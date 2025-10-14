Nemzeti Sportrádió

Az ötödik kiemelt Nakashima vár Marozsánra az Almatiban zajló tenisztornán

2025.10.14. 15:00
Brandon Nakashima (Fotó: Getty Images)
Az amerikai Brandon Nakashima lesz Marozsán Fábián ellenfele a legjobb 16 között az Almatiban zajló, egymillió dollár (337 millió forint) összdíjazású, kemény pályás férfi tenisztornán.

A világranglistán 52. magyar játékos hétfőn 7:6 (7–3), 6:3-ra verte az olasz Luca Nardit (83.), a folytatásban pedig a viadal ötödik kiemeltje vár rá. A 34. helyen álló Nakashima kedden 7:6 (7–5), 6:2-re legyőzte a szerb Hamad Medjedovicsot (64.).

A két játékos még nem találkozott egymással. A 24 éves, japán-vietnami származású rivális legutóbb a nyitó körben kiesett Sanghajban, előzőleg pedig a világelső Carlos Alcaraztól kapott ki a tokiói negyeddöntőben. Marozsán az előző két tornáján egyaránt top 10-es ellenfélen „akadt fenn”: a pekingi negyeddöntőben a négyszeres Grand Slam-bajnok Jannik Sinneren, majd a sanghaji második fordulóban az amerikai Taylor Fritzen.

 

