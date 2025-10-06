Heti program: a magyar válogatott Örményország ellen lép pályára a Puskás Arénában

OKTÓBER 6., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
FUTSAL
NB I, férfiak
8. forduló
18.00: Nyíregyháza–Kecskemét
18.30: Haladás–Berettyóújfalu
19.00: Nyírbátor–Újpest
20.30: H.O.P.E. Futsal–Veszprém
ANGOL NEGYEDOSZTÁLY
21.00: Harrogate Town–Crewe Alexandra (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL
Kedd, 2.15: Jacksonville Jaguars–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB
Rájátszás, főcsoport-elődöntő
22.00: Philadelphia Phillies–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
DARTS
World Grand Prix, 1. forduló, Leicester
19.00: 1. nap (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
15.25: Coppa Bernocchi, férfiak (Valent Márk) (Tv: Eurosport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1146 (Tv: Sport2)
SAKK
Csapat Európa-bajnokság
13.00: 2. forduló
Nyílt torna: Magyarország–Finnország
Női torna: Magyarország–Azerbajdzsán
SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde
Férfiak
79 kg
10.00: D-csoport
12.00: C-csoport
17.00: B-csoport
19.30: A-csoport
Nők
69 kg
14.30: C-csoport
TENISZ
ATP 1000-es torna, Sanghaj
6.30: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló
WTA 1000-es torna, Vuhan
5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
OKTÓBER 7., KEDD
FUTBALLPROGRAM
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen
Nők
17.30: Magyarország–Litvánia
SAKK
Sakkcsapat Európa-bajnokság
13.00: 3. forduló, Batumi
SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde
OKTÓBER 8., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen
Nők
10.30: Csehország–Magyarország
KOSÁRLABDA
BAJNOKOK LIGÁJA, F-CSOPORT
1. FORDULÓ, MISKOLC
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Levice (szlovák)
NŐI EUROLIGA, B-CSOPORT
1. FORDULÓ
18.00: Sopron Basket–Carolo Basket (francia)
NŐI EURÓPA-KUPA, D-CSOPORT
1. FORDULÓ
18.00: TARR KSC Szekszárd–Geas (olasz)
FÉRFI NB I
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
NŐI NB I
18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE
NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
19.00: Sparta Praha (cseh)–FTC-Telekom
SAKK
13.00: Sakkcsapat Európa-bajnokság, 4. forduló, Batumi
SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde
VÍZILABDA
Európai Szuperkupa, Budapest (Komjádi Sportuszoda)
20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco (olasz) 20.00
OKTÓBER 9., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA VB-SELEJTEZŐK
C-CSOPORT
20.45: Skócia–Görögország, Glasgow
20.45: Fehéroroszország–Dánia, Zalaegerszeg
G-CSOPORT
18.00: Finnország–Litvánia, Helsinki
20.45: Málta–Hollandia, Ta'Qali
H-CSOPORT
20.45: Ausztria–San Marino, Bécs
20.45: Ciprus–Bosznia-Hercegovina, Larnaca
L-CSOPORT
20.45: Csehország–Horvátország, Prága
20.45: Feröer-szigetek–Montenegró, Tórshavn
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen
Nők
10.30: Mexikó–Magyarország
17.30: Tajvan–Magyarország
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
4. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Industria Kielce (lengyel) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
20.45: Barcelona (spanyol)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, C-CSOPORT
1. FORDULÓ
18.00: DVTK HUNTHERM–Fenerbahce (török)
FÉRFI NB I
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Sopron KC
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: MBH-Békéscsaba–Vasas SC
SAKK
Sakkcsapat Európa-bajnokság
13.00: 5. forduló, Batumi
SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde
OKTÓBER 10., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
18.00: Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Muraszombat
EURÓPA VB-SELEJTEZŐK
A-CSOPORT
20.45: Németország–Luxemburg, Sinsheim
20.45: Észak-Írország–Szlovákia, Belfast
B-CSOPORT
20.45: Svédország–Svájc, Solna
20.45: Koszovó–Szlovénia, Pristina
D-CSOPORT
20.45: Izland–Ukrajna, Reykjavík
20.45: Franciaország–Azerbajdzsán, Párizs
J-CSOPORT
16.00: Kazahsztán–Liechtenstein, Asztana
20.45: Belgium–Észak-Macedónia, Gent
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen
Nők
10.30: Magyarország–Ausztrália
17.30: Magyarország–Németország
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Corona Brasov (romániai)–DEAC
17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC
OSZTRÁK LIGA
18.30: Graz 99ers (osztrák)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: FTC-Green Collect–NEKA
18.00: ETO University HT–PLER-Budapest
18.00: Carbonex-Komló–Budai Farkasok-Rév
