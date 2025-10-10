Nemzeti Sportrádió

Spanyol csatát nyert meg a Barca; már csak a Zalgiris hibátlan a férfi kosár Euroligában

2025.10.10. 23:19
Kevin Punter 27 ponttal vezette győzelemre a Barcelonát a Valencia ellen (Fotó: Getty Images)
A címvédő Fenerbahce hazai pályán kikapott (81–86) az eddig nyeretlen Crvena zvezdától a férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának pénteki játéknapján, így már két vereséggel áll. A Barcelona elvette a Valencia veretlenségét (108–102), a még mindig hibátlan Zalgiris Kaunas lelépte idegenben a Bayern Münchent (98–70), és az Olympiakosz Pireusz is simán nyert a Dubai Basketball ellen (86–67).

FENERBAHCE–CRVENA ZVEZDA – ÖSSZEFOGLALÓ

FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ, pénteki mérkőzések
Fenerbahce (török)–Crvena zvezda (szerb) 81–86 (17–25, 13–18, 18–13, 33–30)
Olympiakosz (görög)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 86–67 (23–16, 20–15, 28–21, 15–15)
Barcelona (spanyol)–Valencia (spanyol) 108–102 (26–25, 22–24, 30–26, 30–27)
Bayern München (német)–Zalgiris Kaunas (litván) 70–98 (20–26, 13–19, 24–23, 13–30)

Csütörtökön játszották
Baskonia (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 84–86
Milan (olasz)–Monaco (francia) 79–82
Partizan Beograd (szerb)–Anadolu Efes (török) 93–87
Paris Basketball (francia)–Virtus Bologna (olasz) 90–79
Real Madrid (spanyol)–ASVEL Villeurbanne (francia) 85–72
Szerdán játszották
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 90–103

Kosárlabda
2025.10.09. 23:26

Euroliga: magabiztosan nyert a Real Madrid és a Paris

Öt mérkőzést rendeztek csütörtök este a férfiak alapszakaszának 3. fordulójában.
 

 

