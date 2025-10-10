Súlyemelő-vb: az üzbég olimpiai bajnok Djurajev világcsúcsokkal győzött



Az üzbég versenyző – aki 2021-ben, Tokióban olimpiai bajnok volt 109 kg-ban, tavaly, Párizsban pedig ötkarikás ezüstérmes a 102 kilósok mezőnyében – Fördében előbb az első fogásnemben javította 195-ről 196 kilóra a sportág nemzetközi szövetsége (IWF) által meghatározott és idén június elsején életbe léptetett alapcsúcsot, az úgynevezett World Standardet, s lett szakításban világbajnok.

Lökésben ugyan „csak” 232 kilóig jutott, ez is elegendő volt azonban ahhoz, hogy – az újabb fogásnemi arany megszerzése mellett - összetettben egy kilóval felülmúlja a 427 kg-ot, amennyiben az IWF a kategória alapvilágrekordját meghatározta.

A fördei vb-n az eddig szerepelt tizennégy súlycsoport közül tizenegyben született új világcsúcs.

A szombati zárónapon még két kategória küzdelmei zajlanak, mindkét nemnél a legnehezebbek állnak versenydobogóra, köztük a női plusz 86 kg-ban Mitykó Veronika.