Niké Liga: Kovács Mátyás és Tuboly Máté a forduló válogatottjában

2026.02.23. 15:16
DAC Kovács Mátyás szlovák bajnokság
A Niké Liga hétvégi fordulójának álomcsapatában két magyar játékos szerepel: a kassai Kovács Mátyás és a dunaszerdahelyi Tuboly Máté.

Szombaton a DAC megszerezte a 2026-os év első győzelmét, miután 3–2-re felülmúlta a Szakolca csapatát. A találkozó legjobbja a hét perc alatt elért mesterhármas szerzője, Ammar Ramadan volt. Utána Tuboly Máté következett, aki folyamatosan magas színvonalon játszik és megérdemelten szerepel a bajnokság hivatalos televíziós partnere, a TV Markíza hétvégi álomcsapatában.

A legjobb tizenegybe került Kovács Mátyás is, aki a Zsolna (2–2) ellen ismét gólpasszt adott. A támadó középpályás nyáron egyéves kölcsönszerződéssel érkezett az MTK-tól, és kiváló formában kezdte az évet. A Szakolca elleni mérkőzésen több szakportál szerint is csapata legjobbja volt: góllal és gólpasszal járult hozzá a sikerhez, múlt héten Sároseperjesen újabb két asszisztot osztott ki. Vasárnap már kétgólos vesztésre állt a Kassa a Zsolna ellen. A hazaiak szépítettek, majd Kovács Mátyás remek elfutása és mértani pontos beadása után egyenlített a többségi magyar tulajdonú klub.

 

