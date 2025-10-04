Vasárnapi sportműsor: Ferencváros–Paks rangadó, F1-es Szingapúri GP

OKTÓBER 5., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

9. FORDULÓ

16.30: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

9. FORDULÓ

13.00: Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

13.00: BVSC-Zugló–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

15.00: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Vasas FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

NB III

10. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Debreceni EAC–Eger SE

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Füzesabony SC

13.00: Sényő FC-ZMB Building–Gödöllői SK

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Tiszafüredi VSE

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Ózd-Sajóvölgye

13.00: Putnok FC–Nyíregyháza Spartacus FC II

13.00: FC Hatvan–Kisvárda Master Good II

13.00: Tarpa SC–Debreceni VSC II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Credobus Mosonmagyaróvár

11.00: Újpest FC II–Budaörs

13.00: VSC 2015 Veszprém–Balatonfüredi FC

13.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Komárom VSE

13.00: Ikoba Beton Zsámbék–FC Sopron

16.00: Bicskei TC–Opus Tigáz Tatabánya

16.00: Szombathelyi Haladás–Puskás Akadémia FC II

18.00: Dorogi FC–Gyirmót FC Győr

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: Szekszárdi UFC–MTK Budapest II

13.00: Majosi SE–Pécsi MFC

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Dunaújváros FC

13.00: Greenplan Balatonlelle SE–Pénzügyőr SE

13.00: FC Nagykanizsa–Paksi FC II

13.00: Iváncsa KSE–Érdi VSE

13.00: PTE-PEAC–Dombóvári FC

15.00: BFC Siófok–Ferencvárosi TC II

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas FC II–Csepel SC

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Meton-FC Dabas SE

11.00: Budapest Honvéd FC II–ESMTK

13.00: Gyulai Termál FC–Hódmezővásárhelyi FC

13.00: Szegedi VSE–III. kerületi TVE

13.00: Martfűi LSE–Tiszaföldvár SE

13.00: Dunaharaszti MTK–Monor SE

13.00: BKV Előre–Békéscsaba 1912 Előre II

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

15.00: Aston Villa–Burnley (Tv: Spíler1)

15.00: Everton–Crystal Palace

15.00: Newcastle United–Nottingham Forest (Tv: Match4)

15.00: Wolverhampton–Brighton & Hove Albion

17.30: Brentford–Manchester City (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

15.00: Lyon–Toulouse

17.15: Le Havre–Rennes

17.15: Monaco–Nice

17.15: Strasbourg–Angers

20.45: Lille–Paris SG

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

15.30: VfB Stuttgart–Heidenheim (Tv: Arena4)

17.30: Hamburg–Mainz

19.30: Mönchengladbach–Freiburg

OLASZ SERIE A

6.FORDULÓ

12.30: Udinese–Cagliari (Tv: Match4)

15.00: Bologna–Pisa

15.00: Fiorentina–Roma

18.00: Napoli–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Milan (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

20.15: Sporting CP–Braga (Tv: Sport2)

22.15: Porto–Benfica (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

14.00: Alavés–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Sevilla–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Espanyol–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Rayo Vallecano

21.00: Celta Vigo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

SZLOVÁKIA

Niké Liga

17.00: Skalica–DAC – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

19.00: Samsunspor–Fenerbahce (Tv: Sport1)

NŐI MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

14.00: Dunaújváros–Újpest

16.00: Talents–Budapest Honvéd

FUTSAL

U19-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, MOLDOVA

DÖNTŐ

19.30: Portugália–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

15.30: Cleveland Browns–Minnesota Vikings, London (Tv: Arena4)

19.00: Indianapolis Colts–Las Vegas Raiders (Tv: Max4)

19.00: New Orleans Saints–New York Giants

19.00: New York Jets–Dallas Cowboys

19.00: Philadelphia Eagles–Denver Broncos (Tv: Arena4)

19.00: Carolina Panthers–Miami Dolphins

19.00: Baltimore Ravens–Houston Texans

22.05: Arizona Cardinals–Tennessee Titans

22.05: Seattle Seahawks–Tampa Bay Buccaneers

22.25: Cincinnati Bengals–Detroit Lions

22.25: Los Angeles Chargers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: Buffalo Bills–New England Patriots (Tv: Arena4)

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 8. (utolsó) forduló, Jarama

13.45: 3. futam

15.55: 4. futam

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ

Hétfő, 2.00: Seattle Mariners–Detroit Tigers (Tv: Sport2)

