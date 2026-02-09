Nemzeti Sportrádió

„Senki sem kívánta, hogy így érjen véget a karrierje” – sajtóvisszhang Lindsey Vonn bukásáról

2026.02.09. 13:43
Lindsey Vonn szempontjából negatívan marad emlékezetes a téli olimpia (Fotó: Getty Images)
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Lindsey Vonn
Az amerikai sztár rémálomszerű napjáról írt a nemzetközi sajtó, miután Lindsey Vonn vasárnap hatalmasat bukott a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklóversenyén.

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol kiderült, hogy eltört a bal lába, és meg kellett műteni. A 41 éves alpesi síző eleve súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a vk-sorozat előző heti állomásán, Crans-Montanában is nagyot esett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ráadásul csontzúzódást és porcsérülést is szenvedett.

Az olasz La Gazzetta dello Sport rémálomszerű napról, a szintén olasz Corriere dello Sport szörnyülködő szurkolókról írt, míg a CNN tévécsatorna szívszaggató bukást és sokkoló fordulatot emlegetett.

„Senki sem kívánta, hogy így érjen véget a karrierje” – fogalmazott a svájci Blick, amely „Vonn élete a mennyország és a pokol között” című cikkében tekintett vissza a sísztár pályafutására.

Az olimpia szervezői közben hangsúlyozták, hogy csak Vonnt terheli a felelősség azért, hogy sérülten is rajthoz állt.

„Biztosítottunk neki edzéslehetőséget, majd úgy döntött a csapatával együtt, hogy elindul. A mentők remek munkát végeztek” – összegzett Pierre Ducrey, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sportigazgatója.

téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Lindsey Vonn
