Sikeres csúcstámadás Kassán

A szerda esti találkozót jobban kezdte a Kassa.

„Jól működött az, amit kitaláltunk a DAC ellen, nem tudott az ellenfél fogást találni rajtunk. Veszélyes támadásokat vezettünk, sajnos egyiket sem tudtuk góllal befejezni. Nagy erőt adott volna a csapatunknak egy találat, sajnos nem sikerült. Az első félidő végén az egymás után kapott két gól az amúgy sem jó mentális erőnket megtörte. Ezek nagyjából teljesen megpecsételték a sorsunkat. A szünet után becsülettel mentünk előre, tettük a dolgunkat, de most olyan fázisban vagyunk, hogy nem jönnek a gólok” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a kassaiak középpályása, Kovács Mátyás, aki bízik benne, hogy a szombati, Zsolna elleni találkozón végre sikerül pontot szerezniük.

„Meglepett minket az elején a Kassa, mi is kicsit bealudtunk, nem erre számítottunk az első húsz percben. Utána felvettük a ritmust és az ellenfél mögé tudtunk kerülni. Örülök, hogy tudtam segíteni a csapatnak, és hogy gólpasszt is adtam. Támadásban nagyon erősek vagyunk, amit ma is bebizonyítottunk” – mondta lapunknak a vendégek csatára Redzic Damir. „Nagyon jó látni a táblázaton az első helyen a DAC-ot. Sokat dolgozunk ezért. Szinte szabadnap nélkül edzettünk, és a sok munka kifizetődött. Azonban a kilencedik forduló után ez még nem jelent semmit. Megyünk tovább vasárnap Szakolcán” – zárta mondandóját a magyar játékos, akit a félidei megbeszélés után taktikai okokból cserélt le Branislav Fodrek edző. A szakolcai rangadón ugyanis nagy szüksége lesz a DAC-nak Redzic gyorsaságára és robbanékonyságára.

Két olyan mérkőzés után érkezett a DAC Kassára, amelyeken csupán egy pontot szerzett.

„Ilyen reakciót vártunk magunktól. Játékban és eredményben is, úgyhogy elégedettek lehetünk. Tudjuk, hogy a második félidőben játékban nem minden úgy alakult, ahogy szerettük volna, de megnyertük a mérkőzést, és ez a legfontosabb. Ezt is beszéltük a szünetben: ne kapjunk gólt. A kezdés nem volt ideális, alkalmazkodni kellett a körülményekhez, Kassán mindig nehéz játszani. Egy jó csapatról van szó, a tabellán elfoglalt utolsó helyük nem tükrözi az erejüket” – értékelt Tuboly Máté, aki szerint a kétgólos vezetés veszélyes is lehetett volna. „Megvoltak a lehetőségeink további gólokra, hogy lezárjuk a meccset, de azokat nem sikerült megszereznünk. Viszont stabil volt a védelmünk, és nullával fejeztük be a találkozót” – folytatta a magyar U21-es válogatott játékos, aki Szélesi Zoltán keretében ott lesz az októberi, ukránok és törökök elleni mérkőzéseken.

„Nagyon jól néz ki a táblázat, az első helyen a DAC áll. De még csak a bajnokság elején járunk, nem akarunk messzire tekinteni. Ez azonban nagy dolog, és szeretnénk ott is maradni” – tette hozzá Tuboly, aki a második gól előtt remek sarkazással indította az akciót.

„A tabellán elfoglalt helyezés ebben a szakaszban nem fontos, bár természetesen kellemes most az első helyen állni” – nyilatkozta Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője, aki csapata ötödik kapott gól nélküli mérkőzését könyvelhette el az idényben.

„Mi sportolók vagyunk, mindenki nyerni akar és a lehető legmagasabban lenni. Továbbra is két lábbal a földön járunk, alázattal dolgozunk tovább, és már minden a szakolcai mérkőzésre irányul.”

A DAC eddig hat gólt kapott a szezonban, ezzel a Niké Liga legjobb védelmével büszkélkedhet.

„Ez pluszt jelent, önbizalmat ad a csapatnak, bár tudom, hogy nem volt minden tökéletes. A statisztikák számomra csak segédeszközök. A legfontosabb a három pont, különösen a hazai, Komárom elleni 1–1 után, amely számunkra csalódás volt. Ezért ezt a győzelmet nagyon nagyra értékeljük” – mondta Fodrek.

Edzőváltás előtt a Kassa? Az FC Kassa sereghajtó a tabellán, nyolc meccsen mindössze négy pontot szerzett. „Elsősorban le kell ülnünk a vezetéssel. Ez közös munka és közös terv kell hogy legyen. Nyilvánvalóan problémánk van. Ez a probléma szélesebb körű, és én már az edzőtábor harmadik napjától érzékelem. Edzői szempontból ezt soha nem nevezhettem meg nyilvánosan, és most sem fogom megtenni. Ha a Kassa valamit kezdeni akar ezzel az idénnyel, akkor változásnak kell történnie” – nyilatkozta Roman Skuhravý, az FC Kassa mestere. Arra a kérdésre, hogy a változások érinthetik-e akár a keret szűkítését, vagy elégedetlensége Marek Sapara sportigazgató munkájával is összefügghet, hiszen jelezte, hogy a probléma már a felkészülés harmadik napján jelentkezett, Skuhravý csak annyit felelt: „Ezt nem kommentálom.”

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

A 2. FORDULÓBÓL ELMARADT MÉRKŐZÉS

FC Kassa֪–Dunaszerdahely 0–2 (0–2)

Kassa, Kosická futbalová aréna, 2182 néző. Vezette: Dzivjak

Kassa: Kira – Teplan (Perisics, 71.), Krivák (Gallovic, a szünetben), Kruzliak (Goljan, a szünetben) – Magda, Zsigmund, Jakubek, Kakay – Kovács M. (Domik, 71.) – Miljanic (Rehus, 61.), Cerepkai. Vezetőedző: Roman Skuhravy

DAC: A. Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Ryhan Modesto – Ouro, Tuboly, Herc (Udvaros, 61.; Gagua, 67.) – Redzic (Gruber, 61.), Djukanovics (Sylla, 67.), Ramadan (Blazek, 80.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Djukanovics (41.), Herc (44.)