Beütött a bojkott: a CAS döntése alapján Izrael tornászai végül nem indulhatnak a jakartai torna-vb-n

2025.10.14. 14:10
Artyem Dolgopjat a férfi talaj olimpiai és világbajnoka (Fotó: Getty Images)
torna CAS Izrael
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította az Izraeli Tornaszövetség fellebbezését, amelyben az izraeli tornászok részvételét kérték a hétvégén Indonéziában kezdődő világbajnokságon, azok után, hogy az izraeli sportolók nem kaptak vízumot az országba történő beutazáshoz.

A CAS-nál összpontosult az elmúlt napokban annak a sportdiplomáciai terhe, hogy vajon Izrael tornászai az ország muszlim többségű lakosságának tiltakozása miatt és a Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) alapszabályában foglalt részvételi garanciák alapján vajon merre billen a mérleg nyelve és végül a sportolókon csattan-e a nagypolitika ostora. Sajnos igen, hiszen a Nemzetközi Sportdöntőbíróság, a CAS elutasította Izrael azon kérelmét, hogy a Nemzetközi Tornaszövetséget (FIG) kötelezzék: garantálja Izrael részvételét, vagy ennek hiányában törölje, illetve helyezze át a vasárnap Jakartában kezdődő tornász-világbajnokságot.

Ahogy a Nemzeti Sportban már írtunk róla, az indonéz kormány a múlt héten közölte, hogy nem ad vízumot az izraeli tornászoknak, a svájci székhelyű CAS pedig úgy döntött, hogy a FIG-nek nincs és nem lehet befolyása Indonézia vízumpolitikájára.

Az indonéz kormány döntésére adott reakciójában a FIG nem „lengette be” az alapszabályában foglalt lehetőséget az esemény elvételét illetően, jóllehet a szervezet alapszabálya erre lehetőséget ad olyan esetekben, amikor a rendező ország megtagadja a vízumkiadást. Izrael azt kérte, hogy semmisítsék meg a FIG azon döntését, amely „tudomásul vette” az indonéz kormány nyilatkozatát, ám a CAS kedden ezt is elutasította.

Indonézia döntése, hogy megtagadja a vízumokat, azután született, hogy Izrael tervezett részvétele heves tiltakozást váltott ki a világ legnépesebb muszlim többségű országában, amely régóta a palesztin ügy elkötelezett támogatója. Különösen sajnálatos döntés ez az izraeli-palesztin békemegállapodás aláírásának idején, amely – ha már a nagypolitikának láthatóan befolyása van a döntéshozatalra – ily módon is lépést kellene tartson a világ békés irányú folyamataival. 

Izrael a világbajnokságra nevezett 86 ország között szerepel, csapatában többek között ott van Artem Dolgopjat, a férfi talaj olimpiai és világbajnoka.

A mostani tornász-világbajnokság körüli politikai okokból beköszöntő bojkott újabb sajnálatos példája annak, miként gyűrűzik be a nagypolitika a versenyzői játéktérre, ha a sportvezetők ezt engedik. 

Kapcsolódó tartalom

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság előtt az izraeli tornászok ügye

A FIG alapszabálya szerint a házigazda ország köteles vízumot biztosítani minden tagföderáció sportolóinak és hivatalos delegáltjainak, függetlenül a két ország diplomáciai viszonyától.

Torna-vb: az izraeliek nem utazhatnak be Indonéziába

Nincs hivatalos diplomáciai kapcsolat a két ország között.

 

