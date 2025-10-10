Spanyol csatát nyert meg a Barca; már csak a Zalgiris hibátlan a férfi kosár Euroligában

FENERBAHCE–CRVENA ZVEZDA – ÖSSZEFOGLALÓ
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ, pénteki mérkőzések
Fenerbahce (török)–Crvena zvezda (szerb) 81–86 (17–25, 13–18, 18–13, 33–30)
Olympiakosz (görög)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 86–67 (23–16, 20–15, 28–21, 15–15)
Barcelona (spanyol)–Valencia (spanyol) 108–102 (26–25, 22–24, 30–26, 30–27)
Bayern München (német)–Zalgiris Kaunas (litván) 70–98 (20–26, 13–19, 24–23, 13–30)
Csütörtökön játszották
Baskonia (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 84–86
Milan (olasz)–Monaco (francia) 79–82
Partizan Beograd (szerb)–Anadolu Efes (török) 93–87
Paris Basketball (francia)–Virtus Bologna (olasz) 90–79
Real Madrid (spanyol)–ASVEL Villeurbanne (francia) 85–72
Szerdán játszották
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 90–103