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: KHG KNRC–UTE
SAKK
Sakkcsapat Európa-bajnokság
13.00: 6. forduló, Batumi
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő-világbajnokság, Malaksza
8.00: férfi és női skeet 1.nap
SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde
ÚSZÁS
Rövidpályás világkupa, 1. állomás, Carmel
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
19.00: EPS-Honvéd–Metalcom-Szentes
19.30: OSC–Kaposvári VK
OKTÓBER 11., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA VB-SELEJTEZŐK
E-CSOPORT
20.45: Spanyolország–Grúzia, Elche
20.45: Bulgária–Törökország, Szófia
F-CSOPORT
18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Portugália–Írország, Lisszabon
I-CSOPORT
18.00: Norvégia–Izrael, Oslo
20.45: Észtország–Olaszország, Tallinn
K-CSOPORT
15.00: Lettország–Andorra, Riga
20.45: Szerbia–Albánia, Leskovac
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
Olimpiai előselejtező, Aberdeen
Nők
10.30 és 17.30: helyosztók
EVEZÉS
Beach-sprint Európa-bajnokság, Manavgat, Törökország
9.00: női egyes, férfi egyes, vegyes páros előfutamok
14.20: női egyes vigaszág
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
17.30: Hydro Fehérvár AV19–Pioneers Vorarlberg Feldkirch (osztrák)
KERÉKPÁR
Lombardiai körverseny országúti klasszikus, Como-Bergamo, 241 km
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
2, FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.00: Balatonfüredi KSE–Kur Mingachevir (azeri)
FÉRFI NB I
18.00: Csurgói KK–CYEB-Budakalász
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Szigetszentmiklósi KSK
18.00: One Veszprém HC–HE-DO B.Braun Gyöngyös
NŐI NB I
15.00: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria
16.30: Alba Fehérvár KC–Kisvárda Master Good SE
16.00: Mol Esztergom–Szombathelyi KKA
17.00: Moyra-Budaörs–DVSC Schaeffler
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–NEKA
18.00: Vasas SC–Motherson Mosonmagyaróvári KC
18.00: Kozármisleny KA–Váci NKSE
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–SZTE-Szedeák
18.00: MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NKA Universitas Pécs
18.00: DEAC–Egis Körmend
NŐI NB I
17.00: UNI Győr–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
18.00: Sopron Basket-ELTE BEAC Újbuda
18.00: NKA Universitas Pécs-Csata TKK
18.00: TARR KSC Szekszárd-Vasas Akadémia
19.00: TFSE-VBW CEKK Cegléd
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő-világbajnokság, Malaksza
8.00: férfi és női skeet 2.nap
SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Förde
SZABADIDŐSPORT, TÖMEGSPORT
8.00: 40. Spar Budapest Maraton Fesztivál, ELTE Lágymányosi Campus
ÚSZÁS
Rövidpályás világkupa, 1. állomás, Carmel
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
11.30: KSI SE–Szegedi VE
12.00: FTC-Telekom Waterpolo–DVSE-Master Good
15.00: VasasPlaket–One Eger
16.00: Szolnoki Dózsa–PannErgy-Miskolci VLC
17.00: BVSC-Manna ABC–UVSE
OKTÓBER 12., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA VB-SELEJTEZŐK
C-CSOPORT
18.00: Skócia–Fehéroroszország, Glasgow
20.45: Dánia–Görögország, Koppenhága
G-CSOPORT
18.00: Hollandia–Finnország, Amszterdam
20.45: Litvánia–Lengyelország, Kaunas
H-CSOPORT
15.00: San Marino–Ciprus, Serravalle
20.45: Románia–Ausztria, Bukarest
L-CSOPORT
18.00: Feröer-szigetek–Csehország, Tórshavn
20.45: Horvátország–Gibraltár, Varasd
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
EVEZÉS
Beach-sprint Európa-bajnokság, Manavgat, Törökország
9.00: férfi egyes, vegyes páros nyolcaddöntő
13.30: férfi egyes, női egyes nyolcas döntő
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
16.00: Gyergyói HK (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák
16.30: Corona Brasov (romániai)–DVTK Jegesmedvék
17.00: UTE–FEHA19
17.30: SC Csíkszereda (romániai)–DEAC
OSZTRÁK LIGA
15.30: FTC-Telekom–Pioneers Vorarlberg Feldkirch (osztrák)
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.00: Naerbö IL (norvég)–Mol Tatabánya KC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
17.30: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár
NŐI NB I
17.30: DVTK HUNTHERM–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
15.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn
18.00: Szent Benedek RA–Vasas Óbuda
RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal
SAKK
Sakkcsapat Európa-bajnokság
13.00: 7. forduló, Batumi
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő-világbajnokság, Malaksza
8.00: férfi és női skeet 3.nap
14.00: női döntő
15.30: férfi döntő
SZABADIDŐSPORT, TÖMEGSPORT
9.00: 40. Spar Budapest Maraton Fesztivál, ELTE Lágymányosi Campus
ÚSZÁS
Rövidpályás világkupa, 1. állomás, Carmel