Hétfői sportműsor: futsal NB I, darts World Grand Prix

OKTÓBER 6., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

FUTSAL

NB I, férfiak

8. forduló

18.00: Nyíregyháza–Kecskemét

18.30: Haladás–Berettyóújfalu

19.00: Nyírbátor–Újpest

20.30: H.O.P.E. Futsal–Veszprém

ANGOL NEGYEDOSZTÁLY

21.00: Harrogate Town–Crewe Alexandra (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL

Kedd, 2.15: Jacksonville Jaguars–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB

Rájátszás, főcsoport-elődöntő

22.00: Philadelphia Phillies–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

DARTS

World Grand Prix, 1. forduló, Leicester

19.00: 1. nap (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

15.25: Coppa Bernocchi, férfiak (Valent Márk) (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1146 (Tv: Sport2)

SAKK

Csapat Európa-bajnokság

13.00: 2. forduló

Nyílt torna: Magyarország–Finnország

Női torna: Magyarország–Azerbajdzsán

SÚLYEMELÉS

Világbajnokság, Förde

Férfiak

79 kg

10.00: D-csoport

12.00: C-csoport

17.00: B-csoport

19.30: A-csoport

Nők

69 kg

14.30: C-csoport

TENISZ

ATP 1000-es torna, Sanghaj

6.30: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló

WTA 1000-es torna, Vuhan

5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTÁRDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Az NB I-es forduló összefoglalója. Nemzeti Sport-jegyzet

8.00: Vendégünk Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár

9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elmúlt hét legfontosabb, magyar érdekeltségű sporteseményei

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendégünk Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Csodák csodája

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Beszélgetés az 55 éves, 25-szörös válogatott labdarúgó Hamar Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Vendégünk az 50 éves Steinmetz Barnabás, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó

20.00: A Sportreggel vendége volt Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár

21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel