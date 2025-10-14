Olvasóink nagy része Rossi egyik alapemberét kihagyná a lisszaboni kezdőcsapatból



Olvasóink a következő tizenegyet küldenék pályára ma este Portugáliában:

Tóth Balázs (6216 szavazat, 93%) – Loic Nego (5025 szavazat, 75.2%), Willi Orbán (6554, 98.1), Szalai Attila (4627, 69.2%), Kerkez Milos (5911, 88.4%) – Schäfer András (5546, 83%), Callum Styles (3905, 58.4%) – Sallai Roland (6024, 90.1%), Tóth Alex (3858 szavazat, 57.7%), Szoboszlai Dominik (6426, 96.1%) – Varga Barnabás (6259, 93.6%).

Olvasóink számára az nem volt kérdés, hogy az eltiltása után Sallai Roland és Varga Barnabás visszatérjen-e a kezdőbe, mindkettejük csapatba állítására kilencven százalék fölött szavaztak (összesen 6684-en voksoltak a portugálok elleni kezdőcsapatunkra).

Hasonlóan egyértelmű volt a kapuban Tóth Balázs szerepeltetése is, míg a legtöbb voksot az örmények elleni szombati meccs olvasói kezdőcsapatához hasonlóan ezúttal is Willi Orbán kapta a teljes csapatból, több mint száz szavazattal megelőzve a 2. Szoboszlai Dominikot. Továbbá a védelemből Loic Nego, Szalai Attila, a középpályáról pedig Schäfer András helye nem forgott veszélyben olvasóinknál, mindegyikük minimum 70 százalék körüli vagy afölötti szavazataránnyal került be a kezdőcsapatba.

Ami viszont meglepetés olvasóinknál, hogy kimaradt az örmények ellen gólpasszt adó, Marco Rossinál idén már alapembernek számító Bolla Bendegúz, aki helyett most bekerült szavazóinknál Callum Styles (őt legutóbb kihagyták), és nem egész kétszáz szavazattal Tóth Alex is megelőzte Bollát (a ferencvárosi középpályás volt a legközelebb hozzá a bekerülők közül).

A legutóbbi szavazásunkhoz képest most kimaradt Gruber Zsombor is, míg a betegség miatt Portugáliába el sem utazó Nagy Zsoltra már nem is lehetett szavazni. Érdekesség, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány szombati meglepetésemberére, az örmények ellen kezdőként gólt is szerző Lukács Dánielre (13.2%) ezúttal is csak 881-en voksoltak, tehát a múlt heti meccshez hasonlóan most sem sokan állítanák be a kezdőcsapatba.