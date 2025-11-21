Nemzeti Sportrádió

Socca-vb: kijelölték a magyar keretet

Vágólapra másolva!
2025.11.21. 15:42
null
Címkék
socca socca-vb magyar válogatott
Kihirdette világbajnoki keretét Rozman Sándor, a magyar kispályás (socca) labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

A hazai sportági szövetség pénteki közleménye szerint a szakember megfiatalított kerettel vág neki a mexikói vb-nek, amelyen a cél, hogy a csapat továbbjusson csoportjából. A mieink a világ legjobbjai között számon tartott brazilokkal, valamint Marokkó és Honduras válogatottjával találkoznak a csoportkörben. A négyes első két helyezettje jut a legjobb 16 közé, onnantól egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna.

A mexikói vb jövő pénteken kezdődik, a döntőt december 7-én rendezik Cancúnban. A socca a labdarúgás 5+1 fős, kispályás verziója, hivatalos világszövetséggel (ISF), ranglistával és évente rendezett világbajnoksággal, Európa-bajnoksággal. A sportág Európában és Latin-Amerikában különösen népszerű, a világversenyek közvetítéseit világszerte több százezren követik figyelemmel.

A magyar válogatott vb-kerete: 
Kapusok: Iváncsik Norbert, Szacskó László 
Mezőnyjátékosok: Petric Branko, Szpirulisz Markosz, Bartucz Martin, Szabó Marcell, Szabó Donát, Filkor Benjamin, Fekete Olivér, Viscsák György, Tolnay Rokkó, Szabó Bence, Beliczky Gergő

 

 

socca socca-vb magyar válogatott
Legfrissebb hírek

„Azt akarom, hogy száz év múlva is emlékezzenek rám!” – Szoboszlai Dominik a World Soccer címlapjára került

Magyar válogatott
18 órája

Baróti Lajos Brazíliában tartott fejmosást

Népsport
23 órája

Mi legyen Marco Rossi sorsa az elbukott vb-selejtező után? – Szavazzon!

Magyar válogatott
Tegnap, 11:16

Önsajnálat helyett – Deák Zsigmond publicisztikája

Magyar válogatott
2025.11.20. 23:49

Orbán Viktor: Sok szomorú pillanatot láttam már, de olyat, hogy egyszerre meghaljon egy egész stadion...

Magyar válogatott
2025.11.20. 19:55

Tényleg csak egy gólon múlt? – Thury Gábor publicisztikája

Magyar válogatott
2025.11.19. 23:01

U-tólagos kesergés – Somogyi Zsolt jegyzete

Magyar válogatott
2025.11.19. 23:01

Dupla Tízes: egy álommal kevesebb, de hogyan tovább? Folytatódik a Marco Rossi-éra?

Magyar válogatott
2025.11.19. 20:48
Ezek is érdekelhetik