Egy nap alatt kétszer is összecsapnak az olasz és az amerikai curlingesek

KARÁDI ZOLTÁNKARÁDI ZOLTÁN
2026.02.09. 13:27
Richard HeathcoteA britek zártak az alapszakasz első helyén (Fotó: Getty Images)
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia Milánó-Cortina 2026 curling
Befejeződött az alapszakasz a curlingesek vegyespáros-versenyében a milánói-cortinai téli olimpián, és eldőlt, hogy este Nagy-Britannia Svédországgal, a címvédő Olaszország pedig az Egyesült Államokkal küzd meg a döntőbe jutásért.

Hétfő délelőtt négy mérkőzéssel zárult az alapszakasz: a legérdekesebb az olasz–amerikai összecsapás volt, a már biztosan elődöntős két csapat meccsét 7–6-ra a hazaiak nyerték, ez pedig azt jelentette, hogy előbbiek végeztek a második, utóbbiak pedig a harmadik helyen és éppen egymással találkoznak majd a 18.05-kor kezdődő elődöntőben is. 

A másik ágon egy olyan páros meccsel majd, amelyik délelőtt pihent, mert az alapszakaszgyőztes britek és a negyedik svédek már vasárnap este lejátszották utolsó találkozójukat. A két csapat egymás elleni mérkőzését amúgy a britek nyerték meg, akik eddig mindössze Svájctól szenvedtek vereséget. Ők azonban nem jutottak a négy közé, délelőtt ugyanis kikaptak Kanadától, s így csak a hetedik helyen zártak, mert az észak-amerikaiak mellett a Dél-Koreát legyőző norvégok is megelőzték őket. Az utolsó helyen Észtország végzett, amely a csehektől szenvedett vereséget.

Vegyes páros. 13. forduló: Kanada–Svájc 8–4, Olaszország–Egyesült Államok 7–6, Norvégia–Dél-Korea 8–5, Csehország–Észtország 8-4 

A csoportkör végeredménye: 1. Nagy-Britannia 8 győzelem/1 vereség, 2. Olaszország 6/3, 3. Egyesült Államok 6/3, 4. Svédország 5/4, 5. Kanada 4/5, 6. Norvégia 4/5, 7. Svájc 4/5, 8. Csehország 3/6, 9. Dél-Korea 3/6, 10. Észtország 2/7

Az elődöntő párosítása:
Nagy-Britannia–Svédország 18.05
Olaszország–Egyesült Államok 18.05

 

