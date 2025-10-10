Kiss Balázs aranyérmes lett a birkózók veterán-világbajnokságán Tatabányán

Kiss Balázs több mint 17 kilótól szabadult meg, hogy ismét közel a versenysúlyában, 100 kilogrammban léphessen szőnyegre a tatabányai multifunkcionális sportcsarnokban, mégpedig a B-kategóriában (41-45 évesek). A hétszeres világversenyes érmes egykori klasszistól mindhárom főtáblás mérkőzésén láthattunk a legszebb éveit idéző fantasztikus válldobásából: a török Ulas Ciceket, az orosz (egyéni induló) Nikolaj Trisint és a mongol Csimeddordzs Dast egyaránt elhajította, ezt a fogást is alkalmazva nyert háromszor.

A pénteki döntőben a négyszeres Ázsia-bajnoki bronzérmes jordániai Jahja Abutabeekhhel került szembe, akivel többször birkóztak már egymással edzőtáborokban. Kiss a döntő előtt elmondta, hogy kellemetlen, kemény rivális, ami aztán a fináléban is megmutatkozott. Abutabeekh állította a legnagyobb kihívás elé Kiss Balázst, sportolónk azonban kezében tartotta az eseményeket, egypontos hátrányból levitellel és passzivitási ponttal felállva 3:1-re diadalmaskodott, így az utánpótlásban és a felnőttek között szerzett világbajnoki címét követően immár a veteránmezőnyben is vb-aranyérmesnek mondhatja magát!

A pénteki, kötöttfogású versenynap rendkívül sűrű volt a mi szempontunkból, összesen 20 honfitársunkért szoríthattunk a tatabányai sportcsarnokban. Kiss mellett öt veteránunk birkózott helyosztón. Benkő Attila (B-kategória, 88 kg) a bolgár Vladimir Bojeven, a kazah Nurkanat Auganbajeven és az amerikai James Medeiroson túljutva ugyancsak a döntőben bizonyíthatott, azonban az orosz Jevgenyij Glazkov túl nagy falatnak bizonyult, technikai tussal nyert, így Benkő ezüstérmet szerzett.

Az 1994-ben Európa-bajnoki ezüstérmes Kékes György Nedbalek Ferenccel küzdött meg a harmadik helyért az E-kategória (56-60 évesek) 130 kilogrammosai között. A két magyar összecsapását Nedbalek nyerte meg 2:1-re, így ő állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

E-kategória 78 kilogrammban Drabant Tibor bronzérmet szerzett, a helyosztón tusdiadalt aratott a német Swen Nickel felett.

Kiss Balázs súlycsoportjában és kategóriájában Magyarosi Zsolt a bronzmérkőzésen lépett szőnyegre, kikapott a marokkói Csucri Atafitól, ezzel az ötödik helyen zárt.

A magyar válogatott négy arany-, három ezüst- és négy bronzérmet szerzett eddig a veterán-világbajnokságon.