ismét jelentős növekedést hozott, 2025-ben 2440 nemzetközi átigazolást rögzítettek, ami több mint 6 százalékos növekedést jelent az azt megelőző évhez képest. A teljes átigazolási kiadások is rekordot döntöttek, 28.6 millió dollárt, ami több mint 80 százalékkal magasabb, mint 2024-ben.

 

Florian Wirtz FIFA átigazolások
Legfrissebb hírek

Jönnek-mennek – ha hagyják – Malonyai Péter publicisztikája

Labdarúgó NB I
2026.01.23. 23:40

FIFA-világranglista: a 41. helyen kezdi az évet a magyar válogatott, Marokkó a legjobb tízben

Minden más foci
2026.01.20. 10:57

Arne Slot kiemelte Kerkez Milos teljesítményét

Angol labdarúgás
2026.01.17. 20:36

„Egy csoport ember úgy döntött, hogy kinyír engem” – Michel Platini szerint összeesküdtek ellene

Minden más foci
2026.01.17. 10:38

Hatalmas az érdeklődés: félmilliárd jegyet igényeltek a vb-re a legutóbbi vásárlási időszakban

Foci vb 2026
2026.01.15. 11:42

Már megint egy csalódás – így látták a Fulham elleni meccset a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
2026.01.04. 19:45

Műszaki gondok nehezítették Varga Barnabás Görögországba utazását

Labdarúgó NB I
2026.01.04. 13:12

Dubaiban lesz a jövő évi FIFA-gála – hivatalos

Minden más foci
2025.12.29. 15:46
Ezek is érdekelhetik