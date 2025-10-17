Nemzeti Sportrádió

Yamal a legjobban kereső futballisták között, De Bruyne és Neymar lemaradt a listáról

2025.10.17. 08:06
Forbes-helyezést ért Lamine Yamal (balra) új szerződése (Fotó: Getty Images)
Lamine Yamal labdarúgás fizetés
A Forbes magazin idei listáján először szerepel az FC Barcelona tinisztárja, Lamine Yamal, valamint a Real Madrid középpályása, Jude Bellingham is a tíz legjobban fizetett labdarúgó között.

A mindössze 18 éves Yamal a magazin becslése szerint 43 millió dollárt (nagyjából 14.5 milliárd forint) kereshet az idényben, ebből 10 millió dollár származik szponzori és reklámbevételekből. Ez az összeg a 10. helyre volt elegendő a rangsorban, amelyet továbbra is Cristiano Ronaldo vezet.

A 39 éves portugál klasszis, aki jelenleg a szaúdi Al-Naszrt erősíti, 280 millió dolláros éves bevétellel toronymagasan áll az élen, és továbbra is a világ legjobban kereső sportolója. Mögötte Lionel Messi következik 130 millió dollárral, amelyből 70 milliót a pályán kívüli tevékenységei hoznak.

A dobogón kívül Karim Benzema (Al-Ittihad, 104 millió), Kylian Mbappé (Real Madrid, 95 millió) és Erling Haaland (Manchester City, 80 millió) alkotják a legjobb ötöt. A Forbes szerint az idei lista különlegessége, hogy öt év után először az átlagéletkor 30 év alá csökkent.

Yamal felbukkanása nem véletlen: a nyáron új, hatéves szerződést írt alá Barcelonában, és sorra köti a reklámegállapodásokat, miután ismét remek idényt zárt.

A 18 éves spanyol tehetség egy hellyel maradt el Bellinghamtől, aki 44 millió dolláros bevétellel a kilencedik helyre került.

A listáról viszont lecsúszott Neymar, miután szaúdi szerződését az Al-Hilallal januárban felbontották, és hazatért a brazil Santoshoz. Kevin De Bruyne sem szerepel már a legjobbak között, miután nyáron távozott a Manchester Citytől, és szabadon igazolt a Napolihoz.

 

