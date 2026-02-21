Niké Liga: Komáromi döntetlen Eperjesen

Óvatos kezdés után a 3669 néző előtt pályára lépő vendégek szerezték meg a vezetést. Denys Taraduda nem tudta megállítani Christian Bayemit, aki középre adott Ganbold Ganbajarnak, a mongol légiós pedig nem hibázott. Az első félidő több helyzetet is hozott mindkét oldalon, de az eredmény nem változott.

A vendégek egészen a 74. percig őrizték minimális előnyüket, viszont ekkor Martin Regáli a kapuba talált Filip Dlubác kapus mellett. A 87. perctől a vendégek emberhátrányban játszottak, (Dominik Spiriak kapott piros lapot), s a Tatran pedig kis híján kihasználta a rövid emberelőnyt. A hosszabbításban a hazaiak már a győztes gólnak örültek Gabriel Barbosa révén, ám a VAR szabálytalanságot jelzett az akció előtt, így maradt az 1–1-es döntetlen.

A Komárom ugyan feljött szerzett ponttal a nyolcadik helyre, de egy fordulóval a vége előtt matematikailag is lemaradt a felsőházi rájátszásról.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

21. FORDULÓ

Tatran Presov (Eperjes)–Komárom 1–1 (Regáli 74., ill. Ganbajar 11.)