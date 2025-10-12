Nemzeti Sportrádió

Haaland Kocsis mögött, Puskás előtt az IFFHS rangsorában

Vágólapra másolva!
2025.10.12. 13:22
null
Robbie Jay Barratt - AMAHaaland káprázatos formában (Fotó: GEtty Images)
Címkék
norvég válogatott Erling Haaland IFFHS
Kocsis Sándor után a norvég Erling Haaland a második legfiatalabb európai labdarúgóként érte el válogatottjában az ötven gólt azok után, hogy Izrael ellen háromszor is betalált a szombati világbajnoki selejtezőn (5–0)

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) összeállítása szerint a csatár 25 évesen és 82 naposan érte el, sőt lépte is túl a félszázas határt (jelenleg 51 gólnál tart 46 válogatott fellépésén), míg a magyar Aranycsapat támadója, Kocsis Sándor 24 éves és 363 napos korában jutott el az 50 gólig a románok ellen 1954. szeptember 19-én 5:1-re megnyert barátságos meccsen.

Az IFFHS európai korlistáján a harmadik helyen is magyar játékos van: Puskás Ferenc, az ötvenes évek Aranycsapatának kapitánya 25 éves és 114 napos volt, amikor elérte az ötvenes mérföldkövet a törökök elleni 7:1-es győzelem során, a helsinki olimpián 1952. július 24-én. 

 

norvég válogatott Erling Haaland IFFHS
Legfrissebb hírek

Haaland szerint Gianluigi Donnarumma a világ legjobb kapusa

Angol labdarúgás
2025.10.06. 13:51

Haaland döntött a Brentford otthonában, Rodri újra megsérült

Angol labdarúgás
2025.10.05. 19:26

IFFHS: Kylian Mbappé vezeti a góllövők 9 havi világranglistáját, Varga Barnabás a 33.

Minden más foci
2025.10.05. 12:14

Guirassy Haaland nyomában; a francia csapatok Flick mumusai?

Bajnokok Ligája
2025.10.02. 12:20

Guardiola a Monaco elleni iksz után: „Nincs mit mondanom a spanyol bírókról...”

Bajnokok Ligája
2025.10.02. 09:48

Guardiola: Senki nem hisz nekem, de hihetetlenül optimista és pozitív vagyok

Angol labdarúgás
2025.09.26. 15:51

Harry Kane a Bundesliga tizenegyesrekordere lett

Német labdarúgás
2025.09.21. 12:51

Húsz éve rajtolt a Barcelona idegenbeli győzelemmel a BL-ben

Bajnokok Ligája
2025.09.19. 13:35
Ezek is érdekelhetik