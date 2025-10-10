Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: tíz magyar védéssel nyert a Melsungen

2025.10.10. 22:36
Palasics Kristóf (Fotó: mt-melsungen.de)
Palasics Kristóf Máthé Dominik Bartucz László
Palasics Kristóf kilenc, Bartucz László egy védéssel járult hozzá az MT Melsungen 34–25-ös hazai győzelméhez az SC DHfK Leipzig ellen a német férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.


A Bundesliga honlapja szerint a magyar kapuspáros csapattársa, Sipos Adrián ezúttal nem talált a hálóba. Együttesük három vereség és egy döntetlen mellett negyedszer nyert.

A francia élvonalban Hanusz Egon és Szeitl Erik két-két találattal zárt a Cesson-Rennes-ben, amely 33–33-as döntetlent játszott a Dijon Métropole HB otthonában.

Máthé Dominik két góllal és egy gólpasszal, a hozzá hasonlóan válogatott Lukács Péter egy találattal és öt gólpasszal járult hozzá az Elverum HB 29–23-as hazai győzelméhez a Follo HK ellen a norvég bajnokságban.

Décsi Gábor nyolc védése ellenére a Bada Huesca 32–24-re kikapott az Irudek Bidasoa Irún otthonában a spanyol élvonalban.

 