FORMULA–1

SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, SZINGAPÚR

14.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

PGA TOUR

21.30: Mississippi Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

14.30: Dunaújvárosi Acélbikák–Debreceni EAC

15.00: Újpesti TE–Gyergyói HK (romániai) (Tv: M4 Sport+)

17.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)

17.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai)

OSZTRÁK LIGA

16.00: Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom

16.00: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–Graz99ers (osztrák)

17.30: Black Wings Linz (osztrák)–RB Salzburg (osztrák)

18.00: Villach (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

18.00: HCB Südtirol Alperia (olasz)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

SVÁJCI BAJNOKSÁG

15.45: Ambri Piotta–Davos (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FRANCIAORSZÁG

11.45: férfi mezőnyverseny (Valter Attila), 202.5 km

Langkawi körverseny

9.15: férfiak, 8. szakasz (Tv: Eurosport1)

Horvát körverseny

13.00: férfiak, 6. szakasz (Tv: Eurosport1)

Drome–Ardeche

15.00: férfi egynapos (Tv: Eurosport1)

Mountain bike, világkupa, Lake Placid

19.15: nők (Tv: Eurosport1)

21.15: férfiak (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ, B-CSOPORT

14.00: Krim Mercator Ljubljana (szlovén)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Odense (dán)–Brest (francia) (Tv: Sport1)

16.00: CSM Bucuresti (román)–Podravka Vegeta (horvát)

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

12.00: OF Neasz Ioniasz (görög)–Motherson Mosonmagyaróvári KC, Mosonmagyaróvár (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I

18.00: Budai Farkasok-Rév–One Veszprém HC

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

19.00: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–NKA Universitas Pécs

WNBA

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

21.00: Las Vegas Aces–Phoenix Mercury (Tv: Sport1)

LOVASSPORT

9.30: Nemzeti Vágta, Szilvásvárad

MOTORSPORT

MOTOGP, INDONÉZIAI NAGYDÍJ

6.00: Moto3 (Tv: Arena4)

7.15: Moto2 (Tv: Arena4)

9.00: MotoGP (Tv: Arena4)

SAKK

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

13.00: 1. forduló

SÚLYEMELÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, FÖRDE

FÉRFIAK

10.00: 71 kg, C-csoport

12.00: 71 kg, B-csoport

19.30: 71 kg, A-csoport

NŐK

14.30: 63 kg, B-csoport

17.00: 63 kg, A-csoport

TENISZ

ATP 1000-es torna, Sanghaj

WTA 1000-es torna, Peking

Benne 10.30: páros, döntő, Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán)–Sara Errani, Jasmine Paolini (olasz)

TRIATLON

Super Tri, Toulouse

14.00: női verseny (Tv: Eurosport2)

15.20: férfi verseny

VÍVÁS

Párbajtőr Magyar Kupa, 1. forduló, Gödöllő

Csapatverseny

9.00: férfiak

11.00: nők

VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA

Selejtező, D-csoport (Terrassa)

13.00: Terrassa (spanyol)–Szolnok

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szőke Viktória, Kreisz Bálint, Gyurta Gergely, Erdei Márk

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Érdekességek a hétvégi sporteseményekről. Nemzeti sportkrónika

7.05: Mi történt és mi várható a labdarúgó NB I hétvégi fordulójában?

7.40: Az 53 éves jégkorongozó, Jaromír Jágr pályafutása 38. idényét kezdte el – ilyen és ehhez hasonló karrierekről beszélgetünk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Urr Anitát hívjuk, aki a paraatlétikai világbajnokság helyszínéről értékel

9.00: Marosán Györggyel értékeljük a női kézilabda Bajnokok Ligája szombati mérkőzéseit és a Veszprém klubvilágbajnoki ezüstérmét

9.30: Palkovits Istvánt, U23-as Európa-bajnok futót hívjuk. Téma: a 40. Spar Budapest maratoni

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Keszi Dóra, Cserjés Bendegúz

14.00: Közvetítés a Ljubljana–Ferencváros női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György

15.40: Beszámoló a 18. Nemzeti vágtáról

16.00: A Ferencváros–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzés felvezetése

16.30: Közvetítés a Ferencváros–Paks NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla és Regős László Pál. Szakértő: Bene Ferenc

17.20: Nemzeti sportkrónika

19.00: Közvetítés a Kisvárda–Diósgyőr NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

21.10: A nap sporteseményeinek összefoglalója

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval