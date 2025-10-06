Nemzeti Sportrádió

Heti program: a magyar válogatott Örményország ellen lép pályára a Puskás Arénában

D. Á.D. Á.
Vágólapra másolva!
2025.10.06. 10:13
null
Címkék
program heti program napi program
Az előttünk álló héten a magyar labdarúgó-válogatott Örményországot fogadja a Puskás Arénában, szombaton. Szintén világbajnoki selejtezőt játszik - többek között - Spanyolország, Portugália, Franciaország és Németország is. A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában ezúttal is a Veszprémnek és a Szegednek szurkolhatunk. Nem maradunk kosárlabda és jégkorong nélkül sem.

 OKTÓBER 6., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

FUTSAL
NB I, férfiak
8. forduló
18.00: Nyíregyháza–Kecskemét
18.30: Haladás–Berettyóújfalu
19.00: Nyírbátor–Újpest
20.30: H.O.P.E. Futsal–Veszprém

ANGOL NEGYEDOSZTÁLY
21.00: Harrogate Town–Crewe Alexandra (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL
NFL
Kedd, 2.15: Jacksonville Jaguars–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

BASEBALL
MLB
Rájátszás, főcsoport-elődöntő
22.00: Philadelphia Phillies–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

DARTS
World Grand Prix, 1. forduló, Leicester
19.00: 1. nap (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR
15.25: Coppa Bernocchi, férfiak (Valent Márk) (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1146 (Tv: Sport2)

SAKK
Csapat Európa-bajnokság
13.00: 2. forduló
Nyílt torna: Magyarország–Finnország
Női torna: Magyarország–Azerbajdzsán

SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde
Férfiak
79 kg
10.00: D-csoport
12.00: C-csoport
17.00: B-csoport
19.30: A-csoport
Nők
69 kg
14.30: C-csoport

TENISZ
ATP 1000-es torna, Sanghaj
6.30: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló
WTA 1000-es torna, Vuhan
5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

 OKTÓBER 7., KEDD

 FUTBALLPROGRAM 

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen 
Nők
17.30: Magyarország–Litvánia 

SAKK
Sakkcsapat Európa-bajnokság 
13.00: 3. forduló, Batumi

SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde

 OKTÓBER 8., SZERDA

 FUTBALLPROGRAM 

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen 
Nők
10.30: Csehország–Magyarország 

KOSÁRLABDA
BAJNOKOK LIGÁJA, F-CSOPORT 
1. FORDULÓ, MISKOLC
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Levice (szlovák) 
NŐI EUROLIGA, B-CSOPORT
1. FORDULÓ
18.00: Sopron Basket–Carolo Basket (francia) 
NŐI EURÓPA-KUPA, D-CSOPORT 
1. FORDULÓ
18.00: TARR KSC Szekszárd–Geas (olasz) 
FÉRFI NB I
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 
NŐI NB I
18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE 

NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ 
2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
19.00: Sparta Praha (cseh)–FTC-Telekom 

SAKK
13.00: Sakkcsapat Európa-bajnokság, 4. forduló, Batumi

SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde

VÍZILABDA
Európai Szuperkupa, Budapest (Komjádi Sportuszoda)
20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco (olasz) 20.00

 OKTÓBER 9., CSÜTÖRTÖK

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA VB-SELEJTEZŐK
C-CSOPORT
20.45: Skócia–Görögország, Glasgow 
20.45: Fehéroroszország–Dánia, Zalaegerszeg 
G-CSOPORT
18.00: Finnország–Litvánia, Helsinki 
20.45: Málta–Hollandia, Ta'Qali 
H-CSOPORT
20.45: Ausztria–San Marino, Bécs 
20.45: Ciprus–Bosznia-Hercegovina, Larnaca
L-CSOPORT
20.45: Csehország–Horvátország, Prága 
20.45: Feröer-szigetek–Montenegró, Tórshavn 

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen
Nők
10.30: Mexikó–Magyarország 
17.30: Tajvan–Magyarország 

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Industria Kielce (lengyel) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
20.45: Barcelona (spanyol)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n! 

KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, C-CSOPORT
1. FORDULÓ
18.00: DVTK HUNTHERM–Fenerbahce (török) 
FÉRFI NB I
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Sopron KC 

RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: MBH-Békéscsaba–Vasas SC 

SAKK
Sakkcsapat Európa-bajnokság
13.00: 5. forduló, Batumi

SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde

 OKTÓBER 10., PÉNTEK

 FUTBALLPROGRAM 

U21-ES EB-SELEJTEZŐ
18.00: Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Muraszombat 

EURÓPA VB-SELEJTEZŐK
A-CSOPORT
20.45: Németország–Luxemburg, Sinsheim 
20.45: Észak-Írország–Szlovákia, Belfast 
B-CSOPORT
20.45: Svédország–Svájc, Solna 
20.45: Koszovó–Szlovénia, Pristina 
D-CSOPORT
20.45: Izland–Ukrajna, Reykjavík 
20.45: Franciaország–Azerbajdzsán, Párizs 
J-CSOPORT
16.00: Kazahsztán–Liechtenstein, Asztana 
20.45: Belgium–Észak-Macedónia, Gent 

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen
Nők
10.30: Magyarország–Ausztrália 
17.30: Magyarország–Németország 

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Corona Brasov (romániai)–DEAC 
17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék 
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák 
18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC 
OSZTRÁK LIGA
18.30: Graz 99ers (osztrák)–FTC-Telekom 

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: FTC-Green Collect–NEKA 
18.00: ETO University HT–PLER-Budapest 
18.00: Carbonex-Komló–Budai Farkasok-Rév 

RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: KHG KNRC–UTE 

SAKK
Sakkcsapat Európa-bajnokság
13.00: 6. forduló, Batumi

SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő-világbajnokság, Malaksza
8.00: férfi és női skeet 1.nap 

SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde

ÚSZÁS
Rövidpályás világkupa, 1. állomás, Carmel

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
19.00: EPS-Honvéd–Metalcom-Szentes 
19.30: OSC–Kaposvári VK 

 OKTÓBER 11., SZOMBAT

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA VB-SELEJTEZŐK
E-CSOPORT
20.45: Spanyolország–Grúzia, Elche 
20.45: Bulgária–Törökország, Szófia 
F-CSOPORT
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Portugália–Írország, Lisszabon 
I-CSOPORT
18.00: Norvégia–Izrael, Oslo 
20.45: Észtország–Olaszország, Tallinn 
K-CSOPORT
15.00: Lettország–Andorra, Riga 
20.45: Szerbia–Albánia, Leskovac 

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen
Nők
10.30 és 17.30: helyosztók 

EVEZÉS
Beach-sprint Európa-bajnokság, Manavgat, Törökország
 9.00: női egyes, férfi egyes, vegyes páros előfutamok 
14.20: női egyes vigaszág 

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: Hydro Fehérvár AV19–Pioneers Vorarlberg Feldkirch (osztrák) 

KERÉKPÁR
Lombardiai körverseny országúti klasszikus, Como-Bergamo, 241 km

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
2, FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.00: Balatonfüredi KSE–Kur Mingachevir (azeri) 
FÉRFI NB I
18.00: Csurgói KK–CYEB-Budakalász 
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Szigetszentmiklósi KSK 
18.00: One Veszprém HC–HE-DO B.Braun Gyöngyös 
NŐI NB I
15.00: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 
16.30: Alba Fehérvár KC–Kisvárda Master Good SE 
16.00: Mol Esztergom–Szombathelyi KKA 
17.00: Moyra-Budaörs–DVSC Schaeffler 
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–NEKA 
18.00: Vasas SC–Motherson Mosonmagyaróvári KC 
18.00: Kozármisleny KA–Váci NKSE 

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–SZTE-Szedeák 
18.00: MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Endo Plus Service-Honvéd 
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NKA Universitas Pécs 
18.00: DEAC–Egis Körmend 

NŐI NB I
17.00: UNI Győr–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 
18.00: Sopron Basket-ELTE BEAC Újbuda 
18.00: NKA Universitas Pécs-Csata TKK 
18.00: TARR KSC Szekszárd-Vasas Akadémia 
19.00: TFSE-VBW CEKK Cegléd 

