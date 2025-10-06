Heti program: a magyar válogatott Örményország ellen lép pályára a Puskás Arénában

Az előttünk álló héten a magyar labdarúgó-válogatott Örményországot fogadja a Puskás Arénában, szombaton. Szintén világbajnoki selejtezőt játszik - többek között - Spanyolország, Portugália, Franciaország és Németország is. A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában ezúttal is a Veszprémnek és a Szegednek szurkolhatunk. Nem maradunk kosárlabda és jégkorong nélkül sem.

OKTÓBER 6., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM FUTSAL

NB I, férfiak

8. forduló

18.00: Nyíregyháza–Kecskemét

18.30: Haladás–Berettyóújfalu

19.00: Nyírbátor–Újpest

20.30: H.O.P.E. Futsal–Veszprém ANGOL NEGYEDOSZTÁLY

21.00: Harrogate Town–Crewe Alexandra (Tv: Match4) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL

Kedd, 2.15: Jacksonville Jaguars–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4) BASEBALL

MLB

Rájátszás, főcsoport-elődöntő

22.00: Philadelphia Phillies–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2) DARTS

World Grand Prix, 1. forduló, Leicester

19.00: 1. nap (Tv: Sport1) KERÉKPÁR

15.25: Coppa Bernocchi, férfiak (Valent Márk) (Tv: Eurosport1) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1146 (Tv: Sport2) SAKK

Csapat Európa-bajnokság

13.00: 2. forduló

Nyílt torna: Magyarország–Finnország

Női torna: Magyarország–Azerbajdzsán SÚLYEMELÉS

Világbajnokság, Förde

Férfiak

79 kg

10.00: D-csoport

12.00: C-csoport

17.00: B-csoport

19.30: A-csoport

Nők

69 kg

14.30: C-csoport TENISZ

ATP 1000-es torna, Sanghaj

6.30: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló

WTA 1000-es torna, Vuhan

5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló OKTÓBER 7., KEDD FUTBALLPROGRAM TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK CURLING

Olimpiai előselejtező, Aberdeen

Nők

17.30: Magyarország–Litvánia SAKK

Sakkcsapat Európa-bajnokság

13.00: 3. forduló, Batumi SÚLYEMELÉS

Világbajnokság, Förde OKTÓBER 8., SZERDA FUTBALLPROGRAM TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK CURLING

Olimpiai előselejtező, Aberdeen

Nők

10.30: Csehország–Magyarország KOSÁRLABDA

BAJNOKOK LIGÁJA, F-CSOPORT

1. FORDULÓ, MISKOLC

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Levice (szlovák)

NŐI EUROLIGA, B-CSOPORT

1. FORDULÓ

18.00: Sopron Basket–Carolo Basket (francia)

NŐI EURÓPA-KUPA, D-CSOPORT

1. FORDULÓ

18.00: TARR KSC Szekszárd–Geas (olasz)

FÉRFI NB I

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

NŐI NB I

18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE NŐI EURÓPA-KUPA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

19.00: Sparta Praha (cseh)–FTC-Telekom SAKK

13.00: Sakkcsapat Európa-bajnokság, 4. forduló, Batumi SÚLYEMELÉS

Világbajnokság, Förde VÍZILABDA

Európai Szuperkupa, Budapest (Komjádi Sportuszoda)

20.00: FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco (olasz) 20.00 OKTÓBER 9., CSÜTÖRTÖK FUTBALLPROGRAM EURÓPA VB-SELEJTEZŐK

C-CSOPORT

20.45: Skócia–Görögország, Glasgow

20.45: Fehéroroszország–Dánia, Zalaegerszeg

G-CSOPORT

18.00: Finnország–Litvánia, Helsinki

20.45: Málta–Hollandia, Ta'Qali

H-CSOPORT

20.45: Ausztria–San Marino, Bécs

20.45: Ciprus–Bosznia-Hercegovina, Larnaca

L-CSOPORT

20.45: Csehország–Horvátország, Prága

20.45: Feröer-szigetek–Montenegró, Tórshavn TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK CURLING

