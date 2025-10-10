Spanyol csatát nyert meg a Barca; már csak a Zalgiris hibátlan a férfi kosár Euroligában

A címvédő Fenerbahce hazai pályán kikapott (81–86) az eddig nyeretlen Crvena zvezdától a férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszának pénteki játéknapján, így már két vereséggel áll. A Barcelona elvette a Valencia veretlenségét (108–102), a még mindig hibátlan Zalgiris Kaunas lelépte idegenben a Bayern Münchent (98–70), és az Olympiakosz Pireusz is simán nyert a Dubai Basketball ellen (86–67).

FENERBAHCE–CRVENA ZVEZDA – ÖSSZEFOGLALÓ FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ, pénteki mérkőzések

Fenerbahce (török)–Crvena zvezda (szerb) 81–86 (17–25, 13–18, 18–13, 33–30)

Olympiakosz (görög)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli) 86–67 (23–16, 20–15, 28–21, 15–15)

Barcelona (spanyol)–Valencia (spanyol) 108–102 (26–25, 22–24, 30–26, 30–27)

Bayern München (német)–Zalgiris Kaunas (litván) 70–98 (20–26, 13–19, 24–23, 13–30) Csütörtökön játszották

Baskonia (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 84–86

Milan (olasz)–Monaco (francia) 79–82

Partizan Beograd (szerb)–Anadolu Efes (török) 93–87

Paris Basketball (francia)–Virtus Bologna (olasz) 90–79

Real Madrid (spanyol)–ASVEL Villeurbanne (francia) 85–72

Szerdán játszották

Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 90–103