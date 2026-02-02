Infantino szerint vissza kéne engedni az oroszokat

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke szerint fel kellene oldaniuk az orosz csapatok kizárását.
A sportvezető szerint a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el, sőt az még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett. Hozzátette: az orosz klubcsapatok és válogatottak visszaengedését az utánpótlásban kellene kezdeni.
Az orosz és fehérorosz együtteseket az ukrajnai háború miatt tiltották ki a nemzetközi porondról 2022 februárjában.
Izrael esetleges kitiltása kapcsán Infantino hangsúlyozta: a FIFA alapszabályában rögzíteni kellene, hogy a politikai vezetők tettei miatt egyetlen ország labdarúgását se büntethessék ilyen módon.
Legfrissebb hírek
Vb 2026: két hét alatt 150 millió jegyigénylés érkezett
Foci vb 2026
2025.12.29. 16:36
Ezek is érdekelhetik