Olimpiai előselejtező, Aberdeen

Nők

10.30: Mexikó–Magyarország

17.30: Tajvan–Magyarország KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

4. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Industria Kielce (lengyel) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

20.45: Barcelona (spanyol)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n! KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, C-CSOPORT

1. FORDULÓ

18.00: DVTK HUNTHERM–Fenerbahce (török)

FÉRFI NB I

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Sopron KC RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: MBH-Békéscsaba–Vasas SC SAKK

Sakkcsapat Európa-bajnokság

13.00: 5. forduló, Batumi SÚLYEMELÉS

Világbajnokság, Förde OKTÓBER 10., PÉNTEK FUTBALLPROGRAM U21-ES EB-SELEJTEZŐ

18.00: Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Muraszombat EURÓPA VB-SELEJTEZŐK

A-CSOPORT

20.45: Németország–Luxemburg, Sinsheim

20.45: Észak-Írország–Szlovákia, Belfast

B-CSOPORT

20.45: Svédország–Svájc, Solna

20.45: Koszovó–Szlovénia, Pristina

D-CSOPORT

20.45: Izland–Ukrajna, Reykjavík

20.45: Franciaország–Azerbajdzsán, Párizs

J-CSOPORT

16.00: Kazahsztán–Liechtenstein, Asztana

20.45: Belgium–Észak-Macedónia, Gent TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK CURLING

Olimpiai előselejtező, Aberdeen

Nők

10.30: Magyarország–Ausztrália

17.30: Magyarország–Németország JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Corona Brasov (romániai)–DEAC

17.30: Gyergyói HK (romániai)–DVTK Jegesmedvék

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák

18.30: FEHA19–Budapest Jégkorong Akadémia HC

OSZTRÁK LIGA

18.30: Graz 99ers (osztrák)–FTC-Telekom KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: FTC-Green Collect–NEKA

18.00: ETO University HT–PLER-Budapest

18.00: Carbonex-Komló–Budai Farkasok-Rév RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: KHG KNRC–UTE SAKK

Sakkcsapat Európa-bajnokság

13.00: 6. forduló, Batumi SPORTLÖVÉSZET

Koronglövő-világbajnokság, Malaksza

8.00: férfi és női skeet 1.nap SÚLYEMELÉS

Világbajnokság, Förde ÚSZÁS

Rövidpályás világkupa, 1. állomás, Carmel VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

19.00: EPS-Honvéd–Metalcom-Szentes

19.30: OSC–Kaposvári VK OKTÓBER 11., SZOMBAT FUTBALLPROGRAM EURÓPA VB-SELEJTEZŐK

E-CSOPORT

20.45: Spanyolország–Grúzia, Elche

20.45: Bulgária–Törökország, Szófia

F-CSOPORT

18.00: MAGYARORSZÁG–Örményország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Portugália–Írország, Lisszabon

I-CSOPORT

18.00: Norvégia–Izrael, Oslo

20.45: Észtország–Olaszország, Tallinn

K-CSOPORT

15.00: Lettország–Andorra, Riga

20.45: Szerbia–Albánia, Leskovac TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK CURLING

Olimpiai előselejtező, Aberdeen

Nők

10.30 és 17.30: helyosztók EVEZÉS

Beach-sprint Európa-bajnokság, Manavgat, Törökország

9.00: női egyes, férfi egyes, vegyes páros előfutamok

14.20: női egyes vigaszág JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

17.30: Hydro Fehérvár AV19–Pioneers Vorarlberg Feldkirch (osztrák) KERÉKPÁR

Lombardiai körverseny országúti klasszikus, Como-Bergamo, 241 km KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

2, FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.00: Balatonfüredi KSE–Kur Mingachevir (azeri)

