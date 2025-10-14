Nemzeti Sportrádió

Bajban lehet a Barca: combsérülést szenvedett Lewandowski

2025.10.14. 13:16
Foghatja a fejét Robert Lewandowski: lemaradhat az El Clásicóról (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona combsérülés sérüléshullám Robert Lewandowski El Clásico
Az FC Barcelona kedden hivatalos felületein jelentette be, hogy Robert Lewandowski belsőcombizom-szakadást szenvedett – a lengyel válogatott támadó a katalánok nyolcadik sérültje.

Szinte példátlan sérüléshullám sújtja a spanyol bajnoki címvédő FC Barcelonát: Marc-André ter Stegen, Joan García, Fermín López, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal és Raphinha után Robert Lewandowski is kidőlt a sorból.

Az FC Barcelona kedd délelőtt hivatalos platformjain jelentette be, hogy a 37 éves lengyel világsztár belsőcombizom-sérülést szenvedett a bal combjában – az egyesület egyelőre nem hozta nyilvánosságra, mennyi időt kell kihagynia a csatárnak. A katalán Sport ugyanakkor közölte: amennyiben a sérülés egyes fokozatú, Lewandowskinak mindössze néhány napot kell kihagynia, kettes fokozat esetén három-négy hét a gyógyulási idő. A támadónak tizenhat hónapon belül ez a negyedik izomsérülése – jegyzi meg a lap.

A probléma ismét a válogatott szünet után jelentkezik: Lewandowski nem játszott a lengyelek Új-Zéland elleni felkészülési mérkőzésén, végigjátszotta viszont a vasárnap Litvánia ellen idegenben megnyert mérkőzést, amelyen ő szerezte a második gólt.

A sérüléssel erősen kérdésessé vált, hogy a csatár pályára léphet-e november 16-i, Real Madrid elleni idegenbeli mérkőzésen, amelyről a fentebb említett játékosok szinte biztosan lemaradnak.

 

