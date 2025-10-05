Hétfői sportműsor: futsal NB I, darts World Grand Prix

OKTÓBER 6., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
FUTSAL
NB I, férfiak
8. forduló
18.00: Nyíregyháza–Kecskemét
18.30: Haladás–Berettyóújfalu
19.00: Nyírbátor–Újpest
20.30: H.O.P.E. Futsal–Veszprém
ANGOL NEGYEDOSZTÁLY
21.00: Harrogate Town–Crewe Alexandra (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL
Kedd, 2.15: Jacksonville Jaguars–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB
Rájátszás, főcsoport-elődöntő
22.00: Philadelphia Phillies–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
DARTS
World Grand Prix, 1. forduló, Leicester
19.00: 1. nap (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
15.25: Coppa Bernocchi, férfiak (Valent Márk) (Tv: Eurosport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1146 (Tv: Sport2)
SAKK
Csapat Európa-bajnokság
13.00: 2. forduló
Nyílt torna: Magyarország–Finnország
Női torna: Magyarország–Azerbajdzsán
SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde
Férfiak
79 kg
10.00: D-csoport
12.00: C-csoport
17.00: B-csoport
19.30: A-csoport
Nők
69 kg
14.30: C-csoport
TENISZ
ATP 1000-es torna, Sanghaj
6.30: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló
WTA 1000-es torna, Vuhan
5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTÁRDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Az NB I-es forduló összefoglalója. Nemzeti Sport-jegyzet
8.00: Vendégünk Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár
9.00: A vonalban Szöllősi György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az elmúlt hét legfontosabb, magyar érdekeltségű sporteseményei
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendégünk Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Csodák csodája
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Beszélgetés az 55 éves, 25-szörös válogatott labdarúgó Hamar Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Vendégünk az 50 éves Steinmetz Barnabás, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó
20.00: A Sportreggel vendége volt Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár
21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel