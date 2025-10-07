Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtezők: sérülés miatt került ki az írek keretéből a Ferencváros játékosa

2025.10.07. 10:07
Callum O'Dowda sérülés miatt került ki az ír keretből (Fotó: Getty Images)
Sammie Szmodics és Ferencvárosban szereplő Callum O'Dowda sem léphet pályára az ír labdarúgó-válogatott soron következő, Portugália és Örményország elleni világbajnoki selejtező-mérkőzésein.

A páros eredetileg bekerült a Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány által a múlt héten kihirdetett 24 fős keretbe, sérülés miatt azonban mind a ketten kikerültek a nevezettek közül.

A magyar válogatottal azonos csoportban szereplő Írország szombaton Lisszabonba utazik, hogy Portugáliával lejátssza harmadik selejtezőmérkőzését, majd október 14-én Dublinban fogadja Örményországot.

A két játékos sérülését hétfő este erősítette meg az ír futballszövetség, amely beszámolt arról is, hogy szükségmegoldásként a Dundee United védője, Will Ferry került be a válogatott keretébe.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ
2025. október 11.
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
20.45: Portugália–Írország

4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

F-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

GkP
1. Portugália

2

2

8–2

+66
2. Örményország

2

1

1

2–6

–43
3. MAGYARORSZÁG

2

1

1

4–5

–11
4. Írország

2

1

1

3–4

–11

 

 

