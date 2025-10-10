Nemzeti Sportrádió

Curling olimpiai előselejtező: kikapott utolsó csoportmeccsén, de versenyben maradt a magyar válogatott

Vágólapra másolva!
2025.10.10. 21:46
null
Fotó: Facebook/Magyar Curlingszövetség)
Címkék
selejtező curling olimpia 2026
A magyar női curlingválogatott 9–5-re kikapott a németektől a skóciai Aberdeenben zajló olimpiai előselejtezős torna alapszakaszának utolsó fordulójában, de veresége ellenére jégre léphet a szombati rájátszásban.


A magyarok péntek este a 4/1-es mutatóval álló, már biztos elődöntős németekkel találkoztak, és bár a hetedik endig vezettek, a maradék három játékrészt 0–5-tel zárták, így alulmaradtak. A többi eredmény kedvező alakulása – elsősorban a litvánok Mexikóval szembeni vereségének köszönhetően – azonban a magyar csapat szombaton tovább küzdhet az olimpiai részvételért.

A magyarok korábban kikaptak a litvánoktól és csehektől, majd csütörtökön legyőzték a mexikóiakat és a tajvaniakat, illetve pénteken az ausztrálok ellen nyertek.

A csoportkört megnyerő csehek bejutottak az olimpiai részvételről döntő, decemberi kanadai selejtezőtornára, a második helyezett németek és a végül harmadikként végző magyarok pedig szombat délelőtt ismét összecsapnak egymással, a találkozó győztese pedig szintén készülhet a decemberi folytatásra. A vesztesnek sem ér véget az ötkarikás álom, ugyanis az az együttes a negyedik ausztrálokkal játszik délután az utolsó továbbjutó helyért.

A decemberi selejtező az utolsó lehetőség az ötkarikás indulás kiharcolására. A skóciai versenyen a Vasas SC – Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina, Lauchsz Laura Ildikó összetételű – együttese képviseli Magyarországot.

 

selejtező curling olimpia 2026
Legfrissebb hírek

Fontos siker az ausztrálok ellen a curling olimpiai előselejtezőben

Egyéb egyéni
8 órája

Curling olimpiai előselejtező: fölényes magyar siker Tajvan ellen

Téli sportok
Tegnap, 21:32

Curling olimpiai előselejtező: megvan a mieink első győzelme

Egyéb csapat
Tegnap, 14:28

Curling olimpiai előselejtező: vereség a csehektől is

Egyéb csapat
2025.10.08. 14:43

Curling olimpiai előselejtező: vereség extra end után a litvánoktól az első fordulóban

Egyéb egyéni
2025.10.07. 22:46

Curling: legalább egy erős csapatot le kell győzniük a mieinknek az olimpiai előselejtezőben

Egyéb egyéni
2025.10.01. 17:06

Női vízilabda: százszázalékos teljesítménnyel jutott BL-főtáblára a Dunaújváros

Vízilabda
2025.09.27. 18:51

Kl-selejtező: az ETO ellen készülő Rapid szurkolói szerint Bolla nagyon fontos játékos

Európa-konferencialiga
2025.08.28. 13:18
Ezek is érdekelhetik