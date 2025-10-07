Vb-selejtezők: sérülés miatt került ki az írek keretéből a Ferencváros játékosa

A páros eredetileg bekerült a Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány által a múlt héten kihirdetett 24 fős keretbe, sérülés miatt azonban mind a ketten kikerültek a nevezettek közül.
A magyar válogatottal azonos csoportban szereplő Írország szombaton Lisszabonba utazik, hogy Portugáliával lejátssza harmadik selejtezőmérkőzését, majd október 14-én Dublinban fogadja Örményországot.
A két játékos sérülését hétfő este erősítette meg az ír futballszövetség, amely beszámolt arról is, hogy szükségmegoldásként a Dundee United védője, Will Ferry került be a válogatott keretébe.
VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA
F-CSOPORT
1. FORDULÓ
2025. szeptember 6.
Örményország–Portugália 0–5
Írország–MAGYARORSZÁG 2–2
2. FORDULÓ
2025. szeptember 9.
Örményország–Írország 2–1
MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3
3. FORDULÓ
2025. október 11.
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország
20.45: Portugália–Írország
4. FORDULÓ
2025. október 14.
20.45: Írország–Örményország
20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
20.45: Írország–Portugália
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|F-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
|Gk
|P
|1. Portugália
2
2
–
–
8–2
|+6
|6
|2. Örményország
2
1
–
1
2–6
|–4
|3
|3. MAGYARORSZÁG
2
–
1
1
4–5
|–1
|1
|4. Írország
2
–
1
1
3–4
|–1
|1