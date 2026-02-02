Infantino szerint vissza kéne engedni az oroszokat

A sportvezető szerint a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el, sőt az még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett. Hozzátette: az orosz klubcsapatok és válogatottak visszaengedését az utánpótlásban kellene kezdeni.

Az orosz és fehérorosz együtteseket az ukrajnai háború miatt tiltották ki a nemzetközi porondról 2022 februárjában.

Izrael esetleges kitiltása kapcsán Infantino hangsúlyozta: a FIFA alapszabályában rögzíteni kellene, hogy a politikai vezetők tettei miatt egyetlen ország labdarúgását se büntethessék ilyen módon.