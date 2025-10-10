Curling olimpiai előselejtező: kikapott utolsó csoportmeccsén, de versenyben maradt a magyar válogatott



A magyarok péntek este a 4/1-es mutatóval álló, már biztos elődöntős németekkel találkoztak, és bár a hetedik endig vezettek, a maradék három játékrészt 0–5-tel zárták, így alulmaradtak. A többi eredmény kedvező alakulása – elsősorban a litvánok Mexikóval szembeni vereségének köszönhetően – azonban a magyar csapat szombaton tovább küzdhet az olimpiai részvételért.

A magyarok korábban kikaptak a litvánoktól és csehektől, majd csütörtökön legyőzték a mexikóiakat és a tajvaniakat, illetve pénteken az ausztrálok ellen nyertek.

A csoportkört megnyerő csehek bejutottak az olimpiai részvételről döntő, decemberi kanadai selejtezőtornára, a második helyezett németek és a végül harmadikként végző magyarok pedig szombat délelőtt ismét összecsapnak egymással, a találkozó győztese pedig szintén készülhet a decemberi folytatásra. A vesztesnek sem ér véget az ötkarikás álom, ugyanis az az együttes a negyedik ausztrálokkal játszik délután az utolsó továbbjutó helyért.

A decemberi selejtező az utolsó lehetőség az ötkarikás indulás kiharcolására. A skóciai versenyen a Vasas SC – Kalocsai-van Dorp Vera, Joó Linda, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna Regina, Lauchsz Laura Ildikó összetételű – együttese képviseli Magyarországot.