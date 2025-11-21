Socca-vb: kijelölték a magyar keretet

A hazai sportági szövetség pénteki közleménye szerint a szakember megfiatalított kerettel vág neki a mexikói vb-nek, amelyen a cél, hogy a csapat továbbjusson csoportjából. A mieink a világ legjobbjai között számon tartott brazilokkal, valamint Marokkó és Honduras válogatottjával találkoznak a csoportkörben. A négyes első két helyezettje jut a legjobb 16 közé, onnantól egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna.

A mexikói vb jövő pénteken kezdődik, a döntőt december 7-én rendezik Cancúnban. A socca a labdarúgás 5+1 fős, kispályás verziója, hivatalos világszövetséggel (ISF), ranglistával és évente rendezett világbajnoksággal, Európa-bajnoksággal. A sportág Európában és Latin-Amerikában különösen népszerű, a világversenyek közvetítéseit világszerte több százezren követik figyelemmel.

A magyar válogatott vb-kerete:

Kapusok: Iváncsik Norbert, Szacskó László

Mezőnyjátékosok: Petric Branko, Szpirulisz Markosz, Bartucz Martin, Szabó Marcell, Szabó Donát, Filkor Benjamin, Fekete Olivér, Viscsák György, Tolnay Rokkó, Szabó Bence, Beliczky Gergő