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal 

SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő-világbajnokság, Malaksza
8.00: férfi és női skeet 2.nap 

SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde

SZABADIDŐSPORT, TÖMEGSPORT
8.00: 40. Spar Budapest Maraton Fesztivál, ELTE Lágymányosi Campus 

ÚSZÁS
Rövidpályás világkupa, 1. állomás, Carmel

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ 
2. FORDULÓ
11.30: KSI SE–Szegedi VE 
12.00: FTC-Telekom Waterpolo–DVSE-Master Good 
15.00: VasasPlaket–One Eger 
16.00: Szolnoki Dózsa–PannErgy-Miskolci VLC 
17.00: BVSC-Manna ABC–UVSE 

 OKTÓBER 12., VASÁRNAP

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA VB-SELEJTEZŐK
C-CSOPORT
18.00: Skócia–Fehéroroszország, Glasgow 
20.45: Dánia–Görögország, Koppenhága 
G-CSOPORT
18.00: Hollandia–Finnország, Amszterdam 
20.45: Litvánia–Lengyelország, Kaunas 
H-CSOPORT
15.00: San Marino–Ciprus, Serravalle 
20.45: Románia–Ausztria, Bukarest 
L-CSOPORT
18.00: Feröer-szigetek–Csehország, Tórshavn 
20.45: Horvátország–Gibraltár, Varasd 

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

EVEZÉS
Beach-sprint Európa-bajnokság, Manavgat, Törökország
 9.00: férfi egyes, vegyes páros nyolcaddöntő
13.30: férfi egyes, női egyes nyolcas döntő 

JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák 
16.30: Corona Brasov (romániai)–DVTK Jegesmedvék 
17.00: UTE–FEHA19 
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–DEAC 
OSZTRÁK LIGA
15.30: FTC-Telekom–Pioneers Vorarlberg Feldkirch (osztrák) 
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák) 

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.00: Naerbö IL (norvég)–Mol Tatabánya KC 

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
17.30: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár 
NŐI NB I
17.30: DVTK HUNTHERM–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 

RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
15.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn 
18.00: Szent Benedek RA–Vasas Óbuda 

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal 

SAKK
Sakkcsapat Európa-bajnokság
13.00: 7. forduló, Batumi

SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő-világbajnokság, Malaksza
  8.00: férfi és női skeet 3.nap 
14.00: női döntő 
15.30: férfi döntő 

SZABADIDŐSPORT, TÖMEGSPORT
9.00: 40. Spar Budapest Maraton Fesztivál, ELTE Lágymányosi Campus

ÚSZÁS
Rövidpályás világkupa, 1. állomás, Carmel

 

program heti program napi program
Legfrissebb hírek

Hétfői sportműsor: futsal NB I, darts World Grand Prix

Minden más foci
11 órája

Vasárnapi sportműsor: Ferencváros–Paks rangadó, F1-es Szingapúri GP

Minden más foci
2025.10.04. 23:58

Szombati sportműsor: a Debrecen dán, a Győr román riválist fogad a női kézi BL-ben

Minden más foci
2025.10.03. 23:04

Csütörtöki sportműsor: Genk–FTC az Európa-ligában, Veszprém–Barca döntő a kézilabda-klub-vb-n

Birkózás
2025.10.01. 23:50

Szerdai sportműsor: Marozsán–Wawrinka Sanghajban, Barcelona–PSG a Bajnokok Ligájában

Minden más foci
2025.09.30. 23:50

Keddi sportműsor: Marco Rossi keretet hirdet, Galatasaray–Liverpool a BL-ben

Birkózás
2025.09.29. 23:30

Heti program: Bajnokok Ligája, Európa-liga, NB I és Formula–1

Minden más foci
2025.09.29. 11:02

Hétfői sportműsor: Marozsán Fábián–Jannik Sinner, Budapest Honvéd–Karcag

Minden más foci
2025.09.29. 00:42
Ezek is érdekelhetik