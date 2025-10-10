Női vízilabda MK: előnyben az UVSE, az FTC, a BVSC és az Újváros

NŐI VÍZILABDA MAGYAR KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
GYVSE-Uni Győr–Dunaújvárosi FVE 14–20 (5–6, 3–6, 4–3, 2–5)
G: Petik 5, Burali, Koltay, Lendvai, Sunabe 2-2, Svec, ill. Mahieu 6, Kacimbiri 4, Borsi 3, Garda, Szabó N. 2-2, Horváth B., Milicsevics, Pál R.
One Eger–BVSC-Manna ABC 8–13 (1–2, 2–3, 4–6, 1–2)
G: Horváth L. 2, Czigány, Horváth Zs., Owen, Pogonyi, Török D., Weston, ill. Lendvay 5, Dobi 3, Pőcze 2, Dömsödi Dalma, Mucsy, Tóth Fruzsina
Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–FTC-Telekom 6–16 (1–3, 3–7, 1–3, 1–3)
G: Mihály 2, Cuk E., Cuk M., Németh V., Pádár, ill, Leimeter, Ortiz 3-3, Plevritu 2, Bonca, Gurisatti, Kuna, Hertzka, Keszthelyi, Szalkai, Szilágyi D., Vályi
UVSE Helia-D–III. Kerületi TVE 20–8 (3–1, 6–3, 7–2, 4–2)
G: Aubéli, 4, Hajdú K., Mácsai 3-3, Hetzl, Peresztegi-Nagy, Tiba 2-2, Ármai, Baksa V., Faragó K., Golopencza N., ill. Gyöngyössy 3, Ráski 2, Fráter, Tóth Frida, Tóth Zs.
A szombati visszavágók időpontjai
11.00: III. Kerületi TVE–UVSE-Helia D
14.00: FTC-Telekom–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
17.00: Dunaújvárosi FVE–GYVSE-Uni Győr
19.00: BVSC-Manna ABC–One Eger