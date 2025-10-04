Vasárnapi sportműsor: Ferencváros–Paks rangadó, F1-es Szingapúri GP

OKTÓBER 5., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
9. FORDULÓ
16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
9. FORDULÓ
13.00: Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
13.00: BVSC-Zugló–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
15.00: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: Vasas FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.00: Aqvital FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Budapest Honvéd FC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
NB III
10. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Debreceni EAC–Eger SE
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Füzesabony SC
13.00: Sényő FC-ZMB Building–Gödöllői SK
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Tiszafüredi VSE
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Putnok FC–Nyíregyháza Spartacus FC II
13.00: FC Hatvan–Kisvárda Master Good II
13.00: Tarpa SC–Debreceni VSC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Credobus Mosonmagyaróvár
11.00: Újpest FC II–Budaörs
13.00: VSC 2015 Veszprém–Balatonfüredi FC
13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Komárom VSE
13.00: Ikoba Beton Zsámbék–FC Sopron
16.00: Bicskei TC–Opus Tigáz Tatabánya
16.00: Szombathelyi Haladás–Puskás Akadémia FC II
18.00: Dorogi FC–Gyirmót FC Győr
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: Szekszárdi UFC–MTK Budapest II
13.00: Majosi SE–Pécsi MFC
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Dunaújváros FC
13.00: Greenplan Balatonlelle SE–Pénzügyőr SE
13.00: FC Nagykanizsa–Paksi FC II
13.00: Iváncsa KSE–Érdi VSE
13.00: PTE-PEAC–Dombóvári FC
15.00: BFC Siófok–Ferencvárosi TC II
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–Csepel SC
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Meton-FC Dabas SE
11.00: Budapest Honvéd FC II–ESMTK
13.00: Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC
13.00: Szegedi VSE–III. kerületi TVE
13.00: Martfűi LSE–Tiszaföldvár SE
13.00: Dunaharaszti MTK–Monor SE
13.00: BKV Előre–Békéscsaba 1912 Előre II
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
15.00: Aston Villa–Burnley (Tv: Spíler1)
15.00: Everton–Crystal Palace
15.00: Newcastle United–Nottingham Forest (Tv: Match4)
15.00: Wolverhampton–Brighton & Hove Albion
17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
15.00: Lyon–Toulouse
17.15: Le Havre–Rennes
17.15: Monaco–Nice
17.15: Strasbourg–Angers
20.45: Lille–Paris SG
NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Heidenheim (Tv: Arena4)
17.30: Hamburg–Mainz
19.30: Mönchengladbach–Freiburg
OLASZ SERIE A
6.FORDULÓ
12.30: Udinese–Cagliari (Tv: Match4)
15.00: Bologna–Pisa
15.00: Fiorentina–Roma
18.00: Napoli–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Milan (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
20.15: Sporting CP–Braga (Tv: Sport2)
22.15: Porto–Benfica (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
14.00: Alavés–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Rayo Vallecano
21.00: Celta Vigo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
SZLOVÁKIA
Niké Liga
17.00: Skalica–DAC – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
19.00: Samsunspor–Fenerbahce (Tv: Sport1)
NŐI MAGYAR KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
14.00: Dunaújváros–Újpest
16.00: Talents–Budapest Honvéd
FUTSAL
U19-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, MOLDOVA
DÖNTŐ
19.30: Portugália–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
15.30: Cleveland Browns–Minnesota Vikings, London (Tv: Arena4)
19.00: Indianapolis Colts–Las Vegas Raiders (Tv: Max4)
19.00: New Orleans Saints–New York Giants
19.00: New York Jets–Dallas Cowboys
19.00: Philadelphia Eagles–Denver Broncos (Tv: Arena4)
19.00: Carolina Panthers–Miami Dolphins
19.00: Baltimore Ravens–Houston Texans
22.05: Arizona Cardinals–Tennessee Titans
22.05: Seattle Seahawks–Tampa Bay Buccaneers
22.25: Cincinnati Bengals–Detroit Lions
22.25: Los Angeles Chargers–Washington Commanders (Tv: Arena4)
Hétfő, 2.20: Buffalo Bills–New England Patriots (Tv: Arena4)
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 8. (utolsó) forduló, Jarama
13.45: 3. futam
15.55: 4. futam
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ
Hétfő, 2.00: Seattle Mariners–Detroit Tigers (Tv: Sport2)
FORMULA–1
SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, SZINGAPÚR
14.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
PGA TOUR
21.30: Mississippi Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
14.30: Dunaújvárosi Acélbikák–Debreceni EAC
15.00: Újpesti TE–Gyergyói HK (romániai) (Tv: M4 Sport+)
17.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)
17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai)
OSZTRÁK LIGA
16.00: Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom
16.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Graz99ers (osztrák)
17.30: Black Wings Linz (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)
18.00: Villach (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
18.00: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
SVÁJCI BAJNOKSÁG
15.45: Ambri Piotta–Davos (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FRANCIAORSZÁG
11.45: férfi mezőnyverseny (Valter Attila), 202.5 km
Langkawi körverseny
9.15: férfiak, 8. szakasz (Tv: Eurosport1)
Horvát körverseny
13.00: férfiak, 6. szakasz (Tv: Eurosport1)
Drome–Ardeche
15.00: férfi egynapos (Tv: Eurosport1)
Mountain bike, világkupa, Lake Placid
19.15: nők (Tv: Eurosport1)
21.15: férfiak (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ, B-CSOPORT
14.00: Krim Mercator Ljubljana (szlovén)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Odense (dán)–Brest (francia) (Tv: Sport1)
16.00: CSM Bucuresti (román)–Podravka Vegeta (horvát)
NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
12.00: OF Neasz Ioniasz (görög)–Motherson Mosonmagyaróvári KC, Mosonmagyaróvár (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I
18.00: Budai Farkasok-Rév–One Veszprém HC
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–NKA Universitas Pécs
WNBA
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
21.00: Las Vegas Aces–Phoenix Mercury (Tv: Sport1)
LOVASSPORT
9.30: Nemzeti Vágta, Szilvásvárad
MOTORSPORT
MOTOGP, INDONÉZIAI NAGYDÍJ
6.00: Moto3 (Tv: Arena4)
7.15: Moto2 (Tv: Arena4)
9.00: MotoGP (Tv: Arena4)
SAKK
CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
13.00: 1. forduló
SÚLYEMELÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, FÖRDE
FÉRFIAK
10.00: 71 kg, C-csoport
12.00: 71 kg, B-csoport
19.30: 71 kg, A-csoport
NŐK
14.30: 63 kg, B-csoport
17.00: 63 kg, A-csoport
TENISZ
ATP 1000-es torna, Sanghaj
WTA 1000-es torna, Peking
Benne 10.30: páros, döntő, Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán)–Sara Errani, Jasmine Paolini (olasz)
TRIATLON
Super Tri, Toulouse
14.00: női verseny (Tv: Eurosport2)
15.20: férfi verseny
VÍVÁS
Párbajtőr Magyar Kupa, 1. forduló, Gödöllő
Csapatverseny
9.00: férfiak
11.00: nők
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA
Selejtező, D-csoport (Terrassa)
13.00: Terrassa (spanyol)–Szolnok
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szőke Viktória, Kreisz Bálint, Gyurta Gergely, Erdei Márk
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Érdekességek a hétvégi sporteseményekről. Nemzeti sportkrónika
7.05: Mi történt és mi várható a labdarúgó NB I hétvégi fordulójában?
7.40: Az 53 éves jégkorongozó, Jaromír Jágr pályafutása 38. idényét kezdte el – ilyen és ehhez hasonló karrierekről beszélgetünk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Urr Anitát hívjuk, aki a paraatlétikai világbajnokság helyszínéről értékel
9.00: Marosán Györggyel értékeljük a női kézilabda Bajnokok Ligája szombati mérkőzéseit és a Veszprém klubvilágbajnoki ezüstérmét
9.30: Palkovits Istvánt, U23-as Európa-bajnok futót hívjuk. Téma: a 40. Spar Budapest maratoni
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Keszi Dóra, Cserjés Bendegúz
14.00: Közvetítés a Ljubljana–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György
15.40: Beszámoló a 18. Nemzeti vágtáról
16.00: A Ferencváros–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzés felvezetése
16.30: Közvetítés a Ferencváros–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla és Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc
17.20: Nemzeti sportkrónika
19.00: Közvetítés a Kisvárda–Diósgyőr NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
21.10: A nap sporteseményeinek összefoglalója
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval