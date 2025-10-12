Haaland Kocsis mögött, Puskás előtt az IFFHS rangsorában

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) összeállítása szerint a csatár 25 évesen és 82 naposan érte el, sőt lépte is túl a félszázas határt (jelenleg 51 gólnál tart 46 válogatott fellépésén), míg a magyar Aranycsapat támadója, Kocsis Sándor 24 éves és 363 napos korában jutott el az 50 gólig a románok ellen 1954. szeptember 19-én 5:1-re megnyert barátságos meccsen.

Az IFFHS európai korlistáján a harmadik helyen is magyar játékos van: Puskás Ferenc, az ötvenes évek Aranycsapatának kapitánya 25 éves és 114 napos volt, amikor elérte az ötvenes mérföldkövet a törökök elleni 7:1-es győzelem során, a helsinki olimpián 1952. július 24-én.