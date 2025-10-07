Vb-selejtezők: sérülés miatt került ki az írek keretéből a Ferencváros játékosa

A páros eredetileg bekerült a Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány által a múlt héten kihirdetett 24 fős keretbe, sérülés miatt azonban mind a ketten kikerültek a nevezettek közül.

A magyar válogatottal azonos csoportban szereplő Írország szombaton Lisszabonba utazik, hogy Portugáliával lejátssza harmadik selejtezőmérkőzését, majd október 14-én Dublinban fogadja Örményországot.

A két játékos sérülését hétfő este erősítette meg az ír futballszövetség, amely beszámolt arról is, hogy szükségmegoldásként a Dundee United védője, Will Ferry került be a válogatott keretébe.

VB-SELEJTEZŐ, EURÓPA

F-CSOPORT

1. FORDULÓ

2025. szeptember 6.

Örményország–Portugália 0–5

Írország–MAGYARORSZÁG 2–2

2. FORDULÓ

2025. szeptember 9.

Örményország–Írország 2–1

MAGYARORSZÁG–Portugália 2–3

3. FORDULÓ

2025. október 11.

18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország

20.45: Portugália–Írország

4. FORDULÓ

2025. október 14.

20.45: Írország–Örményország

20.45: Portugália–MAGYARORSZÁG

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország