Hosszabbításban harcolta ki a győzelmet a Ferencváros az osztrák hokiligában

Négyes idegenbeli sorozatának utolsó állomásához érkezett a Ferencváros jégkorongcsapata, péntek délelőtt Grazba utazott a fővárosi csapat. A 99ers ebben az idényben gólokban gazdag találkozókat vív, hiszen hiába ütötte az egyik legtöbb gólt a mezőnyben, szám szerint 27-et, a legjobb hat közül a legtöbbet is kapta, 20-at.

Magyar szempontból a kezdés a lehető legjobban sikerült a pénteki bajnokin, ugyanis 24 másodperc eltelte után Sofron István pontos lövésével megszerezte a vezetést a zöld-fehér gárda. Ezt követően azonban a magyar csapat megtapasztalhatta a Graz támadópotenciálját, Bálizs Bence egy percig sem unatkozott. A Ferencváros dolgát az sem könnyítette meg, hogy háromszor is emberhátrányban kellett játszania, de az első játékrészben a 18 osztrák lövésből egy sem jutott át Bálizson.

A folytatásban sem lassított a Graz, az FTC próbált okosabban játszani és többet birtokolni a korongot, de így is inkább a vendégek harmadában zajlott a játék. Ám ez nem jelentette azt, hogy ne lehetne megduplázni az előnyt, Laskawy Ferenc első ICEHL-es találatával a 36. percben már 2–0-ra vezetett a magyar csapat. Az előny nem tartott ki a szünetig, Nico Feldner Bálizs Bence előtt ért bele jól a korongba.

Az utolsó játékrész elején gyorsan jött az egyenlítés, egy szép cselt követően Nick Swaney lőtt a kapuba. Nyomott a Graz, de Bálizs és a védelem állta a sarat, négy perccel a harmad vége előtt betalált a 99ers, de magasbot miatt érvénytelenítették a találatot. A 2–2-es rendes játékidőt követően jöhetett a hosszabbítás, amelyet nem húzott sokáig a Ferencváros, másfél perc után Brady Shaw került nagy helyzetbe, lövése felpördült a kapusról, a korong a kapus hátáról a kapuba pattant. Az FTC bár a mérkőzés nagy részében inkább védekezésre kényszerült, de a kitartó védekezőmunka és a remek helyzetkihasználás két pontot hozott a konyhára. 2–3

A Fehérvár hétvégi menüje:

a sereghajtó, majd a címvédő érkezik Dupla hazai mérkőzéssel folytatja szereplését a Hydro Fehérvár AV19 az ICEHL-ben. Hári Jánosék szombaton 17.30-tól a tabella utolsó helyét elfoglaló Pioneers Vorarlberget fogadják, kevesebb mint 24 óra elteltét követően pedig a Salzburg érkezik a MET Arénába, a bajnok elleni összecsapás vasárnap 16 órakor kezdődik. A két mérkőzés közül egyértelműen az első tűnik könnyebb feladatnak, főleg annak tudatában, hogy a Vorarlberg már néhány pofonba beleszaladt ebben az évadban, igaz, ebből a szempontból a Volánnak is van tapasztalata. Kiss Dávid együttese hullámzó formát mutatott eddig, ám talán éppen ezen a hétvégén fordíthat a szerencséjén a gárda és gyűjthet nagyon fontos pontokat.

JÉGKORONG OSZTRÁK LIGA (ICEHL)

GRAZ 99ERS–FTC-TELEKOM 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–1) – hosszabbításban

Graz, 2858 néző. V: Hlavaty (osztrák), Hronsky, Durmis (szlovákok), Váczi

GRAZ: Wieser – Stapelfeldt, Hora / Koch, Bailen / Brunner, Zündel / L. Braun – P. Huber (1), Haudum (1), SWANEY 1 / Collins, Currie, Roy / Ganahl (1), VELA (1), FELDNER 1 / Harnisch, Schiechl, Kainz. Edző: Harry Lange

FTC: BÁLIZS – BENGSTSSON (2), Tóth G. / Tyni, Lindgren / Seregély, Horváth M. / Farkas B., Tóth R. – SHAW 1, Kestilä (1), SOFRON 1 / Trépanier, Coulter (1), Tammela / Mihalik A. (1), Mattyasovszki, LASKAWY 1 / Molnár D., Nagy K., Galajda. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 48–15

Emberelőny-kihasználás: 5/0, ill –

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Olimpija Ljubljana (szlovén)–Black Wings Linz (osztrák) 8–4 (4–0, 4–1, 0–3)

RB Salzburg (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 4–3 (1–1, 1–2, 1–0, 1–0)

Pustertal Wölfe (olasz)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 5–3 (0–2, 2–0, 3–1)