FÉRFI NB I

18.00: Csurgói KK–CYEB-Budakalász

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Szigetszentmiklósi KSK

18.00: One Veszprém HC–HE-DO B.Braun Gyöngyös

NŐI NB I

15.00: Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria

16.30: Alba Fehérvár KC–Kisvárda Master Good SE

16.00: Mol Esztergom–Szombathelyi KKA

17.00: Moyra-Budaörs–DVSC Schaeffler

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–NEKA

18.00: Vasas SC–Motherson Mosonmagyaróvári KC

18.00: Kozármisleny KA–Váci NKSE KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–SZTE-Szedeák

18.00: MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NKA Universitas Pécs

18.00: DEAC–Egis Körmend NŐI NB I

17.00: UNI Győr–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

18.00: Sopron Basket-ELTE BEAC Újbuda

18.00: NKA Universitas Pécs-Csata TKK

18.00: TARR KSC Szekszárd-Vasas Akadémia

19.00: TFSE-VBW CEKK Cegléd RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal SPORTLÖVÉSZET

Koronglövő-világbajnokság, Malaksza

8.00: férfi és női skeet 2.nap SÚLYEMELÉS

Világbajnokság, Förde SZABADIDŐSPORT, TÖMEGSPORT

8.00: 40. Spar Budapest Maraton Fesztivál, ELTE Lágymányosi Campus ÚSZÁS

Rövidpályás világkupa, 1. állomás, Carmel VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

11.30: KSI SE–Szegedi VE

12.00: FTC-Telekom Waterpolo–DVSE-Master Good

15.00: VasasPlaket–One Eger

16.00: Szolnoki Dózsa–PannErgy-Miskolci VLC

17.00: BVSC-Manna ABC–UVSE OKTÓBER 12., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM EURÓPA VB-SELEJTEZŐK

C-CSOPORT

18.00: Skócia–Fehéroroszország, Glasgow

20.45: Dánia–Görögország, Koppenhága

G-CSOPORT

18.00: Hollandia–Finnország, Amszterdam

20.45: Litvánia–Lengyelország, Kaunas

H-CSOPORT

15.00: San Marino–Ciprus, Serravalle

20.45: Románia–Ausztria, Bukarest

L-CSOPORT

18.00: Feröer-szigetek–Csehország, Tórshavn

20.45: Horvátország–Gibraltár, Varasd TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK EVEZÉS

Beach-sprint Európa-bajnokság, Manavgat, Törökország

9.00: férfi egyes, vegyes páros nyolcaddöntő

13.30: férfi egyes, női egyes nyolcas döntő JÉGKORONG

ERSTE LIGA

16.00: Gyergyói HK (romániai)–Dunaújvárosi Acélbikák

16.30: Corona Brasov (romániai)–DVTK Jegesmedvék

17.00: UTE–FEHA19

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–DEAC

OSZTRÁK LIGA

15.30: FTC-Telekom–Pioneers Vorarlberg Feldkirch (osztrák)

16.00: Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák) KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.00: Naerbö IL (norvég)–Mol Tatabánya KC KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

17.30: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár

NŐI NB I

17.30: DVTK HUNTHERM–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

15.00: Fatum Nyíregyháza–MÁV Előre Foxconn

18.00: Szent Benedek RA–Vasas Óbuda RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

19.35: Olimpiai kvalifikációs világkupa, Montreal SAKK

Sakkcsapat Európa-bajnokság

13.00: 7. forduló, Batumi SPORTLÖVÉSZET

Koronglövő-világbajnokság, Malaksza

8.00: férfi és női skeet 3.nap

14.00: női döntő

15.30: férfi döntő SZABADIDŐSPORT, TÖMEGSPORT

9.00: 40. Spar Budapest Maraton Fesztivál, ELTE Lágymányosi Campus ÚSZÁS

Rövidpályás világkupa, 1. állomás, Carmel